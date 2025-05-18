Прогноз на матч «Парма» — «Наполи» 18 мая 2025 года: проверка чемпионских нервов

Перед финишной прямой Серии А «Наполи» сохраняет минимальное преимущество над «Интером» в борьбе за чемпионство. Подопечные Конте оступились в прошлом туре, но судьба скудетто по-прежнему в их руках. В 37-м туре неаполитанцам предстоит выезд в Парму — к сопернику, который находится в опасной близости от зоны вылета. Матч будет нервным: одна команда играет за титул, другая — за выживание.
Коэффициенты букмекеров на матч «Парма» — «Наполи»
Букмекеры считают «Наполи» фаворитом: победа гостей стоит 1,54, ничья — 4,30, а победа хозяев — 6,90. В плане голов ясности нет. На ставку «обе забьют» предлагают коэффициент 1,97, а на тотал больше 2,5 — 1,90.
Прогноз на матч «Парма» — «Наполи»
После того, как «Интер» провалил концовку сезона, «Наполи» вышел на первое место. Однако расслабляться нельзя — после ничьей с «Дженоа» (2:2) отрыв сократился до одного очка. Подопечные Конте не проигрывают с конца февраля, но регулярно испытывают проблемы с командами, играющими низким блоком. Это касается и ничьей с «Венецией», и трудовой победы над «Комо».
С «Дженоа» неаполитанцы пробили 22 раза по воротам, нанесли 11 ударов в створ, подали 8 угловых и все равно потеряли два очка. Голов Лукаку и Распадори не хватило из-за потери концентрации в защите. Сегодня у Конте будет почти оптимальный состав, из-за травм не сыграют защитник Жезус и полузащитник Лоботка.
После смены тренера на Киву «Парма» стала более организованной командой. Однако очков этот стиль приносит не так много: команда не может выйти хотя бы на средний показатель в одно очко за матч. Сейчас «крестоносцы» располагаются на 16-м месте и всего в четырех очках от зоны вылета. Предстоящие соперники — «Наполи» и «Аталанта», и каждая ошибка может стать фатальной.
В прошлом туре «Парма» упустила шанс уйти подальше от 18-го места, проиграв «Эмполи» 1:2. Команда играла в меньшинстве после удаления Валенти в первом тайме. Это уже восьмое удаление у «Пармы» в сезоне — худший показатель в Серии А.
Обе команды имеют серьезную мотивацию: «Парма» борется за выживание, «Наполи» — за чемпионство. Но по качеству состава и опыту гости, безусловно, выглядят предпочтительнее. Наш прогноз: победа «Наполи» с форой −1 за 1,87, а также «обе забьют — нет» за 1,83.
Статистические тренды в играх «Пармы» и «Наполи»
|«Парма»
|«Наполи»
|Одна победа в 10 последних матчах.
|Не проигрывает 10 матчей подряд.
|В 6 из 9 последних матчей фиксировалась ничья.
|В 4 из 5 последних матчей выигрывал всухую.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинг Букмекеров» Егор Титов уверен в команде Конте: «Мне кажется, не сможет “Парма” остановить “Наполи”, рвущийся к чемпионству. Не допустят южане вторую ошибку подряд. Ставлю на “Наполи” с форой −1. Забьют в первом тайме на настрое, мотивации, а потом поймают на контратаке».
Ставки на матч «Парма» — «Наполи» 18 мая 2025 года
Победа «Наполи» с форой −1 за 1,87.
«Обе забьют — нет» за 1,83.