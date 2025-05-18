Прогноз на матч «Парма» — «Наполи» 18 мая 2025 года: проверка чемпионских нервов

После смены тренера на Киву «Парма» стала более организованной командой. Однако очков этот стиль приносит не так много: команда не может выйти хотя бы на средний показатель в одно очко за матч. Сейчас «крестоносцы» располагаются на 16-м месте и всего в четырех очках от зоны вылета. Предстоящие соперники — «Наполи» и «Аталанта», и каждая ошибка может стать фатальной.