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Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 23 мая 2025 года: Бобровский и Андерсен встанут стеной

«Каролина» сыграет с «Флоридой» второй матч в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Что ждать от игры — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финал Восточной конференции начался с победы «Флориды» на выезде. Теперь «Каролине» необходимо собраться на второй матч, иначе ехать на гостевую часть противостояния придется при отставании 0−2.

Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Флорида»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Каролины» составляет 1,75, на «Флориду» — 2,09. Голов от игры, скорее, не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,78.

Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида»

«Каролина» почти ничего не смогла показать в первой встрече — игроки проигрывали борьбу и уступали сопернику в движении. При этом вратарь Андерсен, который провел отличный прошлый раунд, действовал нелучшим образом. «Ураганы» неожиданно были плохи даже в меньшинстве, пропустив дважды.

Не хочется думать о ментальных проблемах коллектива Бриндамора, которые, конечно, могут иметь место: «Каролина» проиграла 13-й матч подряд в финале конференции. При этом, кажется, что в первой игре большую значимость имел игровой тонус, которого у «Харрикейнс» почти не было.

«Флорида» ворвалась в полуфинал Кубка Стэнли после прохода семиматчевой серии с «Торонто» — яркая победа и минимальный перерыв между матчами уже давно стали хорошими аргументами к успешному старту противостояния. Так произошло и в этот раз — «Пантерс» наказывали соперника за любую ошибку и реализовали даже полумоменты.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Финал конференции, 23.05.2025, 3:00
Каролина
-
Флорида
-

Сохранить такое превосходство над соперником во второй игре будет сложно, тем более «Каролина» вряд ли готова проиграть оба домашних матча на старте серии. Игра должна быть намного строже и свестись к минимуму моментов. «Флорида» способна сбивать темп сопернику, что будет крайне важно, когда «ураганы» полетят штурмовать ворота.

Наш прогноз: тотал меньше 5,5 — за 1,80. Также можно рискнуть и поставить на победу «Каролины» в третьем периоде — за 2,50.

Статистические тренды в играх «Каролины» и «Флориды»

«Каролина»
«Флорида»
13 поражений в финале конференции подряд.
3 победы в гостях подряд.
5 побед в 6 последних встречах.
В 6 гостевых матчах подряд проходит тотал больше 6,5.

Ставки на матч «Каролина» — «Флорида» 23 мая 2025 года

Тотал меньше 5,5 — 1,80.

Победа «Каролины» в третьем периоде — 2,50.

Хоккей. НХЛ
23.05
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.90