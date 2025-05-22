Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 23 мая 2025 года: Бобровский и Андерсен встанут стеной

Финал Восточной конференции начался с победы «Флориды» на выезде. Теперь «Каролине» необходимо собраться на второй матч, иначе ехать на гостевую часть противостояния придется при отставании 0−2.
Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Флорида»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Каролины» составляет 1,75, на «Флориду» — 2,09. Голов от игры, скорее, не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,78.
Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида»
«Каролина» почти ничего не смогла показать в первой встрече — игроки проигрывали борьбу и уступали сопернику в движении. При этом вратарь Андерсен, который провел отличный прошлый раунд, действовал нелучшим образом. «Ураганы» неожиданно были плохи даже в меньшинстве, пропустив дважды.
Не хочется думать о ментальных проблемах коллектива Бриндамора, которые, конечно, могут иметь место: «Каролина» проиграла 13-й матч подряд в финале конференции. При этом, кажется, что в первой игре большую значимость имел игровой тонус, которого у «Харрикейнс» почти не было.
«Флорида» ворвалась в полуфинал Кубка Стэнли после прохода семиматчевой серии с «Торонто» — яркая победа и минимальный перерыв между матчами уже давно стали хорошими аргументами к успешному старту противостояния. Так произошло и в этот раз — «Пантерс» наказывали соперника за любую ошибку и реализовали даже полумоменты.
Сохранить такое превосходство над соперником во второй игре будет сложно, тем более «Каролина» вряд ли готова проиграть оба домашних матча на старте серии. Игра должна быть намного строже и свестись к минимуму моментов. «Флорида» способна сбивать темп сопернику, что будет крайне важно, когда «ураганы» полетят штурмовать ворота.
Наш прогноз: тотал меньше 5,5 — за 1,80. Также можно рискнуть и поставить на победу «Каролины» в третьем периоде — за 2,50.
Статистические тренды в играх «Каролины» и «Флориды»
|«Каролина»
|«Флорида»
|13 поражений в финале конференции подряд.
|3 победы в гостях подряд.
|5 побед в 6 последних встречах.
|В 6 гостевых матчах подряд проходит тотал больше 6,5.
Ставки на матч «Каролина» — «Флорида» 23 мая 2025 года
Тотал меньше 5,5 — 1,80.
Победа «Каролины» в третьем периоде — 2,50.