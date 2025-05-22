Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 23 мая 2025 года: Бобровский и Андерсен встанут стеной

Не хочется думать о ментальных проблемах коллектива Бриндамора, которые, конечно, могут иметь место: «Каролина» проиграла 13-й матч подряд в финале конференции. При этом, кажется, что в первой игре большую значимость имел игровой тонус, которого у «Харрикейнс» почти не было.