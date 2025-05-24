Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» 24 мая 2025 года: легко красно-белым не будет

С подачи главы лиги Алаева даже объявлялось о том, что в клубе введено внешнее управление, хотя в данном случае это, скорее, метафора, а не экономический термин. Но банкротом «Химки» все равно стать могут. При этом в таблице у химчан все не так плохо, как можно было ожидать в подобных обстоятельствах. Под руководством Адиева команда никому не сдается без боя и перед последним туром идет в двух очках от зоны стыковых матчей.