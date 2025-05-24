Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» 24 мая 2025 года: легко красно-белым не будет

Еще недавно у болельщиков «Спартака» были очень большие ожидания от концовки сезона. Под руководством Станковича красно-белые претендовали на чемпионский титул, справляясь в очных встречах с прямыми конкурентами вроде «Краснодара» и «Зенита». А даже когда надежды на титул стали уходить после поражений от махачкалинского «Динамо» и ЦСКА, оставался реальный шанс попасть в финал Кубка страны, но и он был упущен: «Ростов» оказался удачливее. Цикл надежд и разочарований болельщиков «Спартака», над которым подтрунивают недруги, замкнулся. «Спартак» снова лишь пятый, хотя еще может вернуться в тройку.
Сезон «Химок» в чем-то похож: подмосковный клуб бросает из крайности в крайность. То команда тогда еще Артиги претендует на место в середине таблицы, то валится вниз. И все это на фоне разговоров о проблемах с финансированием, долгах перед игроками и тренерским штабом — именно они, а не плохие результаты привели к отставке испанского тренера.
С подачи главы лиги Алаева даже объявлялось о том, что в клубе введено внешнее управление, хотя в данном случае это, скорее, метафора, а не экономический термин. Но банкротом «Химки» все равно стать могут. При этом в таблице у химчан все не так плохо, как можно было ожидать в подобных обстоятельствах. Под руководством Адиева команда никому не сдается без боя и перед последним туром идет в двух очках от зоны стыковых матчей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Химки»
Букмекеры считают хозяев «Лукойл Арены» фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,55. Потенциальный выигрыш матча «Химками» котируется за 5,70, ничья — за 4,90. Также эксперты полагают, что игра получится достаточно результативной. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,52, меньше 2,5 — 2,55.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки»
Спорить с тем, что «Спартак» — фаворит, не станем, но отметим ряд обстоятельств, позволяющих утверждать, что игра не пойдет в одни ворота, и разгрома тут ждать не стоит. В последних четырех турах «Спартак» набрал 4 очка (победа, ничья и 2 поражения), а «Химки» — 6 (3 ничьи и победа). Красно-белые забили три гола, а красно-черные целых семь.
Турнирная мотивация у гостей посерьезнее. Если подмосковной команде удастся избежать стыков, вопросы с финансированием и выплатами долгов решать точно проще. У спартаковцев есть теоретическая возможность в случае победы надеть на шею бронз