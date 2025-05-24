Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 24 мая 2025 года: москвичи оставят «быков» без золота

«Краснодар» находится в одной победе от чемпионства — три очка в игре с московским «Динамо» делают его лучшим в РПЛ впервые в истории клуба. Однако сделать это будет непросто. В прошлом сезоне бело-голубые в такой же ситуации перед последним туром, но не смогли зацепить даже одно очко и остались без золота. Жажда мести будет двигать москвичами и в предстоящей игре — не скрывают этого и сами футболисты.