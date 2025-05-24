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Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 24 мая 2025 года: москвичи оставят «быков» без золота

Московское «Динамо» приедет в гости к «Краснодару» на последний матч сезона. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Важнейшая игра для чемпионской гонки в РПЛ. «Краснодар» должен побеждать, чтобы забирать золотые медали, а «Динамо» не собирается уступать, так как в том году сами упустили трофей в таком матче с «быками» и намерены отомстить.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

Букмекеры ждут успеха хозяев: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1,85, на «Динамо» — 3,85. Ничья оценивается в 4,20. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,56.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

«Краснодар» находится в одной победе от чемпионства — три очка в игре с московским «Динамо» делают его лучшим в РПЛ впервые в истории клуба. Однако сделать это будет непросто. В прошлом сезоне бело-голубые в такой же ситуации перед последним туром, но не смогли зацепить даже одно очко и остались без золота. Жажда мести будет двигать москвичами и в предстоящей игре — не скрывают этого и сами футболисты.

А так, столичный клуб довольно давно потерял шансы на победу в премьер-лиге и вылетел из Кубка России. Руководство даже успело уволить главного тренера Личку за отсутствие результата. Правда, оставшийся с коллективом временно исполняющий обязанности Гусев проявляет себя отлично — при нем москвичи выиграли три матча из трех.

«Краснодар» проходит к игре без травм. К тому же на домашнем поле команда чувствует себя уверенно — победы в четырех матчах подряд. В предстоящей игре статистика точно на стороне «быков»: побеждали бело-голубых в чемпионате четыре раза подряд. Однако сейчас просто не будет. При Гусеве «Динамо» играет намного аккуратнее в обороне и не даст коллективу Мусаева регулярно создавать моменты.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Краснодар
-
Динамо
-

К тому же стоит учитывать, что последний шаг к чемпионству — чаще всего, самый сложный. На пороге большого достижения может затрясти и игроков, и тренера. Произойти может что угодно: нервная результативная ошибка, слишком аккуратная тактика, отсутствие реализации у нападающих. «Краснодару» необходимо действовать хладнокровно и уверенно, но верится в это с трудом.

Наш прогноз: тотал меньше 1 в первом тайме — за 2,40. Также можно выбрать ставку, что «Динамо» не проиграет этот матч — за 1,95.

Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Динамо» Москва

«Краснодар»
«Динамо»
4 победы в домашних матчах подряд.
Проиграло «Краснодару» 4 последних матча в чемпионате.
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
В 3 из 4 последних игр проходил тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет победы «Краснодара» в открытом футболе: «“Динамо” с такой атакой в последних матчах постоянно забивает. Забьет ли “Краснодару” на его поле? Думаю, да. А забьет ли сам “Краснодар” такому “Динамо”, которое пропускает практически от всех? Думаю, тоже да. И вот здесь уже фактор своего поля может сыграть решающую роль. Прогноз — победа “Краснодара” и обе забьют».

Ставки на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 24 мая 2025 года

Тотал меньше 1 в первом тайме — 2,40.

«Динамо» не проиграет — 1,95.

Футбол. Премьер-лига
24.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
4.00