Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 24 мая 2025 года: москвичи оставят «быков» без золота

Важнейшая игра для чемпионской гонки в РПЛ. «Краснодар» должен побеждать, чтобы забирать золотые медали, а «Динамо» не собирается уступать, так как в том году сами упустили трофей в таком матче с «быками» и намерены отомстить.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
Букмекеры ждут успеха хозяев: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1,85, на «Динамо» — 3,85. Ничья оценивается в 4,20. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,56.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
«Краснодар» находится в одной победе от чемпионства — три очка в игре с московским «Динамо» делают его лучшим в РПЛ впервые в истории клуба. Однако сделать это будет непросто. В прошлом сезоне бело-голубые в такой же ситуации перед последним туром, но не смогли зацепить даже одно очко и остались без золота. Жажда мести будет двигать москвичами и в предстоящей игре — не скрывают этого и сами футболисты.
А так, столичный клуб довольно давно потерял шансы на победу в премьер-лиге и вылетел из Кубка России. Руководство даже успело уволить главного тренера Личку за отсутствие результата. Правда, оставшийся с коллективом временно исполняющий обязанности Гусев проявляет себя отлично — при нем москвичи выиграли три матча из трех.
«Краснодар» проходит к игре без травм. К тому же на домашнем поле команда чувствует себя уверенно — победы в четырех матчах подряд. В предстоящей игре статистика точно на стороне «быков»: побеждали бело-голубых в чемпионате четыре раза подряд. Однако сейчас просто не будет. При Гусеве «Динамо» играет намного аккуратнее в обороне и не даст коллективу Мусаева регулярно создавать моменты.
К тому же стоит учитывать, что последний шаг к чемпионству — чаще всего, самый сложный. На пороге большого достижения может затрясти и игроков, и тренера. Произойти может что угодно: нервная результативная ошибка, слишком аккуратная тактика, отсутствие реализации у нападающих. «Краснодару» необходимо действовать хладнокровно и уверенно, но верится в это с трудом.
Наш прогноз: тотал меньше 1 в первом тайме — за 2,40. Также можно выбрать ставку, что «Динамо» не проиграет этот матч — за 1,95.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Динамо» Москва
|«Краснодар»
|«Динамо»
|4 победы в домашних матчах подряд.
|Проиграло «Краснодару» 4 последних матча в чемпионате.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В 3 из 4 последних игр проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет победы «Краснодара» в открытом футболе: «“Динамо” с такой атакой в последних матчах постоянно забивает. Забьет ли “Краснодару” на его поле? Думаю, да. А забьет ли сам “Краснодар” такому “Динамо”, которое пропускает практически от всех? Думаю, тоже да. И вот здесь уже фактор своего поля может сыграть решающую роль. Прогноз — победа “Краснодара” и обе забьют».
Ставки на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 24 мая 2025 года
Тотал меньше 1 в первом тайме — 2,40.
«Динамо» не проиграет — 1,95.