Прогноз на матч Швеция — США 24 мая 2025 года: голов будет много

И шведы, и американцы прошли в полуфинал после уверенных побед 5:2. Теперь им предстоит сыграть друг с другом за право выступления в финале. Кажется, нас ждет яркая встреча. Сборную Швеции усилил приезд форварда «Торонто» Нюландера после группового этапа. Сборная США постарается добраться до финала ЧМ впервые в своей истории.
Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — США
Букмекеры выделяют фаворита в матче: коэффициент на итоговую победу Швеции составляет 1,45, на США — 2,75. Насколько результативной получится встреча пока неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,84, меньше — 1,96.
Прогноз на матч Швеция — США
Шведы довольно спокойно расправились в четвертьфинале с действующими чемпионами мира чехами. Плотная оборона соперника не сильно затруднила задачу команде — создавать голы удавалось, в основном, при атаках сходу. Для шведских хоккеистов, которые традиционно хорошо катаются, большие площадки стали плюсом. За счет дополнительного пространства команда ищет свободные зоны и врывается туда.
Не менее классно смотрится оборона шведов, которая начинается в средней зоне. Пройти с шайбой красную линию сопернику не дают, а забросы быстрые шведские защитники спокойно забирают. Однако слабые стороны у этой сборной все же есть — неудачи на последних турнирах случались регулярно. Дело в характере команды, которая может развалиться в важных матчах или при давлении.
Как раз это самое давление США и будут создавать. С атакой у команды точно все в порядке, благодаря чему даже провалы в обороне не становятся глобальной проблемой. Американцы не боятся открытого хоккея и с радостью затягивают в него соперника. К тому же матч с финнами показал, что необходимые голы сборная может добрать в большинстве.
Весь вопрос в том, насколько качественно игроки будут реализовывать свои моменты. Если шведы быстро оторвутся в счете, то смогут контролировать игру. В случае с ранними шайбами США такой уверенности нет. Кажется, ключевым может стать первый период, а в третьем отрезке в любом случае будет что-то яркое.
Наш прогноз: обе забьют в третьем периоде — за 2,35. Также предлагаем ставку на тотал больше 5,5 — за 1,87.
Статистические тренды в играх Швеции и США
|Швеция
|США
|7 побед в 8 матчах на турнире.
|Тотал больше 6,5 проходил в 5 последних матчах.
|Тотал больше 1,5 в первом периоде проходил в 3 матчах подряд.
|В 3 из 4 последних матчей на пропускали больше двух шайб.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов ставит на победу шведов: «Я полагаю, что все-таки здесь преимущество в классе шведской сборной будет значительное. И после вылета канадской сборной никакого другого результата, я думаю, кроме выхода в финал, а, скорее всего, и чемпионства от шведов никто не ждет. Победа в основное время с коэффициентом 1,73, на мой взгляд, очень хорошая история».
Ставки на матч Швеция — США 24 мая 2025 года
Обе забьют в третьем периоде — 2,35.
Тотал больше 5,5 — 1,87.