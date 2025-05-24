Прогноз на матч Швеция — США 24 мая 2025 года: голов будет много

Как раз это самое давление США и будут создавать. С атакой у команды точно все в порядке, благодаря чему даже провалы в обороне не становятся глобальной проблемой. Американцы не боятся открытого хоккея и с радостью затягивают в него соперника. К тому же матч с финнами показал, что необходимые голы сборная может добрать в большинстве.