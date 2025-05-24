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Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив» 24 мая 2025 года: Дзюба передаст привет Галактионову

В заключительном туре РПЛ «Акрон» играет в Самаре с «Локомотивом». Подробнее о раскладах перед матчем — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

«Локомотив» провалил весенний отрезок сезона и без борьбы выбыл из гонки за медали и за Кубок России. Команда Галактионова финиширует шестой, и по будущему главного тренера в клубе есть вопросы. А вот «Акрон» завершает первый сезон в элите на позитивной волне: команда сохранила прописку в РПЛ и продолжает радовать болельщиков ярким футболом. Последняя игра сезона — шанс закончить чемпионат красиво.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Локомотив»

Букмекеры не видят фаворита в этом матче: победа москвичей идет за 2,40, тогда как успех «Акрона» оценивается в районе 2,75. Ничья стоит 4,10. По голам ясности больше, тотал больше 2,5 стоит всего 1,44, а на «обе забьют» дают вообще 1,38.

Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив»

«Акрон» недавно выдал боевой отрезок: две победы, ничья и два достойных поражения от «Спартака» (2:3) и «Динамо» (1:2). Причем с бело-голубыми тольяттинцы играли на фоне отравления в команде. Сегодня «Акрон» может выполнить цель, поставленную перед другой командой из Самарской области: занять 8-е место. Для этого надо брать три очка и ждать поражения «Ростова».

Команда Тедеева играет в необычный футбол для выходца из Первой лиги. «Акрон» не закрывается у своей штрафной, а старается побеждать за счет атаки. За последние пять матчей он забил 9 мячей, а всего в чемпионате — 38. Подписание Дзюбы оказалось удачным. Артем бьет рекорды и помогает забивать одноклубникам.

У «Локомотива» в этом сезоне ни игры, ни результатов. Шестое место для топ-клуба, каковым себя считают «железнодорожники», — это провал. Во второй части сезона команда Галактионова выиграла лишь 3 из 11 матчей РПЛ, а в Кубке России без вариантов уступила «Ростову» (0:2). В последних пяти встречах «Локо» одержал лишь одну победу — над слабым «Факелом» (1:0).

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Акрон
-
Локомотив
-

Батраков долго тащил «Локо», но спад этой весной все-таки случился, это логично, все-таки полузащитнику всего 19. Пиняев радует своей игрой в 2025-м, но и ему 20 лет. Выбыл Самошников, Галактионов усадил на лавку Тикнизяна, и тот в итоге рассказал о конфликте с тренером — проблем у «Локомотива» хватает. Дыры в защите москвичей так же никуда не делись.

Для Дзюбы это особый матч, а мы знаем, как Артем настраивается на такие игры. «Локомотиву» уже тоже нечего терять, так что многие справедливо тут ждут результативный футбол. Поставим на голы и мы. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,20. Также можно рискнуть, поставив на победу «Акрона» за 2,75. Гол Дзюбы за 2,44 тоже выглядит заманчиво.

Статистические тренды в играх «Акрона» и «Локомотива»

«Акрон»«Локомотив»
Забивает в 6 матчах подряд.Выиграл 1 из 5 последних матчей.
Выиграл дома 3 из 4 последних матчей.В 4 из 5 последних матчей был тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко поделился своим прогнозом: «Нас ждет открытый футбол, в котором зрители увидят голевую феерию. Напомню, что матч первого круга в Москве закончился победой “Локомотива” со счетом 3:2. Что-то похожее я ожидаю в Самаре — тотал больше трех голов в матче за 1,83».

Ставки на матч «Акрон» — «Локомотив» 24 мая 2025 года

Обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,20.

Победа «Акрона» за 2,75.

Дзюба забьет за 2,44.

Футбол. Премьер-лига
24.05
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.40