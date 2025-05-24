Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив» 24 мая 2025 года: Дзюба передаст привет Галактионову

Для Дзюбы это особый матч, а мы знаем, как Артем настраивается на такие игры. «Локомотиву» уже тоже нечего терять, так что многие справедливо тут ждут результативный футбол. Поставим на голы и мы. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,20. Также можно рискнуть, поставив на победу «Акрона» за 2,75. Гол Дзюбы за 2,44 тоже выглядит заманчиво.