Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив» 24 мая 2025 года: Дзюба передаст привет Галактионову

«Локомотив» провалил весенний отрезок сезона и без борьбы выбыл из гонки за медали и за Кубок России. Команда Галактионова финиширует шестой, и по будущему главного тренера в клубе есть вопросы. А вот «Акрон» завершает первый сезон в элите на позитивной волне: команда сохранила прописку в РПЛ и продолжает радовать болельщиков ярким футболом. Последняя игра сезона — шанс закончить чемпионат красиво.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Локомотив»
Букмекеры не видят фаворита в этом матче: победа москвичей идет за 2,40, тогда как успех «Акрона» оценивается в районе 2,75. Ничья стоит 4,10. По голам ясности больше, тотал больше 2,5 стоит всего 1,44, а на «обе забьют» дают вообще 1,38.
Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив»
«Акрон» недавно выдал боевой отрезок: две победы, ничья и два достойных поражения от «Спартака» (2:3) и «Динамо» (1:2). Причем с бело-голубыми тольяттинцы играли на фоне отравления в команде. Сегодня «Акрон» может выполнить цель, поставленную перед другой командой из Самарской области: занять 8-е место. Для этого надо брать три очка и ждать поражения «Ростова».
Команда Тедеева играет в необычный футбол для выходца из Первой лиги. «Акрон» не закрывается у своей штрафной, а старается побеждать за счет атаки. За последние пять матчей он забил 9 мячей, а всего в чемпионате — 38. Подписание Дзюбы оказалось удачным. Артем бьет рекорды и помогает забивать одноклубникам.
У «Локомотива» в этом сезоне ни игры, ни результатов. Шестое место для топ-клуба, каковым себя считают «железнодорожники», — это провал. Во второй части сезона команда Галактионова выиграла лишь 3 из 11 матчей РПЛ, а в Кубке России без вариантов уступила «Ростову» (0:2). В последних пяти встречах «Локо» одержал лишь одну победу — над слабым «Факелом» (1:0).
Батраков долго тащил «Локо», но спад этой весной все-таки случился, это логично, все-таки полузащитнику всего 19. Пиняев радует своей игрой в 2025-м, но и ему 20 лет. Выбыл Самошников, Галактионов усадил на лавку Тикнизяна, и тот в итоге рассказал о конфликте с тренером — проблем у «Локомотива» хватает. Дыры в защите москвичей так же никуда не делись.
Для Дзюбы это особый матч, а мы знаем, как Артем настраивается на такие игры. «Локомотиву» уже тоже нечего терять, так что многие справедливо тут ждут результативный футбол. Поставим на голы и мы. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,20. Также можно рискнуть, поставив на победу «Акрона» за 2,75. Гол Дзюбы за 2,44 тоже выглядит заманчиво.
Статистические тренды в играх «Акрона» и «Локомотива»
|«Акрон»
|«Локомотив»
|Забивает в 6 матчах подряд.
|Выиграл 1 из 5 последних матчей.
|Выиграл дома 3 из 4 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко поделился своим прогнозом: «Нас ждет открытый футбол, в котором зрители увидят голевую феерию. Напомню, что матч первого круга в Москве закончился победой “Локомотива” со счетом 3:2. Что-то похожее я ожидаю в Самаре — тотал больше трех голов в матче за 1,83».
Ставки на матч «Акрон» — «Локомотив» 24 мая 2025 года
Обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,20.
Победа «Акрона» за 2,75.
Дзюба забьет за 2,44.