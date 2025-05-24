Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 25 мая 2025 года: сухая победа Эмери

«Юнайтед» завершает провальный сезон домашним матчем с «Астон Виллой». Клуб так и не смог выиграть ни одного трофея, а поражение в финале Лиги Европы, кажется, окончательно прибило ментальное состояние игроков. В чемпионате у них и до этого не было особой мотивации стараться и добиваться результата — с 16-го места в АПЛ ситуацию улучшить сложно.