Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 25 мая 2025 года: сухая победа Эмери

«Астон Вилла» борется за место в зоне Лиги чемпионов и приедет на решающий матч к «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» все надежды весной 2025-го были связаны с Лигой Европы, но и они рухнули. Эмери получает отличную возможность для победы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
Букмекеры больше верят в гостей: коэффициент на победу «Астон Виллы» составляет 1,72, на «Манчестер Юнайтед» — 4,40. Ничья оценивается в 4,20. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,57.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
«Юнайтед» завершает провальный сезон домашним матчем с «Астон Виллой». Клуб так и не смог выиграть ни одного трофея, а поражение в финале Лиги Европы, кажется, окончательно прибило ментальное состояние игроков. В чемпионате у них и до этого не было особой мотивации стараться и добиваться результата — с 16-го места в АПЛ ситуацию улучшить сложно.
Отсюда и бесконечные поражения «красных дьяволов», и 8 матчей без побед подряд. Вряд ли в последнем туре ситуация поменяется. Клуб уже настроен на новый сезон — появились новости о масштабных продажах игроков и перестройке состава. Главная положительная сторона этой команды — неплохая оборона. Однако и с ней сейчас возникает немало проблем из-за травм Де Лигта и Мартинеса.
При таком положении дел сдерживать «Астон Виллу» будет крайне непросто. У коллектива Эмери амбиций полно — три очка в предстоящем матче могут принести им путевку на участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Да и с результатами команды все неплохо: 9 побед в 10 последних матчах чемпионата. Упустили очки только в противостоянии с «Сити».
Козырем Эмери, как всегда, стала защита, которая становится непроходимой при участии всех полевых игроков. К тому же вратарь Мартинес проводит отличный сезон и в последних играх выступает безошибочно. Как результат, «Вилла» не пропускает уже три матча подряд. Полная концентрация в решающей встрече должна обеспечить еще один «сухарь».
Наш прогноз: сухая победа «Астон Виллы» — за 3,15. Также предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1,5 — за 1,65.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Астон Вилла»
|8 матчей в чемпионате подряд без побед.
|9 побед в 10 последних матчах чемпионата.
|Не проигрывает «Астон Вилле» 5 матчей подряд.
|В 4 последних матчах не прошла ставка «обе забьют».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 25 мая 2025 года
Сухая победа «Астон Виллы» — 3,15.
Индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1,5 — 1,65.