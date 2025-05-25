Прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» 25 мая 2025 года: праздник для болельщиков

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет победы хозяев и открытого футбола во второй половине: «“Барсе” ничего не надо, мы видели это в матче с “Вильярреалом”. Игроки будут доигрывать сезон в ранге чемпионов. “Бильбао” дома — это все равно машина, которая сейчас сильнее, чем “Барса”, и им нужнее перед своими зрителями. Поэтому чистая победа “Атлетика”. И еще одна ставка: обе забьют во втором тайме, потому что будет открытый футбол в концовке».