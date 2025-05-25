Прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» 25 мая 2025 года: праздник для болельщиков

Матч уже ничего не решает для «Атлетика» и «Барселоны» в турнирном плане, и это его главный плюс. Возможно, нас ждет игра, в которой футболисты сфокусируются на атаке и создадут яркое зрелище для болельщиков.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетик» — «Барселона»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 2,38, на «Атлетик» — 2,85. Ничья оценивается в 4,00. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,43.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона»
«Атлетик» завершил выступление в Ла Лиге попаданием в Лигу чемпионов. Последняя игра сезона уже ни на что не влияет и вряд ли будет принципиальной. Клуб уже продлил контракт с тренером Вальверде и начал заниматься летними трансферами.
Как обычно, клуб будет пытаться удержать лидеров, главный актив среди них — нападающий Нико Уильямс. Уже появляются слухи о возможном переходе форварда в «Реал Мадрид» — перед масштабными трансферами игроков принято беречь, так что «Атлетик» вполне может появится на последний тур не самым основным составом.
В остальном, ждать стоит довольно яркой игры: команда Вальверде не проигрывает в чемпионате пять матчей подряд, а три последних и вовсе выигрывала всухую. Тем более «Барселона» сейчас явно готова давать соперникам шансы.
Каталонцы после победы во всех внутренних турнирах расслабились и перестали хладнокровно разбираться с соперниками. Понять сине-гранатовых можно — вторую часть сезона приходилось действовать на сверхусилии из-за тяжелого календаря и частых топ-матчей. После выполнения задач появилась возможность расслабиться.
Особенно такой подход сказывается на обороне. При Флике «Барселона» действует в защите очень слаженно и активно, поэтому малейшая потеря концентрации может приводить к провалам. Происходило это в игре с «Вильярреалом», будет повторяться и сейчас. При этом ожидается, что Флик выставит почти оптимальный состав с тройкой Ямаль — Левандовски — Рафинья в нападении.
Наш прогноз: тотал больше 3,5 — за 2,10. Также предлагаем ставку на то, что обе забьют больше 1,5 — за 3,45.
Статистические тренды в играх «Атлетика» и «Барселоны»
|«Атлетик»
|«Барселона»
|3 сухие победы подряд.
|В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Тотал меньше 2,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Проиграла только 1 из 8 последних матчей «Атлетику».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет победы хозяев и открытого футбола во второй половине: «“Барсе” ничего не надо, мы видели это в матче с “Вильярреалом”. Игроки будут доигрывать сезон в ранге чемпионов. “Бильбао” дома — это все равно машина, которая сейчас сильнее, чем “Барса”, и им нужнее перед своими зрителями. Поэтому чистая победа “Атлетика”. И еще одна ставка: обе забьют во втором тайме, потому что будет открытый футбол в концовке».
Ставки на матч «Атлетик» — «Барселона» 25 мая 2025 года
Тотал больше 3,5 — за 2,10.
Обе забьют больше 1,5 — за 3,45.