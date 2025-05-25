Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года: еще один финал

Как мы уже выяснили, мотивация «Челси» на этот матч зашкаливает. Правда, команда Марески не так уверенно выглядит в гостях, как дома. Но на одну игру можно собраться, тем более, «Ноттингем Форест» в последнее время уже не так грозен, как раньше. Но класс, опыт и форма на финишном отрезке сезона за «Челси». Он должен брать свое в тяжелой борьбе. Вряд ли в игре будет много голов — слишком высоки ставки, обе команды будут думать об осторожности и прагматизме.