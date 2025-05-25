Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года: еще один финал

Сегодня завершается чемпионат Англии-2024/25, и в заключительном туре, где все матчи традицонно начнутся в одно время, осталось только распределить путевки в еврокубки. «Челси» и «Ноттингем Форест» как раз в числе их соискателей, потому их очную встречу можно считать одной из или самой важной в 38-м туре.
«Челси» пока пятый, а «Ноттингем» — седьмой. Разница в таблице — всего одно очко, хотя если команда Энцо Марески последние пару месяцев по игре и результатам выглядит очень недурно, то «Форест» Нуну Эшпириту Санту, как бегун на длинную дистанцию, не выдержал взятого темпа и совсем валится по весне.
Совсем недавно «лесники» предендовали на 2−3-е места, а теперь, выиграв лишь два матча из последних семи, рискуют так и остаться седьмыми. Пока эта позиция дает право сыграть в Лиге конференций, даже не Лиге Европы, но вероятен апгрейд, причем во многом он зависит от «Челси».
Напомним, что «синие» дошли до финала Лиги конференций (где 28 мая сыграют с «Бетисом»), победа в котором дает путевку в Лигу Европы. Но вообще-то все команды этой группы, с 3-го по 7-е места, мечтают, конечно, только о Лиге чемпионов. Но плотность в таблице сумасшедшая.
«Челси» в случае победы над «Ноттингемом» точно попадет в ЛЧ, и никакая Лига Европы «синим» не нужна, но есть еще «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити», которые толпятся на этой же отметке в 66−68 очков. «Ноттингем Форест» с 65 очками даже в случае победы лигочемпионских гарантий не получит — надо надеяться на благоприятные исходы параллельных матчей. Всё очень запутанно и окончательно прояснится даже не сегодня, а после того самого финала Лиги конференций в среду.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем Форест» — «Челси»
Букмекеры не видят в матче явного фаворита, но считают шансы гостей на победу более реальными. Коэффициент на выигрыш «Челси» — 2,03, а на домашний успех «Ноттингема» — 3,40, примерно, как на ничью, — 3,80.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси»
Получается, что «Челси» пока рано думать о финале Лиги конференций, а игра в Ноттингеме в чем-то важнее — и намного. Трофей Лиги конференций не является пропуском в Лигу чемпионов, только в Лигу Европы.
С другой стороны, даже в случае поражения вожделенное место в топ-5 можно сохранить: опять же, это зависит от параллельных матчей. Потенциальное непопадание в Лигу чемпионов для «Челси» имеет далеко идущие последствия. Финансовая деятельность клуба и бешеная работа на трансферном рынке делают участие в Лиге чемпионов почти обязательным — иначе будут проблемы с финансовым фэйр-плей. Так что «Челси» выйдет и на сегодняшюю игру, как на финал.
Наш прогноз на игру: победа «Челси» за 2,03
Как мы уже выяснили, мотивация «Челси» на этот матч зашкаливает. Правда, команда Марески не так уверенно выглядит в гостях, как дома. Но на одну игру можно собраться, тем более, «Ноттингем Форест» в последнее время уже не так грозен, как раньше. Но класс, опыт и форма на финишном отрезке сезона за «Челси». Он должен брать свое в тяжелой борьбе. Вряд ли в игре будет много голов — слишком высоки ставки, обе команды будут думать об осторожности и прагматизме.
Статистические тренды в играх «Ноттингем Форест» и «Челси»
|«Ноттингем Форест»
|«Челси»
|Не проиграл 10 из последних 12 матчей АПЛ дома.
|Выиграл 6 из 7 последних матчей.
|В 7 из 8 последних матчей проходил тотал меньше 3,5.
|Выиграл лишь 7 из 18 матчей АПЛ в гостях.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу «Челси»: «Матч за топ-5, после него решится, кто выйдет в Лигу чемпионов. “Синие” ближе к выполнению задачи, думаю, они с ней справятся. “Челси” показывал в последних матчах одни из лучших результатов в турнире. “Ноттингем” же начал оступаться. Так что я верю в “Челси”.
Ставки на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 25 мая 2025 года
Победа «Челси» за 2,03.
Тотал меньше 2,5 за 2,28.