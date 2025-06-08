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Матч Италия — Молдавия 9 июня 2025 года: Спаллетти в опасности

В понедельник, 9 июня, сборная Италии сыграет против Молдавии матч квалификации на ЧМ-2026.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Италия впервые сыграет на домашней арене в квалификации к чемпионату мира. В гости к фавориту группы приедет Молдавия, у которой пока мало что получается. Будет ли шанс у аутсайдера зацепиться за результат с фаворитом, покажет игра.

В предыдущем туре Италия проиграла со счетом 0:3 Норвегии, а Молдавия — Польше (0:2). Из-за разгромного поражения главного тренера «Скуадры адзурры» Спаллетти могут уволить. После матча с Молдавией его ждет разговор с главой Федерации футбола Италии.

Когда и во сколько начало матча

Италия с Молдавией проведут матч квалификации на чемпионат мира 9 июня. Футболисты разведут мяч с центра поля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Игру Италии и Молдавии в квалификации к чемпионату мира можно посмотреть на Окко.

Известен ли состав команд

Состав команд, который появится на поле с первых секунд еще неизвестен. Однако предположить, кого выберут тренеры, можно уже сейчас:

Италия

Вратарь: Доннарумма.

Защита: Ди Лоренцо, Гатти, Бастони.

Полузащита: Дзаппакоста, Барелла, Ровелла, Тонали, Удоджи.

Атака: Ретеги, Распадори.

Молдова

Вратарь: Кожухарь.

Защита: Кожокару, Крачун, Бабогло, Рябчук.

Полузащита: Моцпан, Рацэ, Каймаков.

Атака: Николаеску, Постолаки, Бойчук.

Где проходит футбольный матч

Встреча пройдет в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи».

Футбол. Чемпионат мира
09.06
Италия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
28.00