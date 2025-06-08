Матч Италия — Молдавия 9 июня 2025 года: Спаллетти в опасности

Италия впервые сыграет на домашней арене в квалификации к чемпионату мира. В гости к фавориту группы приедет Молдавия, у которой пока мало что получается. Будет ли шанс у аутсайдера зацепиться за результат с фаворитом, покажет игра.
В предыдущем туре Италия проиграла со счетом 0:3 Норвегии, а Молдавия — Польше (0:2). Из-за разгромного поражения главного тренера «Скуадры адзурры» Спаллетти могут уволить. После матча с Молдавией его ждет разговор с главой Федерации футбола Италии.
Когда и во сколько начало матча
Италия с Молдавией проведут матч квалификации на чемпионат мира 9 июня. Футболисты разведут мяч с центра поля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Игру Италии и Молдавии в квалификации к чемпионату мира можно посмотреть на Окко.
Известен ли состав команд
Состав команд, который появится на поле с первых секунд еще неизвестен. Однако предположить, кого выберут тренеры, можно уже сейчас:
Италия
Вратарь: Доннарумма.
Защита: Ди Лоренцо, Гатти, Бастони.
Полузащита: Дзаппакоста, Барелла, Ровелла, Тонали, Удоджи.
Атака: Ретеги, Распадори.
Молдова
Вратарь: Кожухарь.
Защита: Кожокару, Крачун, Бабогло, Рябчук.
Полузащита: Моцпан, Рацэ, Каймаков.
Атака: Николаеску, Постолаки, Бойчук.
Где проходит футбольный матч
Встреча пройдет в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи».