Прогноз на матч Андреева — Касаткина 2 июня 2025 года: брейков и двойных ошибок будет много

В Париже в самом разгаре «Ролан Гаррос». И сегодня на корты выйдут, в том числе, Мирра Андреева и Дарья Касаткина. 6-я ракетка мира сыграет с 17-й. И интриг в матче масса.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Касаткина
Фаворитом у букмекеров идет российская теннисистка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,25. Для особенно смелых есть победа Касаткиной за четверку. Тотал больше 19,5 геймов стоит 1,83.
Прогноз на матч Андреева — Касаткина
Прежде всего, это российское дерби. Вернее, бывшее российское. Да, формально россиянка Андреева сыграет с представительницей Австралии Касаткиной. Но не секрет, что Дарья совсем недавно решила выступать за Австралию. А раньше была официально российской теннисисткой. Притом некоторое время именно Касаткина носила статус «лучшей ракетки страны». Теперь же номер один в России — Андреева.
18-летняя Мирра в Париже делает то, что и должна теннисистка топ-уровня, — прибавляет от игры к игре. Не отдала ни одного сета и в третьем круге разнесла Путинцеву. Хотя в первых двух матчах с Букшей и Крюгер было намного сложнее.
Касаткина тоже очень хороша на этом «Ролан Гаррос». Чего только стоит уверенная победа 7:5, 6:1 над 10-й сеяной Паулой Бадосой.
Наш прогноз: у обеих девушек большие проблемы с подачей — да, Мирра прокачивает этот элемент, может вводить мяч в игру мощно и с хорошим вращением. Но крайне нестабильно. Андреева допускает много двойных и часто волнуется на второй подаче. А про двойные Касаткиной уже можно писать книги, Дарья всегда мучилась с этим элементом.
В таком напряженном и эмоциональном матче считаем, что двойных действительно будет много. Как и брейкпоинтов — на парижском грунте девушки вполне могут выдать классический женский матч, где своя подача будет почти не давать преимущества.
Статистические тренды в играх Андреевой и Касаткиной
|Андреева
|Касаткина
|5 двойных ошибок допустила в игре с Путинцевой, несмотря на легкую победу 6:3, 6:1.
|В матче первого круга с Синяковой было целых 8 двойных ошибок.
|Максимум 4 гейма в сете отдала Мирра на этом «Ролан Гаррос».
|В 2024-м Дарья победила Мирру в трех сетах финала в китайском Нимбо.
Ставки на матч Андреева — Касаткина 2 июня 2025 года
Тотал больше 8,5 брейков за 1,83.
Тотал больше 7,5 двойных ошибок за 1,80.