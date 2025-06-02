Прогноз на матч Андреева — Касаткина 2 июня 2025 года: брейков и двойных ошибок будет много

Наш прогноз: у обеих девушек большие проблемы с подачей — да, Мирра прокачивает этот элемент, может вводить мяч в игру мощно и с хорошим вращением. Но крайне нестабильно. Андреева допускает много двойных и часто волнуется на второй подаче. А про двойные Касаткиной уже можно писать книги, Дарья всегда мучилась с этим элементом.