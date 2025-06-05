Прогноз на матч Эквадор — Бразилия 6 июня 2025 года: Анчелотти против лучшей обороны в Южной Америке

Анчелотти проведет первый матч в качестве главного тренера сборной Бразилии. Это первый случай, когда сборную возглавил иностранный специалист, поэтому спрос с итальянца будет большим. В соперниках непростой Эквадор, который отлично играет в обороне и занимает второе место в группе.
Коэффициенты букмекеров на матч Эквадор — Бразилия
Букмекеры ждут успеха гостей: коэффициент на победу Бразилии составляет 2,12, на Эквадор — 3,75. Ничья оценивается в 3,20. Встреча ожидается малорезультативная — тотал меньше 2,5 стоит 1,62.
Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
Тренер Анчелотти, наконец, добрался до руля сборной Бразилии, несмотря на все сложности при переговорах. Однако результат от дона Карло требуется сразу. Бразильцы идут на четвертом месте в отборочной группе на ЧМ-2026, отставая от Эквадора на два очка. Но рядом еще несколько команд.
Вряд ли итальянец сможет сходу добиться от команды той игры, что запланировал. Однако в составе Бразилии будут проводники идей в лице Винисиуса и Родриго, которые помогут партнерам адаптироваться. Кажется, стиль Анчелотти должен отлично подойти команде — итальянец предлагает свободу нападающим и делает большой акцент на флангах. У бразильцев отличные исполнители на этих позициях, которые способны раскрыться сильнее при новом тренере и принести результат.
Однако хорошо начать будет сложно. Эквадор — лучшая команда по игре в обороне: 5 пропущенных мячей за 14 матчей. При этом в атаке у них все не так хорошо — забивали больше раза только в 2 из 8 последних игр. Акцент на действиях у своих ворот, несомненно, будет и сейчас. Желания выиграть у эквадорцев достаточно, так как последнее поражение им нанесли именно бразильцы семь матчей назад.
Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,62. Также предлагаем ставку на то, что в первом тайме будет забит 1 гол — за 2,45. Команды начнут осторожно, но у каждой сборной в приоритете будет открыть счет, поэтому ждем гола в первой половине встречи.
Статистические тренды в играх Эквадора и Бразилии
|Эквадор
|Бразилия
|Забивал больше раза только в 2 из 8 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходит в 4 матчах подряд.
|Не пропускал в 6 из 7 последних матчей.
|1 поражение в 6 последних матчах.
Ставки на матч Эквадор — Бразилия 6 июня 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,62.
В первом тайме будет забит 1 гол — 2,45.