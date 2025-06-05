Прогноз на матч Эквадор — Бразилия 6 июня 2025 года: Анчелотти против лучшей обороны в Южной Америке

Однако хорошо начать будет сложно. Эквадор — лучшая команда по игре в обороне: 5 пропущенных мячей за 14 матчей. При этом в атаке у них все не так хорошо — забивали больше раза только в 2 из 8 последних игр. Акцент на действиях у своих ворот, несомненно, будет и сейчас. Желания выиграть у эквадорцев достаточно, так как последнее поражение им нанесли именно бразильцы семь матчей назад.