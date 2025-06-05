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Прогноз на матч Эквадор — Бразилия 6 июня 2025 года: Анчелотти против лучшей обороны в Южной Америке

Бразилия сыграет против Эквадора в матче квалификации на чемпионат мира. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Анчелотти проведет первый матч в качестве главного тренера сборной Бразилии. Это первый случай, когда сборную возглавил иностранный специалист, поэтому спрос с итальянца будет большим. В соперниках непростой Эквадор, который отлично играет в обороне и занимает второе место в группе.

Коэффициенты букмекеров на матч Эквадор — Бразилия

Букмекеры ждут успеха гостей: коэффициент на победу Бразилии составляет 2,12, на Эквадор — 3,75. Ничья оценивается в 3,20. Встреча ожидается малорезультативная — тотал меньше 2,5 стоит 1,62.

Прогноз на матч Эквадор — Бразилия

Тренер Анчелотти, наконец, добрался до руля сборной Бразилии, несмотря на все сложности при переговорах. Однако результат от дона Карло требуется сразу. Бразильцы идут на четвертом месте в отборочной группе на ЧМ-2026, отставая от Эквадора на два очка. Но рядом еще несколько команд.

Вряд ли итальянец сможет сходу добиться от команды той игры, что запланировал. Однако в составе Бразилии будут проводники идей в лице Винисиуса и Родриго, которые помогут партнерам адаптироваться. Кажется, стиль Анчелотти должен отлично подойти команде — итальянец предлагает свободу нападающим и делает большой акцент на флангах. У бразильцев отличные исполнители на этих позициях, которые способны раскрыться сильнее при новом тренере и принести результат.

Однако хорошо начать будет сложно. Эквадор — лучшая команда по игре в обороне: 5 пропущенных мячей за 14 матчей. При этом в атаке у них все не так хорошо — забивали больше раза только в 2 из 8 последних игр. Акцент на действиях у своих ворот, несомненно, будет и сейчас. Желания выиграть у эквадорцев достаточно, так как последнее поражение им нанесли именно бразильцы семь матчей назад.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,62. Также предлагаем ставку на то, что в первом тайме будет забит 1 гол — за 2,45. Команды начнут осторожно, но у каждой сборной в приоритете будет открыть счет, поэтому ждем гола в первой половине встречи.

Статистические тренды в играх Эквадора и Бразилии

Эквадор
Бразилия
Забивал больше раза только в 2 из 8 последних матчей.
Ставка «обе забьют» проходит в 4 матчах подряд.
Не пропускал в 6 из 7 последних матчей.
1 поражение в 6 последних матчах.

Ставки на матч Эквадор — Бразилия 6 июня 2025 года

Тотал меньше 2,5 — 1,62.

В первом тайме будет забит 1 гол — 2,45.