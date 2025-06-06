Прогноз на матч Чехия — Черногория 6 июня 2025 года: минимальная победа чехов

Чехия и Черногория делят первую строчку в отборе на чемпионат мира, пока фавориты группы хорваты еще не провели ни одного матча. Терять очки в очном противостоянии команды точно не захотят, так как вместе с поражением можно лишиться и шансов на выход в главный турнир.
Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Черногория
Букмекеры видят хозяев явными фаворитами встречи: коэффициент на победу Чехии составляет 1,36, на Черногорию — 10,00. Ничья оценивается в 5,20. Голов от игры тут, скорее, ждут — тотал больше 2,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч Чехия — Черногория
У чехов в очередной раз получилось собрать сборную, которая способна навязывать борьбу любому сопернику. В каждой линии имеется топ-игрок, а слабых мест почти не найти. Результаты отражают силу команды достаточно точно — семь матчей подряд без поражений. Лишь раз на этом отрезке коллектив Ивана Гашека пропускал больше одного мяча.
В атаке удается решать во многом за счет форварда «Байера» Шика. Большой нападающий способен навязать борьбу в штрафной и ворваться в свободную зону. Футболист не боится брать игру на себя и часто бьет по воротам — в среднем пять раз за матч.
Вряд ли в этом плане что-то изменится в следующем поединке. После открытого счета чехи начнут терпеть и работать, а умеют они это отлично. Сборная легко перестраивается в оборонительную модель и компактно перекрывает пространство перед воротами.
Черногории будет сложно что-то этому противопоставить, а звездных игроков и лидеров, которые смогли бы решить момент самостоятельно у команды нет. Результаты стали приходить к коллективу Просинечки только недавно — до серии из трех побед было семь поражений подряд. В матчах с более-менее серьезным соперником черногорцы теряются и мучаются в атаке. Взламывать плотные построения оппонента этой сборной крайне тяжело, отсюда и поражения с минимальными счетами.
Кажется, для чехов в этой игре может сложиться идеальный сценарий, при котором быстрый гол гарантирует результат. Наш прогноз: сухая победа Чехии — за 2,20. Также поставим на тотал меньше 2,5 — за 2,24.
Статистические тренды в играх Чехии и Черногории
|Чехия
|Черногория
|7 матчей без поражений.
|6 поражений на выезде подряд.
|В 3 матчах подряд проходил тотал больше 2,5.
|Не забивает на выезде 4 матча подряд.
Ставки на матч Чехия — Черногория 6 июня 2025 года
Сухая победа Чехии — 2,20.
Тотал меньше 2,5 — 2,24.