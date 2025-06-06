Прогноз на матч Чехия — Черногория 6 июня 2025 года: минимальная победа чехов

Черногории будет сложно что-то этому противопоставить, а звездных игроков и лидеров, которые смогли бы решить момент самостоятельно у команды нет. Результаты стали приходить к коллективу Просинечки только недавно — до серии из трех побед было семь поражений подряд. В матчах с более-менее серьезным соперником черногорцы теряются и мучаются в атаке. Взламывать плотные построения оппонента этой сборной крайне тяжело, отсюда и поражения с минимальными счетами.