Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия 6 июня 2025 года: Де Брейне начнет с победы

Северная Македония после двух стартовых матчей заняла первое место в группе квалификации на чемпионат мира. Бельгия начинает турнир позже из-за участия в Лиге наций в марте. Коллектив Гарсии выглядит однозначным фаворитом группы и должен стартовать с уверенной победы, чтобы это доказать.
Коэффициенты букмекеров на матч Северная Македония — Бельгия
Букмекеры не сомневаются в успехе гостей: коэффициент на победу Бельгии составляет 1,40, на Северную Македонию — 8,20. Ничья оценивается в 4,70. Насколько результативным будет матч, пока неясно: тотал меньше 2,5 стоит 1,92, больше 1,88.
Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
Бельгия последней стартует в своей группе на отбор к ЧМ-2026. Тренер Гарсия ставит команде активный футбол, в котором много черновой работы и забеганий. В такой игре ему нужнее футболисты, которые способны выдерживать темпы на протяжении всего матча, поэтому не стоит ждать у бельгийцев суперзвездный состав, где каждый игрок способен решать.
Роль лидера в коллективе отдана Де Брейне, который отлично видит рывки партнеров и может вовремя снабдить их передачей. Завершителем атак наверняка станет Лукаку — форвард выдал отличную концовку сезона в «Наполи» и точно готов к борьбе и высокому темпу после нагрузок Конте. Без голов Бельгия точно не останется. В остальном составе мастерства не так много, так что провалов можно ждать.
При этом тяжело ждать от Северной Македонии серьезного сопротивления. Более-менее неплохо дела могут обстоять с атакой, так как уже девять матчей подряд команда не уходит без голов. В случае, если бельгийцы быстро уйдут в отрыв, мы, скорее всего, увидим от коллектива Милевски несколько хороших атак и финальный навал.
Наш прогноз: обе забьют и победа Бельгии — за 3,80. Также предлагаем ставку на то, что Бельгия забьет два гола подряд — за 1,73.
Статистические тренды в играх Северной Македонии и Бельгии
|Северная Македония
|Бельгия
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|Только 1 победа в 8 последних матчах.
|Не проигрывает 8 матчей подряд.
|Ставка «обе забьют» не прошла в 3 из 4 последних матчей.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Не проигрывает 8 матчей подряд.
Бельгия
Только 1 победа в 8 последних матчах.
Ставка «обе забьют» не прошла в 3 из 4 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель ждет победы фаворита и тотал больше 2,5: «Мне кажется, что у сборной Бельгии есть все, чтобы играть в такой атакующий футбол. Даже в выездном матче Бельгия — фаворит, но поскольку это открытая, а местами даже расхристанная команда, то я бы предложил поставить на победу бельгийцев через верх. Скорее всего, бельгийцы пропустят, но забьют на один-два гола больше».
Ставки на матч Северная Македония — Бельгия 6 июня 2025 года
Обе забьют и победа Бельгии — 3,50.
Бельгия забьет два гола подряд — 1,73.