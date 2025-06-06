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Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия 6 июня 2025 года: Де Брейне начнет с победы

Бельгия приехала в гости к Северной Македонии на матч квалификации к чемпионату мира. Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Северная Македония после двух стартовых матчей заняла первое место в группе квалификации на чемпионат мира. Бельгия начинает турнир позже из-за участия в Лиге наций в марте. Коллектив Гарсии выглядит однозначным фаворитом группы и должен стартовать с уверенной победы, чтобы это доказать.

Коэффициенты букмекеров на матч Северная Македония — Бельгия

Букмекеры не сомневаются в успехе гостей: коэффициент на победу Бельгии составляет 1,40, на Северную Македонию — 8,20. Ничья оценивается в 4,70. Насколько результативным будет матч, пока неясно: тотал меньше 2,5 стоит 1,92, больше 1,88.

Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия

Бельгия последней стартует в своей группе на отбор к ЧМ-2026. Тренер Гарсия ставит команде активный футбол, в котором много черновой работы и забеганий. В такой игре ему нужнее футболисты, которые способны выдерживать темпы на протяжении всего матча, поэтому не стоит ждать у бельгийцев суперзвездный состав, где каждый игрок способен решать.

Роль лидера в коллективе отдана Де Брейне, который отлично видит рывки партнеров и может вовремя снабдить их передачей. Завершителем атак наверняка станет Лукаку — форвард выдал отличную концовку сезона в «Наполи» и точно готов к борьбе и высокому темпу после нагрузок Конте. Без голов Бельгия точно не останется. В остальном составе мастерства не так много, так что провалов можно ждать.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа J, 6.06.2025, 21:45
Северная Македония
-
Бельгия
-

При этом тяжело ждать от Северной Македонии серьезного сопротивления. Более-менее неплохо дела могут обстоять с атакой, так как уже девять матчей подряд команда не уходит без голов. В случае, если бельгийцы быстро уйдут в отрыв, мы, скорее всего, увидим от коллектива Милевски несколько хороших атак и финальный навал.

Наш прогноз: обе забьют и победа Бельгии — за 3,80. Также предлагаем ставку на то, что Бельгия забьет два гола подряд — за 1,73.

Статистические тренды в играх Северной Македонии и Бельгии

Северная Македония
Бельгия
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Только 1 победа в 8 последних матчах.
Не проигрывает 8 матчей подряд.
Ставка «обе забьют» не прошла в 3 из 4 последних матчей.

В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.

Не проигрывает 8 матчей подряд.

Бельгия

Только 1 победа в 8 последних матчах.

Ставка «обе забьют» не прошла в 3 из 4 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель ждет победы фаворита и тотал больше 2,5: «Мне кажется, что у сборной Бельгии есть все, чтобы играть в такой атакующий футбол. Даже в выездном матче Бельгия — фаворит, но поскольку это открытая, а местами даже расхристанная команда, то я бы предложил поставить на победу бельгийцев через верх. Скорее всего, бельгийцы пропустят, но забьют на один-два гола больше».

Ставки на матч Северная Македония — Бельгия 6 июня 2025 года

Обе забьют и победа Бельгии — 3,50.

Бельгия забьет два гола подряд — 1,73.

Футбол. Чемпионат мира
06.06
Северная Македония
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.85
П2
1.41