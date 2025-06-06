Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия 6 июня 2025 года: Де Брейне начнет с победы

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель ждет победы фаворита и тотал больше 2,5: «Мне кажется, что у сборной Бельгии есть все, чтобы играть в такой атакующий футбол. Даже в выездном матче Бельгия — фаворит, но поскольку это открытая, а местами даже расхристанная команда, то я бы предложил поставить на победу бельгийцев через верх. Скорее всего, бельгийцы пропустят, но забьют на один-два гола больше».