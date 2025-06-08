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Матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года: Де Брейне пора побеждать

В матче отборочного турнира к ЧМ-2026 Бельгия встретится с Уэльсом.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бельгийцы, несмотря на статус фаворита и громкие имена в составе, пока идут без побед: стартовали с ничьей против Северной Македонии (1:1). Уэльс же, напротив, уверенно начал отбор на ЧМ-2026, уже набрав семь очков за три встречи и возглавив турнирную таблицу.

Этот матч может серьезно повлиять на распределение мест в группе и существенно изменить шансы команд на прямое попадание на мундиаль. Для Бельгии это первая домашняя игра в квалификации, и именно здесь они постараются наконец добиться победы, чтобы не отпустить конкурента в отрыв. В свою очередь валлийцы приедут в столицу Бельгии с задачей как минимум не проиграть. Это позволит сохранить лидерство и продолжить успешную серию на старте отбора.

Бельгия и Уэльс играли между собой 9 раз, три победы на счету бельгийцев, две — в активе валлийцев.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 9 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

Бельгия

Вратарь: Зельс.

Защитники: Менье, Фас, Дебаст, де Кейпер.

Полузащитники: Онана, Де Брейне, Тилеманс.

Нападающие: Салемакерс, Лукаку, Доку.

Уэльс

Вратарь: Дарлоу.

Защитники: Робертс, Родон, Дэвис, Уильямс.

Полузащитники: Ампаду, Томас, Джонсон, Кален, Уилсон.

Нападающие: Мур.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе.

Футбол. Чемпионат мира
09.06
Бельгия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
8.50