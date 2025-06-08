Матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года: Де Брейне пора побеждать

Бельгийцы, несмотря на статус фаворита и громкие имена в составе, пока идут без побед: стартовали с ничьей против Северной Македонии (1:1). Уэльс же, напротив, уверенно начал отбор на ЧМ-2026, уже набрав семь очков за три встречи и возглавив турнирную таблицу.
Этот матч может серьезно повлиять на распределение мест в группе и существенно изменить шансы команд на прямое попадание на мундиаль. Для Бельгии это первая домашняя игра в квалификации, и именно здесь они постараются наконец добиться победы, чтобы не отпустить конкурента в отрыв. В свою очередь валлийцы приедут в столицу Бельгии с задачей как минимум не проиграть. Это позволит сохранить лидерство и продолжить успешную серию на старте отбора.
Бельгия и Уэльс играли между собой 9 раз, три победы на счету бельгийцев, две — в активе валлийцев.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 9 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
Бельгия
Вратарь: Зельс.
Защитники: Менье, Фас, Дебаст, де Кейпер.
Полузащитники: Онана, Де Брейне, Тилеманс.
Нападающие: Салемакерс, Лукаку, Доку.
Уэльс
Вратарь: Дарлоу.
Защитники: Робертс, Родон, Дэвис, Уильямс.
Полузащитники: Ампаду, Томас, Джонсон, Кален, Уилсон.
Нападающие: Мур.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе.