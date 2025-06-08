Матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года: Де Брейне пора побеждать

Этот матч может серьезно повлиять на распределение мест в группе и существенно изменить шансы команд на прямое попадание на мундиаль. Для Бельгии это первая домашняя игра в квалификации, и именно здесь они постараются наконец добиться победы, чтобы не отпустить конкурента в отрыв. В свою очередь валлийцы приедут в столицу Бельгии с задачей как минимум не проиграть. Это позволит сохранить лидерство и продолжить успешную серию на старте отбора.