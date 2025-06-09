Прогноз на матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года: команды обменяются голами

Бельгия потеряла очки в первой же игре квалификации на чемпионат мира с Северной Македонией (1:1). Вряд ли такой расклад устраивает фаворитов группы. Второй матч будет с не менее сложным соперником. Уэльс пока лидирует в отборе и выглядит серьезной командой. Будет ли сенсация в еще одном матче с участием бельгийцев?
Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Уэльс
Букмекеры видят однозначного фаворита: коэффициент на победу Бельгии составляет 1,45, на Уэльс — 7,00. Ничья оценивается в 4,60. По голам ясности нет — тотал больше 2,5 стоит 1,79, меньше 2,5 — 2,10.
Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
У Бельгии тяжело проходят матчи против команд, которые готовы играть вторым номером и делать акцент на контратаках. Владение мячом и позиционные атаки с трудом можно назвать сильными местами сегодняшней команды. Ставка делается на быстрые фланги и сильного центрального нападающего, но пользы от этого мало, когда соперник находится в обороне и не оставляет свободных зон.
При этом такой подход сильно оголяет оборону. При потере мяча бельгийцы часто застревают вблизи чужих ворот и не успевают вернуться назад. Моменты с численным преимуществом соперника возникают у ворот сборной постоянно. Важно отметить, что бельгийцы не меняют стиль игры, когда ведут в счете. Удерживать результат у этой команды получается с трудом.
Уэльс, кажется, способен этим воспользоваться. С атакой у них проблем нет — 11 голов забили за четыре последние игры. В том числе только что отгрузили три мяча Лихтенштейну. При этом отстоять в обороне команда также может, хоть и вряд ли сделает это качественно против звездного соперника. Матч в гостях снижает шансы на сенсацию. Да и бельгийцы вряд ли будут испытывать проблемы с недонастроем после плохого старта в квалификации.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,95. Также предлагаем ставку на победу Бельгии и тотал больше 2,5 — за 2,18.
Статистические тренды в играх Бельгии и Уэльса
|Бельгия
|Уэльс
|1 победа в 8 последних матчах.
|9 матчей подряд без поражений.
|Пропускала хотя бы раз в 9 из 10 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель также прогнозирует победу бельгийцев в результативной игре: «Бельгийцы свою атакующую стилистику, которая у них есть и всегда была, а теперь под руководством Руди Гарсии — тем более, “верх” пробьют. То есть мой прогноз на этот матч будет “верх” и будет победа бельгийцев».
Ставки на матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года
Обе забьют — 1,95.
Победа Бельгии и тотал больше 2,5 — 2,18.