Прогноз на матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года: команды обменяются голами

Уэльс, кажется, способен этим воспользоваться. С атакой у них проблем нет — 11 голов забили за четыре последние игры. В том числе только что отгрузили три мяча Лихтенштейну. При этом отстоять в обороне команда также может, хоть и вряд ли сделает это качественно против звездного соперника. Матч в гостях снижает шансы на сенсацию. Да и бельгийцы вряд ли будут испытывать проблемы с недонастроем после плохого старта в квалификации.