Прогноз на матч Италия — Молдавия 9 июня 2025 года: разгром в последней игре Спаллетти

Италия была слабее Норвегии в выездном матче и по делу пропустила три мяча еще в первом тайме. «Адзурри» могли пропустить и больше, но один раз выручила штанга. Экспериментальная тройка центральных защитников Бастони — Коппола — Ди Лоренцо не справилась с форвардами Норвегии. Попытки поймать соперника в офсайд не работали, единоборства один в один были проиграны. В атаке итальянцы сыграли тоже беззубо: ни одного момента и всего 6 ударов по воротам.