Прогноз на матч Италия — Молдавия 9 июня 2025 года: разгром в последней игре Спаллетти

Для сборной Италии отборочный цикл на ЧМ-2026 начался с катастрофы. 0:3 от Норвегии привели к увольнению Спаллетти. Предстоящая игра — шанс для «адзурри» достойно попрощаться с тренером и вернуться в борьбу за путевку на мундиаль. Для Молдавии же это очередной тест против сильного соперника, в котором команда вряд ли может рассчитывать на очки, но постарается дать бой.
Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Молдавия
Букмекеры не сомневаются в победе Италии, на это дают мизерный коэффициент 1,08. Ничья стоит уже 13,50, а победа гостей — вообще 28,00. Матч ожидается голевой, на тотал больше 2,5 предлагают всего 1,37.
Прогноз на матч Италия — Молдавия
Италия была слабее Норвегии в выездном матче и по делу пропустила три мяча еще в первом тайме. «Адзурри» могли пропустить и больше, но один раз выручила штанга. Экспериментальная тройка центральных защитников Бастони — Коппола — Ди Лоренцо не справилась с форвардами Норвегии. Попытки поймать соперника в офсайд не работали, единоборства один в один были проиграны. В атаке итальянцы сыграли тоже беззубо: ни одного момента и всего 6 ударов по воротам.
Подобный разгром в квалификации к чемпионату мира с Италией не случался с 2017 года. Сейчас сборная занимает лишь четвертую строчку в турнирной таблице группы I, опередить Норвегию теперь будет сложно. А второе место дает право лишь на стыковые матчи. А с ними у итальянцев не очень хорошие ассоциации.
Интересно, что Спаллетти сам объявил о своем увольнении. Федерация футбола Италии не сообщила об этом первой. Лучано проведет матч с Молдавией и после этого покинет сборную. В числе кандидатов на его место называют Раньери, Пиоли и даже Де Росси. Ожидается, что Спаллетти сделает несколько изменений в стартовом составе сегодня. На поле могут выйти Ругани, Лука Раньери, Камбьязо, Димарко и Фраттези.
Сборная Молдавии стартовала в отборе с двух поражений от Норвегии (0:5) и от Эстонии (2:3). Третий тур команда пропускала, проведя спарринг с Польшей (0:2). В турнирной таблице подопечные Клещенко замыкают группу I, не имея ни одного очка. Молдавская сборная проиграла 11 матчей подряд в квалификации к ЧМ, а в шести из этих встреч не сумела забить ни одного гола.
Команда продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в обороне. В восьми последних выездных матчах квалификации Молдавия в среднем пропускала по три мяча. Хотя у молдаван есть отдельные яркие исполнители вроде Ионицэ или юного Перчуна из «Торино», этого недостаточно для равной борьбы с соперниками уровня Италии. Тем более в очных встречах «Скуадра адзурра» неизменно побеждала — 1:0, 2:1 и 6:0.
Для Италии матч против Молдавии — шанс чуть поправить репутацию после провального старта. С учетом слабой игры гостей в обороне и атаки «Адзурри», логично поставить на уверенную победу хозяев. Наш прогноз: победа Италии с форой −2,5 за 1,87 и тотал больше 3,5 за 1,96.
Статистические тренды в играх Италии и Молдавии
|Италия
|Молдавия
|В 4 последних матчах был тотал больше 2,5.
|Проиграла 3 матча подряд.
|Не побеждает 4 матча кряду.
|В 5 из 6 последних матчей забивала только одна команда.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов поделился своей ставкой: «Я возьму в этом матче “тотал голов больше 3.5” с коэффициентом 1,82. Я думаю, что Италия победит разгромно. Я думаю, что Италия должна красиво прощаться со Спаллетти. Италия должна быть злой. Италия дома. Какие у нее есть еще варианты?».
Ставки на матч Италия — Молдавия 9 июня 2025 года
Победа Италии с форой −2,5 за 1,87.
Тотал больше 3,5 за 1,96.