Прогноз на матч Нидерланды — Мальта 10 июня 2025 года: у гостей нет шансов даже на гол

Сборная Нидерландов уверенно стартовала в отборе на ЧМ-2026 и не собирается сбавлять темп. Команда Кумана на выезде без лишнего напряжения справилась с Финляндией — 2:0. А теперь у «оранжевых» появилась отличная возможность укрепить позиции в группе — в Гронингене их ждет встреча с явным аутсайдером.
Победа в этом матче поднимет хозяев минимум на второе место, а хороший результат поможет улучшить разницу мячей, что может оказаться важным при распределении мест. Соперник — более чем подходящий: Мальта пока идет без побед и даже без голов, а статистика личных встреч с голландцами красноречива — шесть поражений с общим счетом 0:28.
Коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Мальта
Букмекеры даже не сомневаются в хозяевах: победа Нидерландов идет всего за 1,02, тогда как ничья оценивается в 21,00, а триумф Мальты — в 45,00. На тотал больше 2,5 голов предлагают скромные 1,20.
Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
После яркого выступления на Евро-2024, где голландцы дошли до полуфинала, сборная намерена выйти на ЧМ-2026 с первого места. Куман признает, что есть проблема с центрфорвардом, на этой позиции приходится выпускать Депая. Но Мемфис пока справляется, в матче с финнами он отличился после ошибки соперника. Плюс, у Нидерландов всегда есть в запасе наигранная комбинация с навесом на дальнюю штангу, где ее завершает номинальный защитник Думфрис.
За последние три отборочных цикла на домашнем поле «оранжевые» потерпели лишь два поражения — от Франции и Германии, остальные 11 матчей были выиграны, причем пять раз с разницей минимум в четыре мяча. Такая статистика лишь укрепляет уверенность в разгроме и в этот раз. Особый интерес вызывает и гонка бомбардиров: у Депая 48 голов за сборную, и он наверняка постарается догнать ван Перси (50) уже в ближайшем матче.
Мальтийская сборная, как и прежде, остается одной из слабейших в Европе. В квалификации к Евро-2024 команда проиграла все восемь матчей с общей разницей 2:20. Сейчас дела идут немного лучше — в трех турах мальтийцы набрали одно очко, сыграв вничью с Литвой, но при этом снова не забили ни одного мяча.
Под руководством Де Лео команда сосредоточена на обороне, однако результат не улучшился. Мальта по-прежнему занимает последнее место. Единственная цель — набирать опыт. В этом матче речь пойдет не столько о результатах, сколько о попытке избежать разгрома.
Разница в классе между командами колоссальна. Учитывая текущую форму хозяев и мотивацию, победа с крупным счетом выглядит логичным сценарием. Наш прогноз: победа Нидерландов с форой −3,5 за 2,00 и индивидуальный тотал Нидерландов больше 3,5 за 1,80.
Статистические тренды в играх Нидерландов и Мальты
|Нидерланды
|Мальта
|Не проигрывает 5 матчей подряд.
|Не побеждает в 4 матчах подряд.
|В 3 из 5 последних матчей был тотал больше 2,5.
|В 7 матчах подряд играет ставка «обе забьют — нет».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор предложил несколько вариантов исхода: «В этом матче, конечно, выиграет сборная Нидерландов. Конечно, Мальта не забьет. Но такого, чтобы команда уже в конце сезона, когда все уставшие, забивала гол и бежала дальше, чтобы забить 5−6 мячей, я думаю не будет. Победа со счетом 2:0 или 3:0 в пользу сборной Нидерландов мне видится наиболее вероятным. Первый мой прогноз — победа Мальты с форой +3,5. Второй прогноз — ТМ 4».
Ставки на матч Нидерланды — Мальта 10 июня 2025 года
Победа Нидерландов с форой −3,5 за 2,00.
Индивидуальный тотал Нидерландов больше 3,5 за 1,80.