Прогноз на матч Нидерланды — Мальта 10 июня 2025 года: у гостей нет шансов даже на гол

За последние три отборочных цикла на домашнем поле «оранжевые» потерпели лишь два поражения — от Франции и Германии, остальные 11 матчей были выиграны, причем пять раз с разницей минимум в четыре мяча. Такая статистика лишь укрепляет уверенность в разгроме и в этот раз. Особый интерес вызывает и гонка бомбардиров: у Депая 48 голов за сборную, и он наверняка постарается догнать ван Перси (50) уже в ближайшем матче.