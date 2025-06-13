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Матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года: новички Гвардиолы принесут результат

В среду, 18 июня, свое выступление на клубном чемпионате мира начнет «Манчестер Сити». В первой игре он встретится с клубом «Видад» из Марокко.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Сити"

Прошлый сезон для «Манчестер Сити» прошел неудачно. Однако Гвардиола не ушел из клуба и уже провел несколько трансферов, что говорит о перестройке команды. Клубный чемпионат мира даст испанскому тренеру возможность взять хотя бы один трофей в этом году, а заодно опробовать новичков в деле. Тем более группа это позволяет — из серьезных соперников можно выделить только «Ювентус». Первый же матч «горожане» проведут против «Видада» — команды из чемпионата Марокко.

Когда и во сколько начало матча

Матч «Манчестер Сити» и «Видада» начнется 18 июня 2025 года. Судья даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Оkko.

Известен ли состав команд

Тренеры объявят стартовый состав команд за час до старта игры, поэтому сейчас можно назвать только примерные заявки:

«Манчестер Сити»

Вратарь: Эдерсон.

Защита: Нунеш, Диаш, Аканджи, Аит-Нури.

Полузащита: Гюндоган, Рейндерс, Силва, Шерки.

Атака: Мармуш, Холанд.

Полузащитник Ковачич не сможет сыграть из-за повреждения.

«Видад»

Вратарь: Бенабид.

Защита: Муфид, Харкасс, Мейерс, Муфи.

Полузащита: Земрауи, Мубарик, Сахи.

Атака: Майлула, Райхи, Эль-Сомах.

Нападающий Виана не примет участие в матче из-за травмы.

Где проходит футбольный матч

Игра состоится в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».

Футбол. Зарубежный
18.06
Манчестер Сити
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.50
П2
34.00