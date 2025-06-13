Матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года: новички Гвардиолы принесут результат

Прошлый сезон для «Манчестер Сити» прошел неудачно. Однако Гвардиола не ушел из клуба и уже провел несколько трансферов, что говорит о перестройке команды. Клубный чемпионат мира даст испанскому тренеру возможность взять хотя бы один трофей в этом году, а заодно опробовать новичков в деле. Тем более группа это позволяет — из серьезных соперников можно выделить только «Ювентус». Первый же матч «горожане» проведут против «Видада» — команды из чемпионата Марокко.
Когда и во сколько начало матча
Матч «Манчестер Сити» и «Видада» начнется 18 июня 2025 года. Судья даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Оkko.
Известен ли состав команд
Тренеры объявят стартовый состав команд за час до старта игры, поэтому сейчас можно назвать только примерные заявки:
«Манчестер Сити»
Вратарь: Эдерсон.
Защита: Нунеш, Диаш, Аканджи, Аит-Нури.
Полузащита: Гюндоган, Рейндерс, Силва, Шерки.
Атака: Мармуш, Холанд.
Полузащитник Ковачич не сможет сыграть из-за повреждения.
«Видад»
Вратарь: Бенабид.
Защита: Муфид, Харкасс, Мейерс, Муфи.
Полузащита: Земрауи, Мубарик, Сахи.
Атака: Майлула, Райхи, Эль-Сомах.
Нападающий Виана не примет участие в матче из-за травмы.
Где проходит футбольный матч
Игра состоится в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».