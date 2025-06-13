Матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года: новички Гвардиолы принесут результат

Прошлый сезон для «Манчестер Сити» прошел неудачно. Однако Гвардиола не ушел из клуба и уже провел несколько трансферов, что говорит о перестройке команды. Клубный чемпионат мира даст испанскому тренеру возможность взять хотя бы один трофей в этом году, а заодно опробовать новичков в деле. Тем более группа это позволяет — из серьезных соперников можно выделить только «Ювентус». Первый же матч «горожане» проведут против «Видада» — команды из чемпионата Марокко.