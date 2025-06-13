Матч «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: дебют Хаби Алонсо и Трента за «Мадрид»

Хаби Алонсо возглавил «Реал Мадрид» перед стартом клубного чемпионата мира. Хоть тренер и пообещал не менять схему 4−3−3 на турнир, результаты его работы будут видны уже по первой игре. Перед испанцем много работы — необходимо вернуть максимальную эффективность Винисиусу, построить надежную защиту и встроить в состав новичков Хейсена и Александра-Арнолда.
При этом первый матч проходным точно не назвать. «Сливочные» сыграют против «Аль-Хиляля» — команды из Саудовской Аравии, в которой доигрывают Кулибали, Канселу, Малком, Невеш и Милинкович-Савич. К тому же клуб возглавил тренер Индзаги. Итальянец получил большой контракт и постарается показать результат с первых матчей.
Когда и во сколько начало матча
Матч «Реал Мадрида» и «Аль-Хиляля» состоится 18 июня 2025 года. Команды начнут встречу в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Оkko.
Известен ли состав команд
Точный стартовый состав станет известен за час до игры. Однако уже сейчас можно предположить, кто выйдет на поле:
«Реал Мадрид»
Вратарь: Куртуа.
Защита: Александр-Арнолд, Хейсен, Тчуамени, Гарсия.
Полузащита: Вальверде, Беллингем, Себальос.
Атака: Винисиус, Мбаппе, Гюлер.
Игру пропустят из-за травм сразу ряд ключевых игроков: Алаба, Менди, Рюдигер, Диас, Камавинга.
«Аль-Хиляль»
Вратарь: Буну.
Защита: Х. Аль-Досари, Томбакти, Кулибали, Лоди.
Полузащита: Р. Невеш, Милинкович-Савич, Н. Аль-Досари.
Атака: Малком, Митрович, Канно.
Где проходит футбольный матч
Матч будет проходить на арене «Хард Рок» в американском городе Майами, штат Флорида.