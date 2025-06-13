Матч «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: дебют Хаби Алонсо и Трента за «Мадрид»

Хаби Алонсо возглавил «Реал Мадрид» перед стартом клубного чемпионата мира. Хоть тренер и пообещал не менять схему 4−3−3 на турнир, результаты его работы будут видны уже по первой игре. Перед испанцем много работы — необходимо вернуть максимальную эффективность Винисиусу, построить надежную защиту и встроить в состав новичков Хейсена и Александра-Арнолда.