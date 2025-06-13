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Матч «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: дебют Хаби Алонсо и Трента за «Мадрид»

В среду, 18 июня, на клубном чемпионате мира встретятся «Реал Мадрид» и «Аль-Хиляль».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хаби Алонсо возглавил «Реал Мадрид» перед стартом клубного чемпионата мира. Хоть тренер и пообещал не менять схему 4−3−3 на турнир, результаты его работы будут видны уже по первой игре. Перед испанцем много работы — необходимо вернуть максимальную эффективность Винисиусу, построить надежную защиту и встроить в состав новичков Хейсена и Александра-Арнолда.

При этом первый матч проходным точно не назвать. «Сливочные» сыграют против «Аль-Хиляля» — команды из Саудовской Аравии, в которой доигрывают Кулибали, Канселу, Малком, Невеш и Милинкович-Савич. К тому же клуб возглавил тренер Индзаги. Итальянец получил большой контракт и постарается показать результат с первых матчей.

Когда и во сколько начало матча

Матч «Реал Мадрида» и «Аль-Хиляля» состоится 18 июня 2025 года. Команды начнут встречу в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Оkko.

Известен ли состав команд

Точный стартовый состав станет известен за час до игры. Однако уже сейчас можно предположить, кто выйдет на поле:

«Реал Мадрид»

Вратарь: Куртуа.

Защита: Александр-Арнолд, Хейсен, Тчуамени, Гарсия.

Полузащита: Вальверде, Беллингем, Себальос.

Атака: Винисиус, Мбаппе, Гюлер.

Игру пропустят из-за травм сразу ряд ключевых игроков: Алаба, Менди, Рюдигер, Диас, Камавинга.

«Аль-Хиляль»

Вратарь: Буну.

Защита: Х. Аль-Досари, Томбакти, Кулибали, Лоди.

Полузащита: Р. Невеш, Милинкович-Савич, Н. Аль-Досари.

Атака: Малком, Митрович, Канно.

Где проходит футбольный матч

Матч будет проходить на арене «Хард Рок» в американском городе Майами, штат Флорида.

Футбол. Зарубежный
18.06
Реал
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.66
П2
11.00