Прогноз на матч «Палмейрас» — «Порту» 16 июня 2025 года: победителя не будет

От «Палмейраса» можно ждать сенсаций, хоть сейчас команда переживает не лучший момент — два поражения в чемпионате подряд. Интереснее всего будет последить за нападающим бразильцев Роке: форварда в прошлом году за 30 млн евро купила «Барселона», однако каталонцы отказались от игрока уже через год и продали в «Палмейрас». Молодой талант точно захочет напомнить о себе европейским топ-клубам и будет играть со сверхмотивацией.