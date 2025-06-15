Прогноз на матч «Палмейрас» — «Порту» 16 июня 2025 года: победителя не будет

«Порту» и «Палмейрас» выглядят фаворитами в борьбе за выход в плей-офф из своей группы. В первом же матче командам придется столкнуться друг с другом. Вполне возможно, что матч в итоге станет ключевым. При этом он должен показать, насколько клубы хорошо готовы к турниру.
Коэффициенты букмекеров на матч «Палмейрас» — «Порту»
Букмекеры с трудом выделяют фаворита в игре: коэффициент на победу «Палмейраса» составляет 2,32, на «Порту» — 3,30. Ничья тоже стоит 3,30. Голов от матча, скорее, не ждут — тотал меньше 2,5 идет за 1,73.
Прогноз на матч «Палмейрас» — «Порту»
«Порту» провел не самый убедительный сезон. Португальская команда, несмотря на хороший состав, вылетела в первом же раунде плей-офф Лиги Европы от «Ромы», а также отстала от лидера национального чемпионата на 11 очков и заняла только третье место. В клубе традиционно много молодых талантов, которых можно дороже продать, если они хорошо проявят себя на международном турнире. Мы увидим мотивированных игроков, в этом сомнений мало.
Однако на достойный результат рассчитывать сложно. Команду сейчас возглавляет тренер Ансельми без европейского опыта. При этом аргентинец отлично знает южноамериканский футбол, где брал не один трофей. Это должно сыграть на руку клубу в первой игре на клубном чемпионате мира.
От «Палмейраса» можно ждать сенсаций, хоть сейчас команда переживает не лучший момент — два поражения в чемпионате подряд. Интереснее всего будет последить за нападающим бразильцев Роке: форварда в прошлом году за 30 млн евро купила «Барселона», однако каталонцы отказались от игрока уже через год и продали в «Палмейрас». Молодой талант точно захочет напомнить о себе европейским топ-клубам и будет играть со сверхмотивацией.
В остальном, бразильская команда мало пропускает, да и забивает не очень много, но результата добиваться умеет. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,73. Также предлагаем ставку на ничью — за 3,30. Сложно выделить фаворита в матче, а нерезультативный футбол может привести именно к такому результату.
Статистические тренды в играх «Палмейраса» и «Порту»
|«Палмейрас»
|«Порту»
|8 побед в 10 последних матчах.
|4 победы в 5 последних матчах.
|В 3 из 4 последних матчей не проходит ставка «обе забьют».
|Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних игр.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на ничью с точным счетом: «Я бы тут все-таки учитывал форму и статус “Палмейрас”. “Порту” будет сложнее из-за того, что он вместо заслуженного отдыха поехал на еще один турнир. Бразильцы же находятся как раз в середине своего сезона, их игровая форма лучше. Так что тут я поставлю на ничью — точный счет 1:1 с коэффициентом 5,40».
Ставки на матч «Палмейрас» — «Порту» 16 июня 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,73.
Ничья — 3,30.