Прогноз на матч Альтмайер — Медведев 16 июня 2025 года: еще один сложнейший матч для Даниила

В немецком Галле проходит один из главных подготовительных турниров к «Уимблдону». Сегодня в Германии стартует Даниил Медведев. У него в соперниках — немецкий теннисист Даниэль Альтмайер. Что нас ждет в предстоящем поединке?
Коэффициенты букмекеров на матч Альтмайер — Медведев
Даниил, конечно, идет фаворитом матча. Коэффициент на его победу — 1,18. Успех Альтмайера оценивается в 4,80. Тотал больше 22,5 геймов — 2,00.
Прогноз на матч Альтмайер — Медведев
Немецкий теннисист получил wild card на родной турнир, но по факту вполне мог пройти и по рейтингу. 51-я ракетка мира очень достойно выступил на «Ролан Гаррос», в том числе выбив 7-ю ракетку Тэйлора Фрица. Так что Альтмайер — отнюдь не хороший жребий для Медведева. Крепкий немецкий теннисист, с поддержкой трибун и отличной подачей, что, очевидно, особенно важно на травяных кортах.
Медведев, как мы и привыкли, не знаком со словом «стабильность». На «Ролан Гаррос» Даниил и вовсе вылетел в первом же круге, от скромняги Кэмерона Норри, хотя считался явным фаворитом встречи. Но то был грунт — сейчас более подходящая россиянину трава, но и здесь у Медведева все не очень позитивно.
На своем единственном турнире на этом покрытии в Хертогенбосе Даниил в крайне странном матче обыграл Маннарино, а затем уступил на двух тай-брейках Опелке. Понятно, что с безумной подачей американца на траве бороться тяжело, но все же результат пугающий.
Наш прогноз: Медведев — один из самых рискованных теннисистов для ставок в последние пару лет. Уж слишком Даниил зависит от эмоций, качества мячей, погоды, положения Луны, скорости ветра, уровня судьи, настроения болельщиков и еще 999 различных пунктов. Россиянин сейчас может провалиться примерно в любой день. Как и выдать игру топ-уровня.
Линия на этот турнир довольно ограничена, так что предлагаем банальные, но разумные ставки — Альтмайер даже на грунте почти не отдавал свою подачу. А на быстрой траве, с драйвом от своих болельщиков, Даниэль тем более будет доминировать на подаче. Ждем продолжительный матч, где немец будет бороться с россиянином до конца.
Статистические тренды в играх Альтмайера и Медведева
|Альтмайер
|Медведев
|С Фрицем на «Ролан Гаррос» всего лишь 1 раз за 4 сета отдал свою подачу. И это на грунте.
|Лишь однажды за 2 матча в Хертогенбосе отдал свою подачу.
|Проиграл единственный личный матч Медведеву (2:6, 6:2, 4:6), но это было в 2016-м.
|3 двойные ошибки подряд сделал на решающем тай-брейке матча с Опелкой.
Ставки на матч Альтмайер — Медведев 16 июня 2025 года
Тотал больше 9,5 геймов Альтмайера за 1,85.
Фора +1,5 по сетам Альтмайера за 2,30.