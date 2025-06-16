Прогноз на матч Альтмайер — Медведев 16 июня 2025 года: еще один сложнейший матч для Даниила

Линия на этот турнир довольно ограничена, так что предлагаем банальные, но разумные ставки — Альтмайер даже на грунте почти не отдавал свою подачу. А на быстрой траве, с драйвом от своих болельщиков, Даниэль тем более будет доминировать на подаче. Ждем продолжительный матч, где немец будет бороться с россиянином до конца.