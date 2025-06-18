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Прогноз на матч «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года: рабочая победа фаворита

«Ювентус» сыграет против «Аль-Айна» из ОАЭ на клубном чемпионате мира. Что ждать от матча — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ювентусу» не удалось достойно проявить себя во время этого сезона, но последний шанс на приятное послевкусие клуб получит. На клубном чемпионате мира итальянцам досталась группа, из которой можно спокойно выходить в плей-офф. Для этого необходимо обыгрывать «Аль-Айн», команду из 4-й корзины на жеребьевке. Хватит ли подопечным Тудора настроя и сил на мощный дебют на турнире, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Айн» — «Ювентус»

Букмекеры совсем не верят в сенсацию: коэффициент на победу «Ювентуса» составляет 1,24, на «Аль-Айн» — 12,00. Ничья оценивается в 6,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,53.

Прогноз на матч «Аль-Айн» — «Ювентус»

«Ювентус» провел неудачный сезон, в котором с трудом залез в зону Лиги чемпионов в Серии А. Не смог себя проявить никто из игроков, ни молодой тренер Мотта. В итоге руководство сделало выбор в пользу футболистов и сменило наставника. С Тудором дела пошли получше, но на клубный чемпионат мира команда приехала явно не в статусе фаворита.

Матч с «Аль-Айном» в этом плане будет на руку итальянцам, так как не самого сильного соперника можно уверенно обыграть. У клуба из ОАЭ нет звездных игроков или бывших европейцев, которые могли бы сделать результат в такой игре. Хотя 37-летнего вратаря Патрисиу «Аль-Айн» перед турниром все же подписал. Коллектив экс-краснодарца Ивича, во многом, отталкивается от обороны и играет в прагматичный футбол.

Против «Ювентуса» по-другому выступить вряд ли получится, поэтому ждем от «Аль-Айна» закрытого футбола в большей части встречи. Однако даже в плохом состоянии у «Старой синьоры» должны найтись лидеры, которые смогут вскрыть «автобус» оппонента. В первую очередь, речь про Коло-Муани и Влаховича. А удерживать результат эта команда может.

Ждем минимальную победу «Ювентуса». Ставим на тотал меньше 3 за 2,00. Также предлагаем ставку на тотал голов в первом тайме меньше 1,5 — за 1,69.

Статистические тренды в играх «Аль-Айна» и «Ювентуса»

«Аль-Айн»
«Ювентус»
7 матчей без поражений.
Проиграл только 1 из 9 последних матчей.
В 6 из 7 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко уверен в спокойной победе фаворита: «Финишная прямая у “Аль-Айна” в чемпионате была удачной — серия без проигрышей из семи игр. Но оппоненты там были соответствующие чемпионату ОАЭ. Тут у туринцев проблем не должно возникнуть. Моя ставка — победа “Ювентуса” с форой −2 за 2,17».

Ставки на матч «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года

Тотал меньше 3 — 2,00.

Тотал голов в первом тайме меньше 1,5 — 1,69.

Футбол. Зарубежный
19.06
Аль-Айн
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
14.00
X
7.28
П2
1.23