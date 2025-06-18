Прогноз на матч «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года: рабочая победа фаворита

Матч с «Аль-Айном» в этом плане будет на руку итальянцам, так как не самого сильного соперника можно уверенно обыграть. У клуба из ОАЭ нет звездных игроков или бывших европейцев, которые могли бы сделать результат в такой игре. Хотя 37-летнего вратаря Патрисиу «Аль-Айн» перед турниром все же подписал. Коллектив экс-краснодарца Ивича, во многом, отталкивается от обороны и играет в прагматичный футбол.