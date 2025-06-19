Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома» 20 июня 2025 года: «Тандер» в шаге от чемпионства

Похоже, у «Индианы» закончились силы и ресурсы. «Пэйсерс» отставали в счете всю игру в 5-м матче, Халибертон играл с травмой и набрал лишь 4 очка, не реализовав ни одного из 6 бросков с игры. Тут сказалась еще и цепкая, подвижная оборона «Оклахомы». Игроки «Тандер» успевали и сдваиваться против выходящего на бросок, и возвращаться на позицию в случае паса. Баскетболистам «Индианы» не давали свободно бросать из-за дуги, и их провоцировали на потери.