Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома» 20 июня 2025 года: «Тандер» в шаге от чемпионства

Финальная серия плей-офф НБА подходит к развязке. После уверенной победы в пятом матче со счетом 120:109 «Оклахома» впервые вышла вперед — 3−2. Теперь «Индиане» нужно побеждать дома, чтобы спастись и перевести противостояние в решающую седьмую игру.
В Индианаполисе болельщики рассчитывают на эмоциональную встряску, ведь команда Карлайла вновь допустила провал в концовке, позволив сопернику создать решающий отрыв. В то же время «Тандер» продолжают демонстрировать зрелую игру под лидерством Гилджес-Александера и Уильямса, которые стали ключевыми фигурами последней победы. Смогут ли «Пэйсерс» собраться и дать бой в родных стенах?
Коэффициенты букмекеров на матч «Индиана» — «Оклахома»
Букмекеры верят в «Оклахому»: победа «Тандер» идет за 1,40, успех «Индианы» оценивается в 3,20. На тотал больше 221,5 очка дают 1,92, на меньше — 1,98.
Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома»
Похоже, у «Индианы» закончились силы и ресурсы. «Пэйсерс» отставали в счете всю игру в 5-м матче, Халибертон играл с травмой и набрал лишь 4 очка, не реализовав ни одного из 6 бросков с игры. Тут сказалась еще и цепкая, подвижная оборона «Оклахомы». Игроки «Тандер» успевали и сдваиваться против выходящего на бросок, и возвращаться на позицию в случае паса. Баскетболистам «Индианы» не давали свободно бросать из-за дуги, и их провоцировали на потери.
Макконнелл в какой-то момент заменил Халибертона и набрал 18 очков, но все же он не привык проводить на площадке много минут, поэтому Карлайл вернул в 4-й четверти основного разыгрывающего. Интересно, что при всех своих проблемах «Пэйсерс» сократили отставание до двух очков — спасибо Сиакаму, набравшему 28 очков. Но это был максимум для гостей.
«Оклахома» провела образцовый для себя матч. В защите отрабатывали даже звезды ШГА и Уильямс, они же вели за собой команду в атаке. Шэй набрал 31 очко, а Джейлен — рекордные для себя 40! Уильямса уже называют «вторым Пиппеном». С таким молодым костяком (сюда входит еще и Холмгрен), «Оклахома» может стать командой-династией.
«Тандер» не очень удачно проводят выездные матчи в этом плей-офф. Игры в Индианаполисе были крайне напряженными, и команда допускала большое количество потерь. Однако учитывая проблемы «Индианы», которая теперь в атаке может рассчитывать только на Сиакама, серия вряд ли затянется. Халибертон уверяет, что раз он может ходить, то хочет играть в 6-м матче, но прежнюю эффективность он, видимо, уже не покажет.
Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −5,5 за 1,90 и тотал больше 220,5 за 1,70.
Статистические тренды в играх «Индианы» и «Оклахомы»
|«Индиана»
|«Оклахома»
|В 4 из 6 последних матчей дома набирала больше 115,5 очков.
|В 4 из 5 матчей серии был тотал больше 220,5.
|Выиграла 3 из 4 последних домашних матчей.
|В 6 из 7 последних матчей набирала больше 109,5 очков.
Ставки на матч «Индиана» — «Оклахома» 20 июня 2025 года
Победа «Оклахомы» с форой −5,5 за 1,90.
Тотал больше 220,5 за 1,70.