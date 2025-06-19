Прогноз на матч Team Spirit — Mouz 19 июня 2025 года: «драконы» закроют четвертьфинал без лишних карт

Что можно сказать о MOUZ: опыт и характер, но без стабильности. Европейская пятерка на турнире пока не демонстрирует топ-форму. После двух поражений на старте 3-го этапа от FaZe и Virtus.pro команда оказалась в шаге от вылета. Тем не менее, MOUZ удалось собраться и пройти Liquid, Aurora и Legacy — но в каждом случае не без проблем.