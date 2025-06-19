Прогноз на матч Team Spirit — Mouz 19 июня 2025 года: «драконы» закроют четвертьфинал без лишних карт

Четвертьфинал BLAST.tv Austin Major 2025 обещает жаркую битву: в Остине сойдутся Spirit и Mouz. Победитель получит шанс сыграть с сильнейшим в паре NAVI — Vitality, а проигравший отправится домой. Обе команды знают вкус больших матчей, но именно «драконы» выглядят на этом турнире особенно внушительно — пока у них нет ни одного поражения.
Коэффициенты букмекеров на матч Team Spirit — Mouz
Букмекеры уверены в Team Spirit: победа «драконов» идет за 1,40, а вот успех MOUZ оценивается в 2,95. На тотал больше 2,5 карт дают 2,06.
Прогноз на матч Team Spirit — Mouz
Team Spirit проводят турнир на максимально уверенном уровне: девять побед подряд, без осечек и даже без намека на слабину. В групповой стадии команда обыграла paiN, Lynn Vision и NAVI, причем «рожденным побеждать» удалось навязать борьбу только на Anubis. Spirit на второй карте Train прошлись катком — 13:3. Это подтверждение формы, в которой находится состав: дисциплина, точная стрельба и тактическая гибкость.
donk и sh1ro — главные звезды коллектива, но и остальные игроки показывают высокий уровень. Команда уверенно контролирует карту и умеет доминировать в решающие моменты. Карты остаются сильной стороной Spirit: 87,5% побед на Dust2, 80% на Anubis и Train, а также 71,4% на Nuke.
Что можно сказать о MOUZ: опыт и характер, но без стабильности. Европейская пятерка на турнире пока не демонстрирует топ-форму. После двух поражений на старте 3-го этапа от FaZe и Virtus.pro команда оказалась в шаге от вылета. Тем не менее, MOUZ удалось собраться и пройти Liquid, Aurora и Legacy — но в каждом случае не без проблем.
Jimpphat и xertioN в ряде моментов тащат на индивидуальном уровне, но общая нестабильность состава дает о себе знать. В условиях плей-офф такая форма может сыграть злую шутку. Особенно тяжело команде будет, если Spirit навяжет быстрый и агрессивный стиль.
В маппуле у MOUZ также есть сильные стороны: 75% побед на Mirage, 72,7% на Ancient и 60% на Train. Но пермабан Anubis и возможный пик Spirit Dust2 делает задачу сложной. Тем более, в этом году «драконы» крайне уверенно смотрятся именно на этих картах.
Команды хорошо знают друг друга: в 2025 году они дважды пересекались, и оба раза MOUZ выиграли 2:1. Однако сейчас расстановка сил иная. Spirit в отличной форме, выиграли все матчи на мэйджоре и смотрятся монолитно как никогда. MOUZ, напротив, прошли через серию нервных матчей и пока выглядят менее уверенно. Наш прогноз: победа Spirit с форой −1,5 по картам за 2,31 и тотал карт меньше 2,5 за 1,77.
Статистические тренды в играх Team Spirit и Mouz
|Team Spirit
|Mouz
|Выиграли 9 матчей подряд.
|В 3 последних матчах прошел тотал больше 2,5.
|5 из 6 последних матчей закончились на 2 картах.
|Выиграли 4 из 6 последних личных встреч у Team Spirit.
Ставки на матч Team Spirit — Mouz 19 июня 2025 года
Победа Spirit с форой −1,5 по картам — 2,31.
Тотал карт меньше 2,5 — 1,77.