Прогноз на матч «Мамелоди» — «Боруссия» 21 июня 2025 года: Дортмунд не оставит шансов чемпиону ЮАР

Немецкий клуб по уровню, составу и опыту серьезно превосходит соперника. Но «Мамелоди» в порядке и может оказать сопротивление за счет выстроенной обороны и грамотной игры вторым номером. Тем не менее, дортмундцы не имеют права на осечку, и мотивация набрать первые три очка будет запредельной. Наш прогноз: победа «Боруссии» и «обе забьют — нет» за 1,91 и тотал меньше 3 за 1,72.