Прогноз на матч «Мамелоди» — «Боруссия» 21 июня 2025 года: Дортмунд не оставит шансов чемпиону ЮАР

«Мамелоди Сандаунз» удивили на старте турнира, переиграв «Ульсан Хендэ» и возглавив квартет, тогда как дортмундская «Боруссия» стартовала с нулевой ничьей с «Флуминенсе». Несмотря на разницу в именах и стоимости составов, южноафриканцы не выглядят обреченными: команда Кардозу уверенно провела концовку внутреннего сезона и набрала форму. Тем не менее, немецкий гранд остается фаворитом пары и будет играть только на победу — другой исход может серьезно осложнить задачу выхода в плей-офф.
Коэффициенты букмекеров на матч «Мамелоди» — «Боруссия» Дортмунд
Букмекеры без сомнений отдают преимущество «Боруссии»: победа дортмундцев идет за 1,43, тогда как успех «Мамелоди» оценен в солидные 7,40. Ничья идет за 5,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,73, на меньше — 2,18.
Прогноз на матч «Мамелоди» — «Боруссия» Дортмунд
Чемпион ЮАР подошел к клубному чемпионату мира в отличной форме: в последних матчах национального первенства команда трижды побеждала с общим счетом 8:0. Уверенность, сыгранность и стабильность — главные козыри «Мамелоди». Команда успешно прошла групповой этап и финал Лиги чемпионов КАФ, уступив лишь в решающем матче египетскому «Пирамидсу».
Уже на старте турнира в США южноафриканцы доказали, что умеют терпеть и реализовывать моменты: в непростом матче с «Ульсаном» все решил гол Райнерса. Отдельно стоит отметить работу вратаря Уильямса и надежность линии обороны: при правильной тактике «Сандаунз» способны навязать борьбу даже такому сопернику, как «Боруссия». Команду отличает гибкий стиль игры, акцент на дисциплину и хорошие физические кондиции, что особенно важно в сжатом графике турнира.
Команда Ковача завершила сезон в Бундеслиге на четвертом месте, одержав ряд уверенных побед: были разгромлены «Вольфсбург» (4:0), «Байер» (4:2), «Хольштайн» (3:0). Однако на старте КЧМ «Боруссия» неожиданно застряла: в игре с «Флуминенсе» «шмели» выглядели уставшими и не смогли создать должного давления в атаке. Сказывается и адаптация к американским условиям, и возможная недооценка турнира.
При этом атакующая мощь дортмундцев по-прежнему внушает уважение: команда стабильно забивала 3 и более мяча в последних играх Бундеслиги. Среди потенциальных усилений — молодой полузащитник Джоб Беллингем, уже заявленный на турнир, а также возросшая конкуренция в атаке. Важно, что немцы сохранили костяк состава и мотивированы на выход из группы. Против «Мамелоди» «Боруссия» наверняка будет играть первым номером, стараясь решить исход встречи еще до перерыва.
Немецкий клуб по уровню, составу и опыту серьезно превосходит соперника. Но «Мамелоди» в порядке и может оказать сопротивление за счет выстроенной обороны и грамотной игры вторым номером. Тем не менее, дортмундцы не имеют права на осечку, и мотивация набрать первые три очка будет запредельной. Наш прогноз: победа «Боруссии» и «обе забьют — нет» за 1,91 и тотал меньше 3 за 1,72.
Статистические тренды в играх «Мамелоди» и «Боруссии» Дортмунд
|«Мамелоди»
|«Боруссия»
|Выиграл 7 из 9 последних матчей всухую.
|В 3 из 4 последних матчах играла ставка «обе забьют — нет».
|В 3 из 4 последних матчей был тотал меньше 2,5.
|Не проигрывает 8 матчей подряд.
Ставки на матч «Мамелоди» — «Боруссия» Дортмунд 21 июня 2025 года
Победа «Боруссии» и «обе забьют — нет» за 1,91.
Тотал меньше 3 за 1,72.