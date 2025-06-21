Прогноз на матч «Ювентус» — «Видад» 22 июня 2025 года: итальянцы победят в обоих таймах

«Видад» достойно сыграл против «горожан» в стартовой игре на клубном чемпионате мира. Конечно, команде приходилось большую часть матча сидеть в обороне, но получалось это, в основном, неплохо. К тому же неплохо себя проявил вратарь Бенабид, который спасал команду в тяжелых ситуациях. А вот атака откровенно подвела — всего пару моментов у чужих ворот и ужасное завершение не позволили марокканцам ни разу отличиться.