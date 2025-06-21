Прогноз на матч «Ювентус» — «Видад» 22 июня 2025 года: итальянцы победят в обоих таймах

«Ювентус» и «Манчестер Сити» возглавили свою группу и близки к тому, чтобы оказаться в плей-офф. Для этого необходимо побеждать в следующей встрече. Итальянцам предстоит матч с марокканским клубом «Видад», который в первом туре уступил горожанам 0:2.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Видад»
Букмекеры видят в предстоящей игре однозначного фаворита: коэффициент на победу «Ювентуса» составляет 1,35, на «Видад» — 10,50. Ничья оценивается в 5,10. Тотал больше 2,5 стоит 1,87, тотал меньше 2,5 — 1,95.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Видад»
«Ювентус» выиграл первый матч в группе у «Аль-Айна» со счетом 5:0. Итальянцы легко вскрывали оборону соперника и спокойно завершали свои моменты. Удивило то, насколько уверенно «бьянконери» находили способы, чтобы забивать против плотной обороны — в их арсенале есть и индивидуальное мастерство, и навесы, и атаки сходу.
Оборона особых вопросов также не вызвала. Пара моментов у соперника в первой игре была, но они, скорее, стали следствием расслабленности команды при большом счете. Второй матч будет для «Ювентуса» не менее важным — необходимо выигрывать, чтобы спокойно выходить в плей-офф. Оставлять интригу на встречу с «Манчестер Сити» игроки вряд ли захотят, поэтому ждем от Тудора основной состав с минимальной ротацией и мотивированных футболистов.
«Видад» достойно сыграл против «горожан» в стартовой игре на клубном чемпионате мира. Конечно, команде приходилось большую часть матча сидеть в обороне, но получалось это, в основном, неплохо. К тому же неплохо себя проявил вратарь Бенабид, который спасал команду в тяжелых ситуациях. А вот атака откровенно подвела — всего пару моментов у чужих ворот и ужасное завершение не позволили марокканцам ни разу отличиться.
Ничего другого в игре с «Ювентусом» «Видад» не ждет. Команде снова придется терпеть и по большей части находиться возле своей штрафной. Вряд ли серьезное сопротивление против мотивированного соперника удастся оказать, поэтому ждем разгромное поражение.
Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,87. Также поставим на победу «Ювентуса» в обоих таймах — за 2,90.
Статистические тренды в играх «Ювентуса» и «Видада»
|«Ювентус»
|«Видад»
|6 матчей без поражений.
|4 поражения в 5 последних матчах.
|В 5 из 7 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 6 из 7 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет уверенной победы фаворита: «Не вижу смысла долго рассуждать. “Ювентус” обязан выигрывать даже вторым или смешанным составом. “Видад” вряд ли окажет сопротивление туринцам. Ожидаю тут легкой победы “старой синьоры”. Ставлю на победу “Ювентуса” с форой −2 за 2,30».
Ставки на матч «Ювентус» — «Видад» 22 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 — 1,87.
Победа «Ювентуса» в обоих таймах — 2,90.