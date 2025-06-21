Прогноз на матч MOUZ — Vitality 21 июня 2025 года: тяжелая победа фаворита

На BLAST.tv Austin Major 2025 подошла очередь полуфиналов, и в первом из них встретятся две сильнейшие команды текущего сезона — MOUZ и Vitality. Победитель выйдет в финал, а проигравший завершит турнир с призовыми в 80 тысяч долларов. Противостояние принципиальное: в 2025 году MOUZ еще не выигрывали у Vitality, однако на этом мэйджоре «мышки» уже доказали, что способны переламывать самые неудобные серии. Vitality, в свою очередь, идут по сетке уверенно, и при всех своих достижениях не собираются сбавлять обороты.