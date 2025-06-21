Прогноз на матч MOUZ — Vitality 21 июня 2025 года: тяжелая победа фаворита

На BLAST.tv Austin Major 2025 подошла очередь полуфиналов, и в первом из них встретятся две сильнейшие команды текущего сезона — MOUZ и Vitality. Победитель выйдет в финал, а проигравший завершит турнир с призовыми в 80 тысяч долларов. Противостояние принципиальное: в 2025 году MOUZ еще не выигрывали у Vitality, однако на этом мэйджоре «мышки» уже доказали, что способны переламывать самые неудобные серии. Vitality, в свою очередь, идут по сетке уверенно, и при всех своих достижениях не собираются сбавлять обороты.
Коэффициенты букмекеров на матч MOUZ — Vitality
Букмекеры склонились в сторону Team Vitality: победа французов идет за 1,31, тогда как успех MOUZ оценивается выше — 3,52. На тотал больше 2,5 карт дают 2,11, на меньше — 1,74.
Прогноз на матч MOUZ — Vitality
MOUZ начали мэйджор неудачно, с двух поражений подряд, однако затем собрались и выдали серию из четырех побед. В плей-офф особенно впечатлило выступление против Spirit: несмотря на поражение на первой карте Mirage в четырехкратном овертайме (21:25), игроки MOUZ уверенно закрыли Dust2 (13:8) и Nuke (13:10). Хорошо проявили себя torzsi, Spinx и Jimpphat, чьи индивидуальные действия оказались решающими. Команда выглядит все увереннее от матча к матчу, прибавляя как в командном взаимодействии, так и в исполнении в ключевых моментах.
Инстапиком коллектива считается Nuke, где за 13 игр было одержано 9 побед. В маппуле также выделяются Mirage и Dust2 — именно эти карты сыграли ключевую роль в последнем успехе. Однако стабильности по-прежнему не хватает, особенно на старте серий, где команда может допускать критические ошибки. В личных встречах с Vitality в этом году пока без побед, но именно этот матч может стать переломным моментом.
Vitality начали турнир с неожиданного поражения от Legacy (3:13), но затем вернулись в привычный ритм, выиграв четыре матча подряд. В плей-офф Vitality выглядели стабильно и грамотно. В четвертьфинале против NAVI коллектив apEX показал зрелую игру: несмотря на сопротивление со стороны соперника и камбэк на Nuke, Vitality уверенно закрыли матч 2:0. Особенно стоит отметить квадро-килл от mezii в решающем раунде — ключевой момент всей серии.
Команда обладает одним из лучших маппулов на турнире, демонстрируя высокий процент побед на Inferno, Train, Dust2 и Mirage. Инстапиком чаще всего становится Nuke, где за 12 матчей было одержано 10 побед. В 2025 году Vitality остаются непобежденными в матчах против MOUZ, и в последней очной встрече 25 мая выиграли со счетом 3:0. Их стабильность, индивидуальное мастерство игроков и богатый опыт на большой сцене делают их фаворитами в этой паре.
Несмотря на яркий камбэк MOUZ по ходу турнира и уверенную победу над Spirit, именно Vitality выглядят предпочтительнее за счет стабильности, лучшего маппула и положительной статистики личных встреч. Однако «мышки» точно не уступят без боя — они в хорошей форме и готовы навязать борьбу. Все это указывает на затяжной матч с тремя картами. Наш прогноз: тотал больше 2,5 карт — 2,11 и победа Vitality с точным счетом 2:1 — 3,23.
Статистические тренды в играх MOUZ и Vitality
|MOUZ
|Vitality
|В 4 последних матчах игралось 3 карты.
|Выиграли 34 из 35 последних матчей.
|Проиграли Vitality в 7 последних матчах.
|5 из 7 последних матчей из 3 карт не пробивали тотал больше 2,5.
Ставки на матч MOUZ — Vitality 21 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 карт — 2,11.
Победа Vitality с точным счетом 2:1 — 3,23.