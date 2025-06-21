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Прогноз на матч «Интер» — «Урава» 21 июня 2025 года: сухая победа «нерадзурри»

«Интер» сыграет против «Уравы» на групповом этапе клубного чемпионата мира. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч «Уравы» в первом туре клубного чемпионата мира стал самым малопосещаемым — трибуны заполнились лишь на 17%. Экзотическая японская команда не выглядела намного хуже «Ривер Плейта» в первой игре, но уступила 1:3. Получится ли достойно проявить себя в игре с «Интером», чей состав дороже в 37 раз, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Урава»

Букмекеры выделяют итальянский клуб в качестве фаворита: коэффициент на победу «Интера» составляет 1,33, на «Ураву» — 8,80. Ничья оценивается в 5,80. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,57.

Прогноз на матч «Интер» — «Урава»

«Интер» хорошо выглядел в первом матче на турнире, но не смог перевести преимущество в результат — ничья с «Монтерреем» 1:1. Следующую встречу итальянцам необходимо выигрывать, чтобы решать вопросы с выходом в плей-офф, тем более оставшаяся игра с лидером группы «Ривер Плейтом» простой не будет. Основная проблема «нерадзурри» — плохая реализация. Тюрам не в лучшей форме, а у Мартинеса с молодым Эспозито не получается действовать настолько же эффективно.

Однако «Интер» создает достаточно моментов у чужих ворот, поэтому голы неизбежно должны прийти. Помешать в этот раз погода не должна — несмотря на то, что матч состоится в полдень по местному времени, палящего солнца не будет. Кажется, нас ждет результативная игра.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа E, 21.06.2025, 22:00
Интер
-
Урава Ред Даймонд
-

Тем более «Урава» в обороне в разы слабее «Монтеррея». Команда попала на турнир за счет победы в Лиге чемпионов АФК двухлетней давности, а сейчас не считается доминирующей командой даже по меркам чемпионата Японии. В среднем, «красные бриллианты» пропускают по 2−3 гола за матч. Кажется, предстоящая встреча не станет исключением.

Наш прогноз: победа «Интера» и тотал больше 2,5 — за 1,85. Также предлагаем ставку на сухую победу «Интера» — за 2,17. Киву пора демонстрировать силу своей команды, а опыта для уверенной победы у футболистов «нерадзурри» достаточно.

Статистические тренды в играх «Интера» и «Уравы»

«Интер» 
«Урава» 
Лишь раз победил в 4 последних матчах. 
Только 1 победа в 5 последних матчах. 
Забивал минимум два мяча в 5 из 6 последних матчей. 
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на сухую победу фаворита: «Я думаю, что “Интер” вполне в состоянии в своей стилистике сыграть — строго, внимательно, сконцентрированно, на результат. Мой прогноз — победа “Интера” всухую за 2,1».

Ставки на матч «Интер» — «Урава» 21 июня 2025 года

Победа «Интера» и тотал больше 2,5 — 1,85.

Сухая победа «Интера» — 2,17.

Футбол. Зарубежный
21.06
Интер
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.80
П2
9.20
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