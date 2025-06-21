Прогноз на матч «Интер» — «Урава» 21 июня 2025 года: сухая победа «нерадзурри»

«Интер» хорошо выглядел в первом матче на турнире, но не смог перевести преимущество в результат — ничья с «Монтерреем» 1:1. Следующую встречу итальянцам необходимо выигрывать, чтобы решать вопросы с выходом в плей-офф, тем более оставшаяся игра с лидером группы «Ривер Плейтом» простой не будет. Основная проблема «нерадзурри» — плохая реализация. Тюрам не в лучшей форме, а у Мартинеса с молодым Эспозито не получается действовать настолько же эффективно.