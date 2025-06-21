Прогноз на матч «Интер» — «Урава» 21 июня 2025 года: сухая победа «нерадзурри»

Матч «Уравы» в первом туре клубного чемпионата мира стал самым малопосещаемым — трибуны заполнились лишь на 17%. Экзотическая японская команда не выглядела намного хуже «Ривер Плейта» в первой игре, но уступила 1:3. Получится ли достойно проявить себя в игре с «Интером», чей состав дороже в 37 раз, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Урава»
Букмекеры выделяют итальянский клуб в качестве фаворита: коэффициент на победу «Интера» составляет 1,33, на «Ураву» — 8,80. Ничья оценивается в 5,80. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,57.
Прогноз на матч «Интер» — «Урава»
«Интер» хорошо выглядел в первом матче на турнире, но не смог перевести преимущество в результат — ничья с «Монтерреем» 1:1. Следующую встречу итальянцам необходимо выигрывать, чтобы решать вопросы с выходом в плей-офф, тем более оставшаяся игра с лидером группы «Ривер Плейтом» простой не будет. Основная проблема «нерадзурри» — плохая реализация. Тюрам не в лучшей форме, а у Мартинеса с молодым Эспозито не получается действовать настолько же эффективно.
Однако «Интер» создает достаточно моментов у чужих ворот, поэтому голы неизбежно должны прийти. Помешать в этот раз погода не должна — несмотря на то, что матч состоится в полдень по местному времени, палящего солнца не будет. Кажется, нас ждет результативная игра.
Тем более «Урава» в обороне в разы слабее «Монтеррея». Команда попала на турнир за счет победы в Лиге чемпионов АФК двухлетней давности, а сейчас не считается доминирующей командой даже по меркам чемпионата Японии. В среднем, «красные бриллианты» пропускают по 2−3 гола за матч. Кажется, предстоящая встреча не станет исключением.
Наш прогноз: победа «Интера» и тотал больше 2,5 — за 1,85. Также предлагаем ставку на сухую победу «Интера» — за 2,17. Киву пора демонстрировать силу своей команды, а опыта для уверенной победы у футболистов «нерадзурри» достаточно.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Уравы»
|«Интер»
|«Урава»
|Лишь раз победил в 4 последних матчах.
|Только 1 победа в 5 последних матчах.
|Забивал минимум два мяча в 5 из 6 последних матчей.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на сухую победу фаворита: «Я думаю, что “Интер” вполне в состоянии в своей стилистике сыграть — строго, внимательно, сконцентрированно, на результат. Мой прогноз — победа “Интера” всухую за 2,1».
Ставки на матч «Интер» — «Урава» 21 июня 2025 года
Победа «Интера» и тотал больше 2,5 — 1,85.
Сухая победа «Интера» — 2,17.