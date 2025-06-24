Прогноз на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» 24 июня 2025 года: аргентинцы полетят в атаку с первых минут

При этом с результативностью у «Бока Хуниорс» дела обстоят не лучшим образом — лишь раз в шести последних встречах коллектив Руссо забивал больше одного мяча. Аргентинцы привыкли играть в аккуратный футбол: минимум атак, прямолинейность в финальной трети и игра на удержание счета. Даже если «Бока» полетит с первых минут в атаку, эффективность может быть недостаточной, чтобы добраться до заветных семи голов. Скорее всего, мы увидим яркое начало, но после игра успокоится.