Прогноз на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» 24 июня 2025 года: аргентинцы полетят в атаку с первых минут

Важнейшая игра для «Боки», которая еще имеет шансы на выход в плей-офф. Аргентинцам необходимо разгромить соперника и надеяться на поражение «Бенфики» в параллельной встрече. Новозеландская команда полупрофессионалов же в последний раз сыграет против на турнире, после чего отправится на отдых. Станет ли это мотивирующим фактором для «Окленд Сити» или расслабит футболистов, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»
Букмекеры не верят, что аргентинская команда может потерять очки в предстоящей игре: коэффициент на победу «Боки Хуниорс» составляет 1,01, на «Окленд Сити» — 60,00. Ничья оценивается в 30,00. Голов ждут крайне много — тотал больше 2,5 можно взять всего за 1,05.
Прогноз на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»
«Бока» попала в тяжелое положение — команде необходимо выигрывать в последнем туре с разницей минимум в 6−7 мячей. В любой другой ситуации это казалось бы невозможным, но у аргентинцев есть шансы. Им предстоит сыграть с полупрофессиональным клубом из Новой Зеландии «Окленд Сити». В прошлых матчах команда пропускала шесть мячей от «Бенфики» и сразу десять от «Баварии», так что списывать аргентинцев со счетов не стоит.
При этом с результативностью у «Бока Хуниорс» дела обстоят не лучшим образом — лишь раз в шести последних встречах коллектив Руссо забивал больше одного мяча. Аргентинцы привыкли играть в аккуратный футбол: минимум атак, прямолинейность в финальной трети и игра на удержание счета. Даже если «Бока» полетит с первых минут в атаку, эффективность может быть недостаточной, чтобы добраться до заветных семи голов. Скорее всего, мы увидим яркое начало, но после игра успокоится.
Даже если делать скидку на уровень новозеландцев, поверить в победу аргентинского коллектива с преимуществом в семь мячей сложно. Наш прогноз: тотал больше 2,5 в первом тайме — за 2,00. Также предлагаем ставку на фору «Окленд Сити» +5,5 за 1,72.
Статистические тренды в играх «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс»
|«Окленд Сити»
|«Бока Хуниорс»
|Ставка «обе забьют» не проходит в 4 матчах подряд.
|Не выигрывает 6 матчей подряд.
|Тотал меньше 1,5 в первом тайме проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Не забивала больше одного гола в 5 из 6 последних матчей.
Ставки на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» 24 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 в первом тайме — 2,00.
Победа «Окленд Сити» с форой +5,5 — 1,72.