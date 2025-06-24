Прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария» 24 июня 2025 года: жара не даст сыграть в зрелищный футбол

Сложный матч для прогноза: все-таки мотивацию «Баварии» не сравнить с мотивацией «Бенфики». Но смогут ли португальцы днем на американской жаре сыграть так же, как они играли против «Барсы» в ЛЧ? Вряд ли. Поэтому выбираем тотал меньше 3 за 1,90, а также «Бавария» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,10. Отметим, что у мюнхенцев очень хорошая статистика встреч с «Бенфикой»: 10 побед, 3 ничьих и 0 поражений.