Прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария» 24 июня 2025 года: жара не даст сыграть в зрелищный футбол

«Бенфика» подошла к этому матчу, сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф. Лиссабонцам нужно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе второе место. «Бавария», напротив, уже обеспечила себе участие в следующей стадии, но мотивация у подопечных Компани сохраняется: команда хочет выйти из группы с первого места.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Бавария»
Букмекеры отдают предпочтение «Баварии»: победа мюнхенцев идет за 1,99, ничья — за 3,35, а успех «Бенфики» оценивается коэффициентом 4,20. На тотал больше 2,5 голов дают 1,62, а на низовой вариант — 2,38.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария»
Клуб из Лиссабона нервно провел стартовые матчи турнира. С «Бока Хуниорс» пришлось отыгрываться с 0:2 в меньшинстве. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0). Однако и тут были нюансы: в первом тайме, прерванном из-за ливня, команда сумела отличиться лишь однажды, причем реализовав пенальти. А полузащитник Кекчю публично поругался с тренером Лаже из-за замены.
На фоне этого возникает вопрос: хватит ли у команды сил и концентрации на решающую игру? Все-таки «Бенфику» тащат ветераны Отаменди и Ди Мария, для Анхеля это, как известно, последний турнир за лиссабонцев. К тому же матч пройдет в Шарлотте в +35 градусов, это тоже скажется на игре.
Состав «Баварии» в этом матче — отдельная интрига. Компани может поберечь лидеров, тем более, Мусиале и так достается на этом турнире, но главный тренер уверяет, что не бумает о ротации. Он хочет обеспечить команде первое место в группе и добиться слаженности в действиях на поле.
Пока у «Баварии» выделяется группа атаки во главе с Кейном. Олисе пока вообще один из претендентов на приз лучшему игроку турнира. А вот защита подводит, пропущенный гол от «Боки» — звоночек для Та и Станишича.
Сложный матч для прогноза: все-таки мотивацию «Баварии» не сравнить с мотивацией «Бенфики». Но смогут ли португальцы днем на американской жаре сыграть так же, как они играли против «Барсы» в ЛЧ? Вряд ли. Поэтому выбираем тотал меньше 3 за 1,90, а также «Бавария» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,10. Отметим, что у мюнхенцев очень хорошая статистика встреч с «Бенфикой»: 10 побед, 3 ничьих и 0 поражений.
Статистические тренды в играх «Бенфики» и «Баварии»
|«Бенфика»
|«Бавария»
|Одна победа в 5 последних матчах.
|Не проигрывает 9 матчей кряду.
|В 2 из 5 последних матчей был тотал больше 2,5.
|В 3 из 5 последних матчей выиграла всухую.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта «ВсеПроСпорт.ру» Роман Павлюченко предложил ставку на исход матча: «Тут я все-таки за “Баварию”. Да, большой турнирной мотивации у нее нет, худшее, что ей грозит — второе место. “Бенфика” же будет бороться, но с нынешними мюнхенцами ей будет очень тяжело. Ставлю на победу “Баварии” за 1,95».
Ставки на матч «Бенфика» — «Бавария» 24 июня 2025 года
Тотал меньше 3 за 1,90.
«Бавария» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,10.