Прогноз на матч «Боруссия» — «Ульсан» 25 июня 2025 года: корейцы не справятся с атакой Дортмунда

Дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке в таблице перед решающим туром группового этапа. Победа может позволить «шмелям» занять первое место в квартете, если удастся обойти «Флуминенсе» по разнице мячей. «Ульсан», напротив, уже потерял все шансы на продолжение борьбы и может только хлопнуть дверью с грандом из Европы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» — «Ульсан»
Букмекеры уверены в победе дортмундской команды: триумф «Боруссии» идет за 1,24, ничья — за 6,60, а выигрыш «Ульсана» оценивается коэффициентом 12,00. На тотал больше 2,5 голов предлагают 1,50, а на вариант с меньшим числом голов — 2,60.
Прогноз на матч «Боруссия» — «Ульсан»
Немецкий клуб провел два совершенно разных по характеру матча в рамках группового этапа. Сначала была организованная оборона и ничья 0:0 с «Флуминенсе», затем — зрелищная победа над «Мамелоди Сандаунс» со счетом 4:3. С африканцами «Боруссия» сначала сама ошиблась, допустив выход 3 в 0 на своего вратаря, а затем воспользовалась ошибками вратаря и полевых игроков «Мамелоди». Растерять преимущество в три мяча было сложно. Отметим дебютный гол Джоба — брата более знаменитого Беллингема.
При этом игра Дортмунда в обороне не впечатляет. В обоих матчах на КЧМ соперники «Боруссии» превзошли ее по показателю xG. Сам Ковач отмечал, что его команде тяжело адаптироваться к погодным условиям в США, но несмотря на это, «шмели» продолжают брать очки.
«Ульсан» проводит неудачный турнир, потерпев два поражения в двух стартовых матчах: от «Мамелоди Сандаунс» (0:1) и «Флуминенсе» (2:4). Несмотря на старания и самоотверженность, класса «тигров» недостаточно, чтобы конкурировать на этом уровне. У команды Пан Гон Кима большие проблемы с созданием опасных моментов: в четырех матчах на КЧМ показатель xG ни разу не достиг единицы.
Тем не менее, в атаке «Ульсан» способен использовать отдельные эпизоды: в матче с «Флуминенсе» удалось забить дважды и уйти на перерыв, ведя в счете. Главным козырем остается прессинг и отбор: по этому компоненту корейцы не уступили в обоих турах. Однако нестабильная защита делает команду крайне уязвимой против соперника с поставленной атакой, особенно если мотивация уже утрачена.
В текущей форме «Боруссия» выглядит на порядок сильнее и обладает достаточным потенциалом, чтобы оформить крупную победу. Учитывая атакующую мощь немецкой команды и нестабильность обороны «Ульсана», наш прогноз: победа «Боруссии» с форой −2 — 2,10 и тотал больше 3 за 1,70.
Статистические тренды в играх «Боруссии» и «Ульсана»
|«Боруссия Д»
|«Ульсан»
|Не проигрывает 9 матчей подряд.
|Проиграл 3 матча подряд.
|В 11 из 12 последних матчах был тотал больше 2,5.
|Пропускает минимум 1 мяч в 8 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко предложил свою ставку: «Сейчас играть вполсилы дортмундцам никак нельзя, даже если кажется, что соперник проблем не должен вызывать. Тем же бразильцам “Ульсан” дважды забил. Так что “Боруссия” тут будет собрана, она выиграет. Ставлю на ее викторию с форой −1.5 мяча за 1,67».
Ставки на матч «Боруссия» — «Ульсан» 25 июня 2025 года
Победа «Боруссии» с форой −2 — 2,10.
Тотал больше 3 за 1,70.