Прогноз на матч «Боруссия» — «Ульсан» 25 июня 2025 года: корейцы не справятся с атакой Дортмунда

Немецкий клуб провел два совершенно разных по характеру матча в рамках группового этапа. Сначала была организованная оборона и ничья 0:0 с «Флуминенсе», затем — зрелищная победа над «Мамелоди Сандаунс» со счетом 4:3. С африканцами «Боруссия» сначала сама ошиблась, допустив выход 3 в 0 на своего вратаря, а затем воспользовалась ошибками вратаря и полевых игроков «Мамелоди». Растерять преимущество в три мяча было сложно. Отметим дебютный гол Джоба — брата более знаменитого Беллингема.