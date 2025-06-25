Прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: итальянцам придется атаковать

«Интер» при новом главном тренере Киву по-разному выглядел в двух матчах на клубном ЧМ. Отчасти, в этом виноваты травмы, не играют Чалханоглу, Тюрам и Павар и некоторые другие футболисты. В защите теперь экспериментальная тройка с Дармианом и Аугусто, причем первый может активно подключаться в чужую штрафную. Но и без травм, похоже, Киву будет больше доверять молодым. 20-летний Карбони уже порадовал победным голом в ворота «Уравы» (2:1).