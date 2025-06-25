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Прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: итальянцам придется атаковать

В заключительном туре группы E на клубном чемпионате мира встретятся два лидера квартета — «Интер» и «Ривер Плейт». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Исход этой игры во многом определит, кто из команд продолжит борьбу за трофей. Либо же в ⅛ финала выйдут и аргентинцы, и итальянцы. После двух туров у обеих команд по 4 очка, но «Ривер Плейт» лидирует за счет лучшей разницы мячей. Поэтому «Интеру» нужна победа или результативная ничья, тогда «Монтеррей» не обгонит итальянцев, даже если крупно победит «Ураву». Аргентинцев устроит счет 2:2, а вот при 1:1 возможны варианты из-за общей разницы мячей.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Ривер Плейт»

Букмекеры, по сути, не видят тут фаворита: победа «Интера» оценивается коэффициентом 2,17, ничья стоит 3,20, а успех «Ривер Плейта» — 4,00. На тотал больше 2,5 голов дают 2,04, на меньше 2,5 — 1,83.

Прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт»

«Интер» при новом главном тренере Киву по-разному выглядел в двух матчах на клубном ЧМ. Отчасти, в этом виноваты травмы, не играют Чалханоглу, Тюрам и Павар и некоторые другие футболисты. В защите теперь экспериментальная тройка с Дармианом и Аугусто, причем первый может активно подключаться в чужую штрафную. Но и без травм, похоже, Киву будет больше доверять молодым. 20-летний Карбони уже порадовал победным голом в ворота «Уравы» (2:1).

С японцами у «Интера» были проблемы. «Yерадзурри» не знали, как вскрыть плотную оборону, поэтому сделали 45 навесов в штрафную за матч и нанесли 26 ударов. Но моментов все равно было мало. Хорошо, что в строю лидер Лаутаро, он забил два гола на этом турнире.

Аргентинский гранд прибыл в США в хорошем тонусе. Команда Гальярдо уверенно выиграла группу в Кубке Либертадорес и начала КЧМ с победы над «Уравой» (3:1). Затем «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» (0:0), несмотря на преимущество в атаке. Аргентинцы нанесли 18 ударов по воротам мексиканцев, но не смогли отличиться.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа E, 26.06.2025, 4:00
Интер
-
Ривер Плейт
-

У «Ривер Плейта» выбыл Дриусси плюс из-за дисквалификаций пострадал центр поля: сегодня не будет экс-краснодарца Кастаньо и Энцо Переса. Зато главный талант Аргентины Мастантуоно на месте. Пока что техничный левша часто заигрывается и мало делится мячом с партнерами, интересно будет посмотреть, как он себя проявит против защитников «Интера».

«Интер» не в оптимальном составе, но ему нужно забивать и идти вперед большими силами. В то же время «Ривер Плейт» умеет использовать свободные зоны и будет опасен в ответных выпадах. Наш прогноз: обе забьют — 1,79 и тотал больше 2,5 — 2,04.

Статистические тренды в играх «Интера» и «Ривер Плейта»

«Интер»
«Ривер Плейт»
2 победы в 5 последних матчах.
Не проигрывает 19 матчей подряд.
Пропускает в 3 матчах кряду.
В 4 из 5 последних матчей забивали обе команды.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой спрогнозировал исход матча так: «Фаворит совсем неочевиден. “Интеру” явно тяжело на этом турнире, сказывается небольшой промежуток между окончанием прошлого сезона и мундиалем. “Ривер Плейт” же в более доминирующей манере свои игры проводит. Так что тут есть интрига. Ставлю на ничью у них — 1:1 за 5,00».

Ставки на матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года

Обе забьют — 1,79.

Тотал больше 2,5 — 2,02.

Футбол. Зарубежный
26.06
Интер
:
Ривер Плейт
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.14
П2
4.00
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