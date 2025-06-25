Прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: итальянцам придется атаковать

Исход этой игры во многом определит, кто из команд продолжит борьбу за трофей. Либо же в ⅛ финала выйдут и аргентинцы, и итальянцы. После двух туров у обеих команд по 4 очка, но «Ривер Плейт» лидирует за счет лучшей разницы мячей. Поэтому «Интеру» нужна победа или результативная ничья, тогда «Монтеррей» не обгонит итальянцев, даже если крупно победит «Ураву». Аргентинцев устроит счет 2:2, а вот при 1:1 возможны варианты из-за общей разницы мячей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Ривер Плейт»
Букмекеры, по сути, не видят тут фаворита: победа «Интера» оценивается коэффициентом 2,17, ничья стоит 3,20, а успех «Ривер Плейта» — 4,00. На тотал больше 2,5 голов дают 2,04, на меньше 2,5 — 1,83.
Прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт»
«Интер» при новом главном тренере Киву по-разному выглядел в двух матчах на клубном ЧМ. Отчасти, в этом виноваты травмы, не играют Чалханоглу, Тюрам и Павар и некоторые другие футболисты. В защите теперь экспериментальная тройка с Дармианом и Аугусто, причем первый может активно подключаться в чужую штрафную. Но и без травм, похоже, Киву будет больше доверять молодым. 20-летний Карбони уже порадовал победным голом в ворота «Уравы» (2:1).
С японцами у «Интера» были проблемы. «Yерадзурри» не знали, как вскрыть плотную оборону, поэтому сделали 45 навесов в штрафную за матч и нанесли 26 ударов. Но моментов все равно было мало. Хорошо, что в строю лидер Лаутаро, он забил два гола на этом турнире.
Аргентинский гранд прибыл в США в хорошем тонусе. Команда Гальярдо уверенно выиграла группу в Кубке Либертадорес и начала КЧМ с победы над «Уравой» (3:1). Затем «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» (0:0), несмотря на преимущество в атаке. Аргентинцы нанесли 18 ударов по воротам мексиканцев, но не смогли отличиться.
У «Ривер Плейта» выбыл Дриусси плюс из-за дисквалификаций пострадал центр поля: сегодня не будет экс-краснодарца Кастаньо и Энцо Переса. Зато главный талант Аргентины Мастантуоно на месте. Пока что техничный левша часто заигрывается и мало делится мячом с партнерами, интересно будет посмотреть, как он себя проявит против защитников «Интера».
«Интер» не в оптимальном составе, но ему нужно забивать и идти вперед большими силами. В то же время «Ривер Плейт» умеет использовать свободные зоны и будет опасен в ответных выпадах. Наш прогноз: обе забьют — 1,79 и тотал больше 2,5 — 2,04.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Ривер Плейта»
|«Интер»
|«Ривер Плейт»
|2 победы в 5 последних матчах.
|Не проигрывает 19 матчей подряд.
|Пропускает в 3 матчах кряду.
|В 4 из 5 последних матчей забивали обе команды.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой спрогнозировал исход матча так: «Фаворит совсем неочевиден. “Интеру” явно тяжело на этом турнире, сказывается небольшой промежуток между окончанием прошлого сезона и мундиалем. “Ривер Плейт” же в более доминирующей манере свои игры проводит. Так что тут есть интрига. Ставлю на ничью у них — 1:1 за 5,00».
Ставки на матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года
Обе забьют — 1,79.
Тотал больше 2,5 — 2,02.