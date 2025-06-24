Матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: плей-офф для команд уже начался

«Интер» пока не демонстрирует убедительной игры на турнире и рискует не выйти в плей-офф. Матч с «Ривер Плейтом» станет важнейшим в борьбе за следующую стадию. Сейчас у команд — одинаковое количество очков. Проигравший коллектив может опуститься на третью строчку в случае победы «Монтеррея» в параллельной встрече. И для аргентинцев, и для итальянцев игры на вылет стартуют уже этой ночью.