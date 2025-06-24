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Матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: плей-офф для команд уже начался

В четверг, 26 июня, «Интер» встретится с «Ривер Плейтом» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Интер» пока не демонстрирует убедительной игры на турнире и рискует не выйти в плей-офф. Матч с «Ривер Плейтом» станет важнейшим в борьбе за следующую стадию. Сейчас у команд — одинаковое количество очков. Проигравший коллектив может опуститься на третью строчку в случае победы «Монтеррея» в параллельной встрече. И для аргентинцев, и для итальянцев игры на вылет стартуют уже этой ночью.

Когда и во сколько начало матча

«Интер» встретится с «Ривер Плейтом» 26 июня. Игра начнется в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет идти на Okko.

Известен ли состав команд

Заранее можно назвать только ориентировочный состав, так как окончательную заявку тренеры объявляют за час до игры.

«Интер»

Вратарь: Зоммер.

Защита: Дармиан, Ачерби, Бастони.

Полузащита: Луис Энрике, Барелла, Аслани, Мхитарян, Дюмфрис.

Атака: Пио Эспозито, Мартинес.

Травмы не позволят принять участие в матче Биссеку, Павару, Чалханоглу, Тареми и Зелиньскому.

«Ривер Плейт»

Вратарь: Армани.

Защита: Монтьель, Мартинес Куарта, Песселья, Акунья.

Полузащита: Краневиттер, Игнасио Фернандес, Альендро.

Атака: Мастантуоно, Колидио, Меса.

Игру пропустят Кастаньо, Энцо Перес, Галоппо и Дриусси.

Где проходит футбольный матч

Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Главный судья встречи — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Футбол. Зарубежный
26.06
Интер
:
Ривер Плейт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.11
П2
3.90
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