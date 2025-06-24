Матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года: плей-офф для команд уже начался

«Интер» пока не демонстрирует убедительной игры на турнире и рискует не выйти в плей-офф. Матч с «Ривер Плейтом» станет важнейшим в борьбе за следующую стадию. Сейчас у команд — одинаковое количество очков. Проигравший коллектив может опуститься на третью строчку в случае победы «Монтеррея» в параллельной встрече. И для аргентинцев, и для итальянцев игры на вылет стартуют уже этой ночью.
Когда и во сколько начало матча
«Интер» встретится с «Ривер Плейтом» 26 июня. Игра начнется в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет идти на Okko.
Известен ли состав команд
Заранее можно назвать только ориентировочный состав, так как окончательную заявку тренеры объявляют за час до игры.
«Интер»
Вратарь: Зоммер.
Защита: Дармиан, Ачерби, Бастони.
Полузащита: Луис Энрике, Барелла, Аслани, Мхитарян, Дюмфрис.
Атака: Пио Эспозито, Мартинес.
Травмы не позволят принять участие в матче Биссеку, Павару, Чалханоглу, Тареми и Зелиньскому.
«Ривер Плейт»
Вратарь: Армани.
Защита: Монтьель, Мартинес Куарта, Песселья, Акунья.
Полузащита: Краневиттер, Игнасио Фернандес, Альендро.
Атака: Мастантуоно, Колидио, Меса.
Игру пропустят Кастаньо, Энцо Перес, Галоппо и Дриусси.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Главный судья встречи — Ильгиз Танташев из Узбекистана.