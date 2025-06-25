Прогноз на матч «Мамелоди» — «Флуминенсе» 25 июня 2025 года: «бразильское» дерби порадует голами

«Флуминенсе» провел два разных матча. Против «Боруссии» (0:0) «трехцветные» сыграли дисциплинированно, а вот с «Ульсаном» защитная линия была уязвима. «Флу» одержал волевую победу со счетом 4:2, переломив ход матча во втором тайме. Доминирование по владению мячом (70%) и 25 ударов по воротам — статистика «Флуминенсе» в той встрече. Ярко отыграл конкурент Кордобы в сборной Колумбии Арьяс (гол +пас). У тренера «Флу» вопрос, ставить ли Эвералдо в основу. Форвард не забивает, но хорошо прессингует и играет полезно на команду.