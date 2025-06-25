Прогноз на матч «Мамелоди» — «Флуминенсе» 25 июня 2025 года: «бразильское» дерби порадует голами

Обе команды претендуют на выход в плей-офф, однако стартовые условия у них разные: «трехцветных» устроит ничья, а африканцам нужна только победа. На кону — путевка в следующую стадию, и это добавляет интриги сегодняшней встрече.
Коэффициенты букмекеров на матч «Мамелоди» — «Флуминенсе»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение бразильскому клубу: победа «Флуминенсе» оценивается коэффициентом 2,03, успех «Мамелоди» идет за 4,00, а ничья стоит 3,40. На тотал больше 2,5 голов дают 2,20, а на «низ» — 1,73.
Прогноз на матч «Мамелоди» — «Флуминенсе»
Команда из ЮАР провела два содержательных матча на турнире. В первом туре «бразильцы из Африки» обыграли «Ульсан» (1:0), демонстрируя надежность и дисциплину в обороне. Однако во второй игре «Мамелоди» раскрылся с другой стороны: в перестрелке с «Боруссией» африканцы уступили 3:4, но оставили о себе яркое впечатление.
Команда Кардозу по ожидаемым голам (xG) превзошла немецкого гранда — 2.62 против 2.12. В атаке выделялись бразилец Рибейро и форвард Райнерс. Но грубые ошибки в обороне не позволили зацепиться за очки.
«Флуминенсе» провел два разных матча. Против «Боруссии» (0:0) «трехцветные» сыграли дисциплинированно, а вот с «Ульсаном» защитная линия была уязвима. «Флу» одержал волевую победу со счетом 4:2, переломив ход матча во втором тайме. Доминирование по владению мячом (70%) и 25 ударов по воротам — статистика «Флуминенсе» в той встрече. Ярко отыграл конкурент Кордобы в сборной Колумбии Арьяс (гол +пас). У тренера «Флу» вопрос, ставить ли Эвералдо в основу. Форвард не забивает, но хорошо прессингует и играет полезно на команду.
Сейчас задача для бразильцев проста: не проиграть, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Однако пассивная тактика может дорого обойтись — южноафриканцы показали, что умеют наказывать за ошибки. Кроме того, в обороне у «Флуминенсе» есть слабости, хоть там и играет опытный Тиаго Силва.
Обе команды показали атакующий футбол во втором туре и не отличаются стабильностью в защите. Логичным выбором выглядит ставка на обмен голами и общий тотал больше 2,5. Наш прогноз: тотал больше 2,5 — 2,20 и обе забьют — 1,92.
Статистические тренды в играх «Мамелоди» И «Флуминенсе»
|«Мамелоди»
|«Флуминенсе»
|1 победа в 4 последних матчах.
|Не проигрывает 8 матчей кряду.
|Забивает в 11 матчах подряд.
|В 3 из 4 последних матчах играла ставка «обе забьют — нет».
Ставки на матч «Мамелоди» — «Флуминенсе» 25 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 — 2,20.
Обе забьют — 1,92.