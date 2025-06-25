Прогноз на матч «Урава» — «Монтеррей» 26 июня 2025 года: мексиканцы будут биться за плей-офф до последнего

Последний матч для «Уравы» на турнире. Японская команда не удержала 1:0 с «Интером» и потеряла шансы на выход из группы. В заключительном туре группового этапа «красные бриллианты» сыграют с мексиканским «Монтерреем», который рвется в плей-офф под лидерством Серхио Рамоса.
Коэффициенты букмекеров на матч «Урава» — «Монтеррей»
Букмекеры отдают предпочтение мексиканцам в предстоящей встрече: коэффициент на победу «Монтеррея» составляет 1,70, на «Ураву» — 4,90. Ничья оценивается в 4,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,73.
Прогноз на матч «Урава» — «Монтеррей»
«Урава» хоть и проиграла оба матча в группе, но проявила себя отнюдь не мальчиками для битья. Команда умеет создавать опасность у чужих ворот и надежно оборонять свои. В играх с «Интером» и «Ривер Плейтом» японцы не оставались без забитых мячей, вряд ли произойдет это в следующем матче. Шансов на выход в следующую стадию не осталось, а значит, нет и давления, которое бы сковывало.
Главная слабость «Уравы» — верховые единоборства. Оба мяча итальянцев в прошлой игре пришли после стандартов. Проблемой это неизбежно будет и в поединке с «Монтерреем», в составе которого есть один из самых опасных футболистов при подачах Рамос. На этом турнире испанец уже отличался таким образом, а в игре, которая будет решающей за выход в плей-офф, лидер обороны не должен остаться в стороне.
Мексиканцам в заключительном туре группового этапа нужна только победа, которая даст шанс на проход в следующую стадию. Идеальным сценарием стал бы выигрыш с преимуществом в два мяча, поэтому «Монтеррей» сыграет прагматично и будет терпеть большую часть матча, рассчитывая на возможности со стандартов. Кажется, ждать зрелища от игры не стоит.
Наш прогноз: победа «Монтеррея» — за 1,70. Также предлагаем ставку на «обе забьют» во втором тайме — за 3,00. Японцам нечего терять — они полетят в атаку при любом раскладе и найдут свой гол, а мексиканцы воспользуются открытым футболом и хоть раз реализуют момент.
Статистические тренды в играх «Уравы» и «Монтеррея»
|«Урава»
|«Монтеррей»
|Ставка «обе забьют» проходила в 7 из 8 последних матчей.
|Лишь раз проиграл в 5 последних матчах.
|В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В 3 из 4 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов ставит на победу мексиканцев: «“Монтеррею” нужно обыграть “Ураву” во что бы то ни стало, и мне кажется, “Монтеррей” способен это сделать, учитывая, что мексиканцы мотивированы, а соперник, в общем — нет. “Монтеррей” сильнее по составу, по игре. И коэффициент хороший на победу “Монтеррея” дают».
Ставки на матч «Урава» — «Монтеррей» 26 июня 2025 года
Победа «Монтеррея» — 1,70.
Обе забьют во втором тайме — 3,00.