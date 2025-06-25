Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Урава» — «Монтеррей» 26 июня 2025 года: мексиканцы будут биться за плей-офф до последнего

«Урава» проведет матч с «Монтерреем» в последнем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Последний матч для «Уравы» на турнире. Японская команда не удержала 1:0 с «Интером» и потеряла шансы на выход из группы. В заключительном туре группового этапа «красные бриллианты» сыграют с мексиканским «Монтерреем», который рвется в плей-офф под лидерством Серхио Рамоса.

Коэффициенты букмекеров на матч «Урава» — «Монтеррей»

Букмекеры отдают предпочтение мексиканцам в предстоящей встрече: коэффициент на победу «Монтеррея» составляет 1,70, на «Ураву» — 4,90. Ничья оценивается в 4,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,73.

Прогноз на матч «Урава» — «Монтеррей»

«Урава» хоть и проиграла оба матча в группе, но проявила себя отнюдь не мальчиками для битья. Команда умеет создавать опасность у чужих ворот и надежно оборонять свои. В играх с «Интером» и «Ривер Плейтом» японцы не оставались без забитых мячей, вряд ли произойдет это в следующем матче. Шансов на выход в следующую стадию не осталось, а значит, нет и давления, которое бы сковывало.

Главная слабость «Уравы» — верховые единоборства. Оба мяча итальянцев в прошлой игре пришли после стандартов. Проблемой это неизбежно будет и в поединке с «Монтерреем», в составе которого есть один из самых опасных футболистов при подачах Рамос. На этом турнире испанец уже отличался таким образом, а в игре, которая будет решающей за выход в плей-офф, лидер обороны не должен остаться в стороне.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа E, 26.06.2025, 4:00
Урава Ред Даймонд
-
Монтеррей
-

Мексиканцам в заключительном туре группового этапа нужна только победа, которая даст шанс на проход в следующую стадию. Идеальным сценарием стал бы выигрыш с преимуществом в два мяча, поэтому «Монтеррей» сыграет прагматично и будет терпеть большую часть матча, рассчитывая на возможности со стандартов. Кажется, ждать зрелища от игры не стоит.

Наш прогноз: победа «Монтеррея» — за 1,70. Также предлагаем ставку на «обе забьют» во втором тайме — за 3,00. Японцам нечего терять — они полетят в атаку при любом раскладе и найдут свой гол, а мексиканцы воспользуются открытым футболом и хоть раз реализуют момент.

Статистические тренды в играх «Уравы» и «Монтеррея»

«Урава» 
«Монтеррей» 
Ставка «обе забьют» проходила в 7 из 8 последних матчей.
Лишь раз проиграл в 5 последних матчах.
В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
В 3 из 4 последних матчей проходила ставка «обе забьют».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов ставит на победу мексиканцев: «“Монтеррею” нужно обыграть “Ураву” во что бы то ни стало, и мне кажется, “Монтеррей” способен это сделать, учитывая, что мексиканцы мотивированы, а соперник, в общем — нет. “Монтеррей” сильнее по составу, по игре. И коэффициент хороший на победу “Монтеррея” дают».

Ставки на матч «Урава» — «Монтеррей» 26 июня 2025 года

Победа «Монтеррея» — 1,70.

Обе забьют во втором тайме — 3,00.

Футбол. Зарубежный
26.06
Урава Ред Даймонд
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.06
П2
1.70
Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше