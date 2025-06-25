Прогноз на матч «Урава» — «Монтеррей» 26 июня 2025 года: мексиканцы будут биться за плей-офф до последнего

«Урава» хоть и проиграла оба матча в группе, но проявила себя отнюдь не мальчиками для битья. Команда умеет создавать опасность у чужих ворот и надежно оборонять свои. В играх с «Интером» и «Ривер Плейтом» японцы не оставались без забитых мячей, вряд ли произойдет это в следующем матче. Шансов на выход в следующую стадию не осталось, а значит, нет и давления, которое бы сковывало.