Прогноз на матч Андреева — Носкова 26 июня 2025 года: подача станет ключевым фактором

Носкова в Германии шикарно подает. Море эйсов, грамотная игра у сетки, неплохой удар справа — все это позволяет Линде выигрывать много легких и быстрых розыгрышей. То, что доктор прописал на траве. Да, был один провальный сет с Векич, но дальше Носкова уверенно закрыла Донну. Как и Томлянович в первом круге. Такая Носкова может создать проблемы пока не окрепшей на траве Мирре, но в тоталы и исходы матчей Андреевой лучше не лезть.