Прогноз на матч Андреева — Носкова 26 июня 2025 года: подача станет ключевым фактором

В немецком Бад-Хомбурге продолжается турнир категории WTA 500. В рамках подготовки к «Уимблдону» сегодня на корт выйдут Мирра Андреева и Линда Носкова. 7-я ракетка мира против 30-й.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Носкова
Букмекеры ожидают довольно равный матч. Но все же отдают предпочтение Мирре. Коэффициент на ее успех — 1,50, а на Носкову — 2,60. Тотал больше 21,5 идет за 1,80.
Прогноз на матч Андреева — Носкова
Андреева наконец-то сделала это — выиграла матч на траве. Впервые за почти 2 года. Мирра неделю назад бездарно, впервые в карьере, проиграла польской теннисистке Френх именно на травяном покрытии. Против Таусон в Бад-Хомбурге Мирра продолжила ошибаться и неуверенно играть на своей подаче. В итоге 3:6, и близость очередного поражения в статусе фаворита матча.
Но Мирра собралась и показала игру, достойную теннисистки топ-10. И уверенно взяла два сета подряд — 6:3, 6:1. Андреева классно играла даже на второй своей подаче, позволив Таусон сделать лишь один брейк за весь матч. Вот она, первая травяная виктория с «Уимблдона»-2023.
Носкова в Германии шикарно подает. Море эйсов, грамотная игра у сетки, неплохой удар справа — все это позволяет Линде выигрывать много легких и быстрых розыгрышей. То, что доктор прописал на траве. Да, был один провальный сет с Векич, но дальше Носкова уверенно закрыла Донну. Как и Томлянович в первом круге. Такая Носкова может создать проблемы пока не окрепшей на траве Мирре, но в тоталы и исходы матчей Андреевой лучше не лезть.
Предлагаем ставки на тотал больше эйсов и двойных ошибок. Носкова слабее россиянки на задней линии и наверняка будет делать ставку на подачу. Даже со второго мяча. Это приведет к большому количеству и эйсов, и двойных. Мирра же тоже прилично подает, но иногда «плывет» во время важных геймов и сыпет двойными. Выбираем именно эйсы и двойные ошибки, ждем непредсказуемый и нервный матч.
Статистические тренды в играх Андреевой и Носковой
|Андреева
|Носкова
|3:1 в личных встречах ведет Мирра, в последний раз победив Носкову 7:5, 6:1.
|23 эйса за два матча на турнире наколотила Носкова.
|На своей второй подаче Мирра в матче с Таусон выиграла больше процентов мячей (76), чем на первой (72).
|С Векич допустила целых 7 двойных ошибок и 3 раза отдала свою подачу.
Ставки на матч Андреева — Носкова 26 июня 2025 года
Тотал больше 8,5 эйсов за 1,80.
Тотал больше 7,5 двойных ошибок за 1,85.