Прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого» 28 июня 2025 года: обыграть бразильцев смогут только бразильцы

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на ничью в основное время: «Очные матчи в последние годы неудачно проходили для “Палмейраса” — с 2023 года он не может обыграть оппонента в разных турнирах. Так что тут не все так просто. “Ботафого” будет бороться, в основное время они не завершат матч, я считаю. Ставлю на ничью — точный счет 2:2 за 16.00».