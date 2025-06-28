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Прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого» 28 июня 2025 года: обыграть бразильцев смогут только бразильцы

Бразильские команды «Палмейрас» и «Ботафого» встретятся в ⅛ финала клубного чемпионата мира. На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бразильские команды выглядят непобедимыми на этом клубном чемпионате мира. Эту страну представляют сразу четыре коллектива — суммарно они провели 12 матчей, из которых проиграли лишь однажды. Соперники отмечают, что бразильцам комфортнее европейцев переносить жару. Однако списывать все успехи лишь на этот фактор слишком просто.

В плей-офф смогли получить места все четыре представителя южноамериканской страны, а пара «Палмейраса» и «Ботафого» в ⅛ финала гарантирует, что до стадии четвертьфинала точно доберется хоть один клуб из Бразилии. Матч должен получиться напряженным, но нам кажется, что победитель будет определен в основное время.

Коэффициенты букмекеров на матч «Палмейрас» — «Ботафого»

Букмекеры чуть больше верят в номинальных хозяев: коэффициент на победу «Палмейраса» в основное время составляет 2,15, на «Ботафого» — 4,00. Ничья оценивается в 3,10. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,54.

Прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого»

«Ботафого» вышел в плей-офф из тяжелейшей группы с «ПСЖ» и «Атлетико». В своих матчах команде больше приходилось терпеть и искать редкие моменты у чужих ворот. Однако в этом они проявили себя почти образцово — выдерживали длительные отрезки давления соперника и опасно выбегали в быстрые атаки. Разница в классе со следующим оппонентом не настолько большая, как была в группе, поэтому стоит ждать от «Ботафого» более смелой игры.

Перед стартом поединка идеальным сценарием для коллектива Пайвы кажется быстрый гол, а после переход к привычному осторожному стилю с контратаками. При этом «Палмейраса» стоит бояться. Давление в концовке встречи с «Интер Майами» принесло плоды бразильскому клубу — отыграли отставание в два мяча.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
1/8 финала, 28.06.2025, 19:00
Палмейрас
-
Ботафого
-

Нападающие «Палмейраса» хорошо себя чувствуют в позиционных атаках, но готовы перестроиться на игру в навесы. Преимущество на втором этаже помогает и при стандартах, которые часто завершаются опасным ударом. Кажется, без голов эта команда не останется.

Наш прогноз: обе забьют — за 2,10. Также поставим на победу любой команды с разницей в 1 гол — за 2,15. Большого счета тут ждать не стоит, так как команды достаточно равные. Ни один из коллективов, ведя в счете, не побежит добивать соперника, а станет играть на удержание, поэтому минимальная победа в основное время — наиболее ожидаемый результат.

Статистические тренды в играх «Палмейраса» и «Ботафого»

«Палмейрас»
«Ботафого» 
Только 1 поражение в 5 последних матчах.
5 побед в 6 последних матчах.
В 5 из 7 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
В 6 из 8 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на ничью в основное время: «Очные матчи в последние годы неудачно проходили для “Палмейраса” — с 2023 года он не может обыграть оппонента в разных турнирах. Так что тут не все так просто. “Ботафого” будет бороться, в основное время они не завершат матч, я считаю. Ставлю на ничью — точный счет 2:2 за 16.00».

Ставки на матч «Палмейрас» — «Ботафого» 28 июня 2025 года

Обе забьют — 2,10.

Победа любой команды с разницей в 1 гол — 2,15.

Футбол. Зарубежный
28.06
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.10
П2
4.00