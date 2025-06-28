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Матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: опасный соперник для чемпиона Германии

В рамках ⅛ финала клубного чемпионата мира «Фламенго» встретится с «Баварией».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Фламенго» еще после второго тура гарантировал себе первое место в группе D, обыграв «Эсперанс» (2:0) и «Челси» (3:1), а в третьем туре позволил себе сыграть в более расслабленной манере с «Лос-Анджелесом» (1:1). Бразильцы шли к плей-офф с четкой целью и сумели реализовать ее досрочно, сохранив силы и избежав травм.

«Бавария» в своей группе начала мощно: сначала был разгром «Окленда» со счетом 10:0, затем победа над «Бокой Хуниорс» (2:1). Однако в последнем туре мюнхенцы неожиданно уступили «Бенфике» (0:1). Это поражение стоило мюнхенцам первого места, и теперь в ⅛ финала им предстоит встреча с заряженным «Фламенго».

«Бавария» и «Фламенго» до этого не играли друг с другом. На клубном чемпионате мира мюнхенцы уже заработали 37 млн евро, а бразильцы — 24 млн.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 29 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Фламенго»

Вратарь: Росси.

Защитники: Уэсли, Данило, Перейра, Лукас.

Полузащитники: Пульгар, Жоржиньо, Жерсон, Де Арраскаэта, Араухо.

Нападающие: Плата.

«Бавария»

Вратарь: Нойер.

Защитники: Лаймер, Упамекано, Та, Геррейру.

Полузащитники: Киммих, Горетцка, Мусиала.

Нападающие: Олисе, Кейн, Коман.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США).

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