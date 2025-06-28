Матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: опасный соперник для чемпиона Германии

«Фламенго» еще после второго тура гарантировал себе первое место в группе D, обыграв «Эсперанс» (2:0) и «Челси» (3:1), а в третьем туре позволил себе сыграть в более расслабленной манере с «Лос-Анджелесом» (1:1). Бразильцы шли к плей-офф с четкой целью и сумели реализовать ее досрочно, сохранив силы и избежав травм.