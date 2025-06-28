Матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: опасный соперник для чемпиона Германии

«Фламенго» еще после второго тура гарантировал себе первое место в группе D, обыграв «Эсперанс» (2:0) и «Челси» (3:1), а в третьем туре позволил себе сыграть в более расслабленной манере с «Лос-Анджелесом» (1:1). Бразильцы шли к плей-офф с четкой целью и сумели реализовать ее досрочно, сохранив силы и избежав травм.
«Бавария» в своей группе начала мощно: сначала был разгром «Окленда» со счетом 10:0, затем победа над «Бокой Хуниорс» (2:1). Однако в последнем туре мюнхенцы неожиданно уступили «Бенфике» (0:1). Это поражение стоило мюнхенцам первого места, и теперь в ⅛ финала им предстоит встреча с заряженным «Фламенго».
«Бавария» и «Фламенго» до этого не играли друг с другом. На клубном чемпионате мира мюнхенцы уже заработали 37 млн евро, а бразильцы — 24 млн.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 29 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Фламенго»
Вратарь: Росси.
Защитники: Уэсли, Данило, Перейра, Лукас.
Полузащитники: Пульгар, Жоржиньо, Жерсон, Де Арраскаэта, Араухо.
Нападающие: Плата.
«Бавария»
Вратарь: Нойер.
Защитники: Лаймер, Упамекано, Та, Геррейру.
Полузащитники: Киммих, Горетцка, Мусиала.
Нападающие: Олисе, Кейн, Коман.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США).