Матч «ПСЖ» — «Интер Майами» 29 июня 2025 года: Хвича против Месси

Это один из самых интересных матчей в ⅛ финала клубного чемпионата мира: победитель Лиги чемпионов против команды Месси и Суареса. «Пари Сен-Жермен» уверенно прошел групповой этап, разгромив «Атлетико» (4:0) и спокойно переиграв «Сиэтл» (2:0). Осечка случилась лишь с «Ботафого» — 0:1. Команда Луиса Энрике показала зрелость и баланс как в атаке, так и в обороне.