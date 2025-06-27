Матч «ПСЖ» — «Интер Майами» 29 июня 2025 года: Хвича против Месси

Это один из самых интересных матчей в ⅛ финала клубного чемпионата мира: победитель Лиги чемпионов против команды Месси и Суареса. «Пари Сен-Жермен» уверенно прошел групповой этап, разгромив «Атлетико» (4:0) и спокойно переиграв «Сиэтл» (2:0). Осечка случилась лишь с «Ботафого» — 0:1. Команда Луиса Энрике показала зрелость и баланс как в атаке, так и в обороне.
В свою очередь, «Интер Майами» продемонстрировал характер: стартовав с нулевой ничьей против «Аль-Ахли», американцы обыграли «Порту» (2:1) и сыграли результативную ничью с «Палмейрасом» (2:2), что позволило им финишировать вторыми в своей группе.
«ПСЖ» и «Интер Майами» до этого не встречались. Французский клуб заработал 37 млн евро на этом клубном ЧМ, американский — 18 млн.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 29 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защитники: Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш.
Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис.
Нападающие: Дуэ, Барколя, Кварацхелия.
«Интер Майами»
Вратарь: Устари.
Защитники: Вейгандт, Авилес, Фалькон, Аллен.
Полузащитники: Альенде, Редондо, Бускетс, Сеговия.
Нападающие: Месси, Суарес.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Главный судья встречи — Вилтон Сампайо из Бразилии.