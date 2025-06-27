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Матч «ПСЖ» — «Интер Майами» 29 июня 2025 года: Хвича против Месси

В ⅛ финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» встретится с «Интер Майами».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Это один из самых интересных матчей в ⅛ финала клубного чемпионата мира: победитель Лиги чемпионов против команды Месси и Суареса. «Пари Сен-Жермен» уверенно прошел групповой этап, разгромив «Атлетико» (4:0) и спокойно переиграв «Сиэтл» (2:0). Осечка случилась лишь с «Ботафого» — 0:1. Команда Луиса Энрике показала зрелость и баланс как в атаке, так и в обороне.

В свою очередь, «Интер Майами» продемонстрировал характер: стартовав с нулевой ничьей против «Аль-Ахли», американцы обыграли «Порту» (2:1) и сыграли результативную ничью с «Палмейрасом» (2:2), что позволило им финишировать вторыми в своей группе.

«ПСЖ» и «Интер Майами» до этого не встречались. Французский клуб заработал 37 млн евро на этом клубном ЧМ, американский — 18 млн.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 29 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«ПСЖ»

Вратарь: Доннарумма.

Защитники: Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш.

Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис.

Нападающие: Дуэ, Барколя, Кварацхелия.

«Интер Майами»

Вратарь: Устари.

Защитники: Вейгандт, Авилес, Фалькон, Аллен.

Полузащитники: Альенде, Редондо, Бускетс, Сеговия.

Нападающие: Месси, Суарес.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Главный судья встречи — Вилтон Сампайо из Бразилии.

Футбол. Зарубежный
29.06
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.19
П2
12.00