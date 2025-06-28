Прогноз на матч Англия U-21 — Германия U-21 28 июня 2025 года: Вольтемаде приведет немцев к золоту

Финальный матч молодежного чемпионата Европы подарит болельщикам противостояние двух последних обладателей титула. Действующий чемпион — сборная Англии до 21 года — попробует удержать трофей, но на пути встает Германия, которая на этом турнире выглядит безупречно. Команды уже встречались в группе, и тогда немецкая сборная оказалась сильнее. Теперь англичанам предстоит шанс на реванш в самой важной игре чемпионата.
Коэффициенты букмекеров на матч Англия U-21 — Германия U-21
Букмекеры ожидают упорную борьбу: шансы Англии U-21 и Германии U-21 оцениваются почти одинаково — 2,54 и 2,60, ничья идет за 3,60. На тотал больше 2,5 голов дают 1,57, а на «низ» — 2,29.
Прогноз на матч Англия U-21 — Германия U-21
В группе для англичан все складывалось непросто. Да, сначала были 3:1 с Чехией, но затем — безголевая ничья со Словенией и поражение от Германии (1:2). Казалось, что «молодые львы» не смогут повторить успех прошлого турнира.
Однако все изменилось в плей-офф. Сначала сборная Англии уверенно разобралась с Испанией (3:1), реализовав три из четырех ударов в створ. В полуфинале с Нидерландами Эллиотт из «Ливерпуля» стал героем встречи, оформив дубль и принеся своей команде путевку в финал (2:1).
Англичане избежали кадровых потерь и подходят к финалу в оптимальном составе. Команда прибавила в атаке и стала надежнее в обороне — так, голландцы не достигли даже 0.2 ожидаемых голов (xG). Интересно и то, что Англия регулярно зарабатывала угловые — в четырех из пяти матчей турнира команда подавала минимум пять корнеров. При этом в тех же четырех играх «молодые львы» получили больше желтых карточек, чем их оппоненты.
Помимо Эллиотта тут есть и другие футболисты с опытом игры в АПЛ: Макати из «Ман Сити», защитник Ливраменто из «Ньюкасла» и вингер «Арсенала» Нванери. Тренирует сборную Ли Карсли — еще недавно он был сменщиком Саутгейта во взрослой сборной Англии и выводил ее на матчи Лиги наций.
Под руководством Антонио Ди Сальво немецкая сборная продемонстрировала выдающуюся стабильность, выиграв все пять матчей турнира. На групповом этапе бундестим уверенно победила Словению (3:0), Чехию (4:2) и Англию (2:1), несмотря на отсутствие лидера атаки Вольтемаде.
В четвертьфинале с Италией именно Вольтемаде спас команду от вылета, сначала сравняв счет, а затем ассистировав Вайперу. В дополнительное время победу принес гол Реля. В полуфинале Германия не оставила шансов французам (3:0). Вольтемаде с шестью голами лидирует в списке бомбардиров турнира, и остановить его пока не удалось никому.
Единственным тревожным моментом может стать травма защитника Розенфельдера, который получил повреждение в полуфинале. Однако в распоряжении Ди Сальво достаточно опций в обороне, чтобы компенсировать это отсутствие. Стоит также отметить, что в трех матчах турнира соперники Германии подавали по пять и более угловых, включая игру с Англией. При этом по дисциплине немцы выглядели лучше: в четырех из пяти игр они получили меньше карточек, чем соперники.
Обе команды по праву оказались в финале. Англичане качественно преобразились в плей-офф и доказали, что способны сражаться с любым соперником. Однако Германия по ходу турнира выглядела наиболее убедительно. Бундестим продемонстрировала стабильную и организованную игру, а Вольтемаде стал настоящим кошмаром для защитников. При равной борьбе ключевую роль могут сыграть детали, и именно в этом компоненте немцы пока превосходят соперников. Наш прогноз: победа Германии в основное время за 2,60 и обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,82.
Статистические тренды в играх Англии U-21 — Германии U-21
Англия U-21
В 7 из 8 последних матчах забивали обе команды.
В 3 последних матчах тотал был больше 2,5.
Германия U-21
Победила в 7 матчах подряд.
Забивает минимум 2 мяча в 6 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Яковлев предложил варианты для ставок: «Верю в немцев. Для меня эта команда более дисциплинированная, с хорошей командной игрой. В составе сборной выступает сейчас Ник Вольтемаде, который является лучшим бомбардиром. Для меня немцы фавориты, поэтому первый мой прогноз — проход сборной Германии за хороший коэффициент 1,94. Еще один такой интересный прогноз на то, что немцы победят хотя бы в одном тайме — 1,94».
Ставки на матч Англия U-21 — Германия U-21 28 июня 2025 года
Победа Германии U-21 — 2,60.
Обе забьют и тотал больше 2,5 — 1,82.