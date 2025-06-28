Прогноз на матч Англия U-21 — Германия U-21 28 июня 2025 года: Вольтемаде приведет немцев к золоту

Обе команды по праву оказались в финале. Англичане качественно преобразились в плей-офф и доказали, что способны сражаться с любым соперником. Однако Германия по ходу турнира выглядела наиболее убедительно. Бундестим продемонстрировала стабильную и организованную игру, а Вольтемаде стал настоящим кошмаром для защитников. При равной борьбе ключевую роль могут сыграть детали, и именно в этом компоненте немцы пока превосходят соперников. Наш прогноз: победа Германии в основное время за 2,60 и обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,82.