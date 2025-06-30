Прогноз на матч «Интер» — «Флуминенсе» 30 июня 2025 года: жара сыграет за бразильцев

А бразильцы, наоборот, будут чувствовать себя в этом отлично. «Флуминенсе» вообще сейчас выглядит крайне уверенным в себе коллективом — не проигрывает девять матчей подряд. За это время у них были как матчи, где они сносили соперника в атакующем стиле, так и нулевые ничьи. Подстроиться смогут и под итальянцев.