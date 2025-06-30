Прогноз на матч «Интер» — «Флуминенсе» 30 июня 2025 года: жара сыграет за бразильцев

До плей-офф обе команды дошли без поражений. «Интер» считается фаворитом в противостоянии, но выступление итальянцев на этом турнире пока не убеждает. Про бразильцев тоже сложно сказать что-то уверенное — два из трех матчей закончились нулевой ничьей. Кажется, поединок может затянуться надолго, и это вряд ли будет на руку возрастному «Интеру».
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Флуминенсе»
Букмекеры выделяют фаворита в матче: коэффициент на победу «Интера» составляет 1,69, на «Флуминенсе» — 5,90. Ничья оценивается в 3,65. Голов от игры почти не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Интер» — «Флуминенсе»
«Интер» тяжело втягивается в турнир — смена главного тренера и усталость на фоне длинного сезона дают о себе знать. Сейчас ситуация улучшилась несильно. Супернадежная оборона итальянцев устояла на ноль только в одной из трех игр. Да и в атаке дела идут не лучше — в матче с «Ривер Плейтом» забить удалось лишь после удаления у соперников.
Ожидать чудесного преображения «нерадзурри», конечно, можно, но сейчас в это верится с трудом. Возрастной состав вряд ли готов выкладываться — восстановиться после двух упущенных титулов и кучи травм, которые накопились у футболистов к концу мая, за три недели было сложно. Да и играть придется снова в полдень, что у европейцев получается плохо.
А бразильцы, наоборот, будут чувствовать себя в этом отлично. «Флуминенсе» вообще сейчас выглядит крайне уверенным в себе коллективом — не проигрывает девять матчей подряд. За это время у них были как матчи, где они сносили соперника в атакующем стиле, так и нулевые ничьи. Подстроиться смогут и под итальянцев.
Наверняка мы увидим крайне осторожную игру от обеих команд. Возможно, матч даже уйдет в дополнительное время. Мы поставим на тотал меньше 2,5 — за 1,70. Также ждем, что бразильцы не проиграют в основное время — за 2,12.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Флуминенсе»
|«Интер»
|«Флуминенсе»
|Только 1 поражение в 10 последних матчах.
|Не проигрывает девять матчей подряд.
|В 4 из 5 последних матчей не пропускал больше одного мяча.
|Не пропускал в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет победы фаворита: «Миланцы, несмотря на тяжелый и длинный прошлый сезон, на смену тренера, на высокий средний возраст игроков, выступают отлично. Опыт проведения таких матчей в плей-офф у них тоже имеется, мы помним победы в ЛЧ над “Барселоной” и “Баварией”. Ставлю тут на победу “Интера” за 1,75».
Ставки на матч «Интер» — «Флуминенсе» 30 июня 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,70.
«Флуминенсе» не проиграет в основное время — 2,25.