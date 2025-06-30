Прогноз на матч «Динамо» — ОФК 30 июня 2025 года: москвичи продолжат забивать

Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону матчем против ОФК Белград. Это будет первая серьезная проверка для команды Карпина, недавно возглавившего клуб. После уверенной победы над командой Медиалиги 2DROTS москвичам предстоит встретиться с представителем сербской Суперлиги, завершившим минувший сезон на высоком, но нестабильном уровне. Ожидается результативное противостояние, в котором у российской команды есть все шансы продолжить победную серию.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — ОФК
Букмекеры без сомнений верят в «Динамо»: победа московского клуба идет за 1,27, ничейный результат стоит 6,00, а неожиданная победа ОФК — 11,50. На тотал больше 2,5 голов предлагают 1,35, а на меньше — 3,00.
Прогноз на матч «Динамо» — ОФК
Минувший сезон стал разочарованием для «Динамо» — без трофеев и с тренерской отставкой Марцела Лички после вылета из Кубка России. Временным наставником стал Ролан Гусев, но летом руководство доверило команду Валерию Карпину. С ним динамовцы обыграли 2DROTS со счетом (3:0). Встреча прошла в хорошем темпе, оба тайма бело-голубые провели разными составами, но выглядели уверенно.
В игре проявили себя сразу несколько исполнителей: Гладышев, Лесовой и Лепский забили по мячу, а 19-летний вратарь Расулов не только сделал ряд эффектных сейвов, но и отразил пенальти. Также в команде появился первый новичок — защитник Осипенко, хорошо знакомый Карпину по работе в «Ростове» и сборной России. Кроме того, по итогам прошлого сезона сразу несколько игроков «Динамо» попали в список 33 лучших в РПЛ, включая Бителло, Гладышева и Фомина.
Для сербского клуба прошедший сезон стал самым успешным за последние годы. Команда финишировала четвертой в чемпионате Сербии — впервые с сезона-2009/10. Однако концовка чемпионата получилась провальной: всего две победы в семи матчах финального этапа и четыре поражения. В результате, несмотря на занятое место, клуб не получил лицензию УЕФА и пропустит еврокубки.
Команду возглавляет Симо Крунич, а состав за последнее время претерпел серьезные изменения — в команду пришли 15 новых футболистов, включая Деспотовски и Влейтера. Но лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона, судя по всему, в игре с «Динамо» не будет — Влейтер только завершил участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ.
На прошлогоднем Братском кубке белградцы проиграли обе встречи московским клубам с общим счетом 0:6. Их последняя игра завершилась нулевой ничьей с «Сутьеской» из Черногории, что лишний раз подчеркивает проблемы команды в атаке. ОФК завершил сезон с положительной разницей мячей, но оборона остается слабым звеном — 54 пропущенных мяча за 37 матчей.
Несмотря на общее улучшение, «Белград» по-прежнему относится к командам второго эшелона даже внутри своей лиги, и в матчах с соперниками из топ-дивизионов других стран выглядит уязвимо. «Динамо» выглядит предпочтительнее — команда уже успела провести матч под руководством Карпина, и на фоне соперника из Сербии, находящегося в стадии перестройки, москвичи должны продемонстрировать свое превосходство. При этом открытая игра и нестабильная защита обеих сторон могут привести к результативной встрече. Наш прогноз: тотал больше 3,5 — 1,91 и обе забьют — 1,72.
Статистические тренды в играх «Динамо» и ОФК
|«Динамо»
|ОФК
|Выиграло 3 из 4 последних матчей.
|Проиграл 4 из 5 последних матчей
|В 4 из 5 последних матчах был тотал больше 2,5.
|Забивает в 15 матчах кряду.
Ставки на матч «Динамо» — ОФК 30 июня 2025 года
Тотал больше 3,5 — 1,91.
Обе забьют — 1,72.