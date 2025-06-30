Прогноз на матч «Динамо» — ОФК 30 июня 2025 года: москвичи продолжат забивать

В игре проявили себя сразу несколько исполнителей: Гладышев, Лесовой и Лепский забили по мячу, а 19-летний вратарь Расулов не только сделал ряд эффектных сейвов, но и отразил пенальти. Также в команде появился первый новичок — защитник Осипенко, хорошо знакомый Карпину по работе в «Ростове» и сборной России. Кроме того, по итогам прошлого сезона сразу несколько игроков «Динамо» попали в список 33 лучших в РПЛ, включая Бителло, Гладышева и Фомина.