Прогноз на матч ЦСКА — «Партизан» 1 июля 2025 года: армейцы снова уверенно обыграют сербов

Для армейцев это вторая игра под руководством нового главного тренера Челестини, а для сербского клуба — старт предсезонной подготовки. В этом противостоянии важна не только форма, но и история личных встреч, которая однозначно говорит в пользу российской команды. Вопрос в том, смогут ли гости нарушить неприятную для себя тенденцию.