Прогноз на матч ЦСКА — «Партизан» 1 июля 2025 года: армейцы снова уверенно обыграют сербов

Для армейцев это вторая игра под руководством нового главного тренера Челестини, а для сербского клуба — старт предсезонной подготовки. В этом противостоянии важна не только форма, но и история личных встреч, которая однозначно говорит в пользу российской команды. Вопрос в том, смогут ли гости нарушить неприятную для себя тенденцию.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Партизан»
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам из Москвы: победа ЦСКА идет за 1,44, ничья оценивается в 5,10, а успех «Партизана» — в 6,40. На тотал больше 2,5 предлагают 1,37, а на «низ» — 2,90.
Прогноз на матч ЦСКА — «Партизан»
Московский клуб завершил прошлый сезон на третьем месте в РПЛ и стал обладателем Кубка России. Весной команда демонстрировала уверенную игру, однако после окончания сезона Николич покинул пост главного тренера. Его сменил швейцарец Челестини, который уже дебютировал с победы — армейцы разгромили «Амкал» со счетом 4:0, использовав два разных состава.
Новое руководство сохраняет традиции в предсезонке: как и год назад, ЦСКА участвует в Братском кубке, где ранее успешно справился с «Партизаном» (3:0). Москвичи выиграли пять из шести очных встреч с сербским клубом, включая три последних, и выглядят как более сыгранный коллектив.
Сербский клуб вновь стал вторым в национальном чемпионате, но отставание от «Црвены Звезды» составило внушительные 27 очков. В финальном раунде первенства «Партизан» провел семь матчей, в которых одержал три победы, сыграл один раз вничью и трижды проиграл. Теперь команда готовится к квалификации Лиги Европы, старт которой запланирован на 10 июля.
Сербы успели провести один контрольный матч этим летом уступили московской «Родине» 1:2. В составе «Партизана» есть атакующий потенциал — в восьми последних встречах команда неизменно забивала, включая яркие победы над «Радничками» (3:1), «Младостью» (4:0) и «Войводиной» (3:2). Однако в играх с клубами из РПЛ белградцы традиционно испытывают трудности. В прошлом году они проиграли обе встречи на турнире — ЦСКА (0:3) и «Динамо» (в серии пенальти после ничьей 2:2).
ЦСКА играет дома и выше уровнем по составу. «Партизан», хоть и обладает атакующим потенциалом, еще не успел набрать форму. Наш прогноз: победа ЦСКА с форой −1,5 за 2,05 и тотал больше 3,5 за 1,95.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Партизана»
|ЦСКА
|«Партизан»
|1 поражение за 17 последних матчей.
|Забивает в 8 матчах подряд.
|В 4 из 5 последних матчей играла ставка «обе забьют — нет».
|В 7 последних матчах тотал был больше 2,5.
Ставки на матч ЦСКА — «Партизан» 1 июля 2025 года
Победа ЦСКА с форой −1,5 за 2,05.
Тотал больше 3,5 за 1,95.