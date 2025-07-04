Матч «ПСЖ» — «Бавария» 5 июля 2025 года: результативное безумие неизбежно

В четвертьфинале клубного чемпионата мира нас ждет одно из самых звездных противостояний планеты. Французский «ПСЖ» встретится с немецкой «Баварией». Обе команды заточены на атаку и находятся в великолепной форме. Эту пару мы так и не увидели в Лиге чемпионов, где соперникам присуща некоторая осторожность. Сейчас же гранды футбола могут показать незабываемое зрелище.