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Матч «ПСЖ» — «Бавария» 5 июля 2025 года: результативное безумие неизбежно

В субботу, 5 июля, победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с чемпионом Германии «Баварией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В четвертьфинале клубного чемпионата мира нас ждет одно из самых звездных противостояний планеты. Французский «ПСЖ» встретится с немецкой «Баварией». Обе команды заточены на атаку и находятся в великолепной форме. Эту пару мы так и не увидели в Лиге чемпионов, где соперникам присуща некоторая осторожность. Сейчас же гранды футбола могут показать незабываемое зрелище.

Когда и во сколько начало матча

«ПСЖ» и «Бавария» встретятся 5 июля. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.

«ПСЖ»

Вратарь: Доннарумма.

Защита: Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш.

Полузащита: Невеш, Витинья, Руис.

Атака: Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

«Бавария»

Вратарь: Нойер.

Защита: Боэ, Та, Станишич, Геррейру.

Полузащита: Киммих, Горетцка, Гнабри.

Атака: Олисе, Кейн, Коман.

Где проходит футбольный матч

Игра состоится в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц».

Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.68
П2
3.25
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