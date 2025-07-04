Матч «ПСЖ» — «Бавария» 5 июля 2025 года: результативное безумие неизбежно

В четвертьфинале клубного чемпионата мира нас ждет одно из самых звездных противостояний планеты. Французский «ПСЖ» встретится с немецкой «Баварией». Обе команды заточены на атаку и находятся в великолепной форме. Эту пару мы так и не увидели в Лиге чемпионов, где соперникам присуща некоторая осторожность. Сейчас же гранды футбола могут показать незабываемое зрелище.
Когда и во сколько начало матча
«ПСЖ» и «Бавария» встретятся 5 июля. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защита: Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш.
Полузащита: Невеш, Витинья, Руис.
Атака: Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.
«Бавария»
Вратарь: Нойер.
Защита: Боэ, Та, Станишич, Геррейру.
Полузащита: Киммих, Горетцка, Гнабри.
Атака: Олисе, Кейн, Коман.
Где проходит футбольный матч
Игра состоится в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц».