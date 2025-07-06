Прогноз на матч Хачанов — Майхшак 6 июля 2025 года: с Кареном скучно не бывает

В мужской сетке «Уимблдона» по-прежнему в деле два наших теннисиста — Карен Хачанов и Андрей Рублев. Даниил Медведев, к сожалению, вылетел в первом же круге. А вот Хачанов сегодня сыграет уже в четвертом. Его соперник — 109-я ракетка мира Камиль Майхшак из Польши.
Коэффициенты букмекеров на матч Хачанов — Майхшак
Фаворитом встречи букмекеры считают Карена. На победу Хачанова коэффициент всего 1,37. Успех Майхшака оценивается в 3,20. Тотал больше установлен на отметке 38,5 за 1,80.
Прогноз на матч Хачанов — Майхшак
Есть два простых факта о Хачанове на «Уимблдоне»: Карен — молодец, прошел три круга и временами показывал шикарный теннис. Во-вторых, Карену очень сильно повезло с сеткой. И он по-прежнему крайне нестабилен. Из трех матчей против соперников прилично ниже классом россиянин спокойно выиграл только один — в первом круге у Маккензи Макдональда в трех сетах. Дальше были страшные мучения — пять сетов со 144-й ракеткой мира Мотидзуки и столько же с 37-й Нуну Боржешом. В обоих матчах Карен отыгрался с 1:2 по партиям. А с Боржешом и вовсе вылез с 2:5 в пятом сете.
У Майхшака не «Уимблдон», а сказка. Польский спортсмен в первом же круге обыграл 32-го сеяного Маттео Берреттини. На секундочку, финалиста «Уимблдона»-2021. Конечно, итальянец сейчас не в лучших кондициях, но все равно Майхшак справился с дикой мощью Маттео, даже 25 эйсов не принесли Берреттини победу. А в третьем круге Майхшак преподнес еще одну мини-сенсацию, пройдя Артура Риндеркнеша. Человека, который выбил с «Уимблдона» третью ракетку мира Сашу Зверева.
Карен и Камиль уже играли друг с другом на траве. В 2022-м в Хертогенбосе Хачанов победил. Но. В сложнейшем матче — 5:7, 7:5 и 7:6 на решающем тай-брейке. Так что у Майхшака есть понимание, как играть против Хачанова именно на травяном покрытии. При этом Камиль здесь, на «Уимблдоне», прошел двух теннисистов, главные козыри которых — качественная подача и мощнейший форхенд. Если Майхшак остановил Берреттини и Риндеркнеша, то с чего ему бояться Хачанова, с которым он уже играл один абсолютно равный матч?
При всей симпатии к Карену, советуем ставки формата «Майхшак создаст Хачанову проблемы». То есть, фору по геймам и фору в первом сете на польского спортсмена. Россиянин на «Уимблдоне» ни разу не выиграл стартовую партию просто. Даже в легкой победе над Макдональдом было 7:5, с Боржешом Карен победил только на тай-брейке, ну, а Мотидзуки вообще уступил 1:6. Поэтому считаем, что именно в первом сете Хачанову точно придется несладко.
Статистические тренды в играх Хачанова и Майхшака
|Хачанов
|Майхшак
|Против Боржеша исполнил 11 эйсов, сделав при этом 6 двойных ошибок.
|В матче с Риндеркнешом Майхшак на второй подаче взял ровно столько же розыгрышей, сколько на первой — 68%.
|3:0 в личных встречах ведет Хачанов у Майхшака.
|62% матчей против российских теннисистов выиграл за карьеру Майхшак — 13 из 21.
Ставки на матч Хачанов — Майхшак 6 июля 2025 года
Победа Майхшака с форой по геймам +5,5 за 1,80.
Победа Майхшака с форой по геймам в первом сете +1,5 за 1,90.