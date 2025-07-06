Прогноз на матч Хачанов — Майхшак 6 июля 2025 года: с Кареном скучно не бывает

Карен и Камиль уже играли друг с другом на траве. В 2022-м в Хертогенбосе Хачанов победил. Но. В сложнейшем матче — 5:7, 7:5 и 7:6 на решающем тай-брейке. Так что у Майхшака есть понимание, как играть против Хачанова именно на травяном покрытии. При этом Камиль здесь, на «Уимблдоне», прошел двух теннисистов, главные козыри которых — качественная подача и мощнейший форхенд. Если Майхшак остановил Берреттини и Риндеркнеша, то с чего ему бояться Хачанова, с которым он уже играл один абсолютно равный матч?