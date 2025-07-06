Прогноз на матч Рублев — Алькарас 6 июля 2025 года: россиянин будет биться до последнего

Все любители тенниса по-прежнему смотрят главный травяной турнир мира — «Уимблдон». Россиянин Андрей Рублев, к счастью, прошел в Лондоне уже три круга. Но, как это часто бывает на соревнованиях «Большого шлема», в четвертом у него безумно сложный соперник. Вторая ракетка мира — испанец Карлос Алькарас.
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Алькарас
Впервые на «Уимблдоне» Рублев не идет фаворитом своего матча. Оно и понятно — в оппонентах все же сам Алькарас. Потому, конечно, букмекеры верят именно в испанца. Коэффициент на победу Карлоса — всего 1,1, зато патриоты могут поставить на Рублева с сочным кэфом 8. Тотал больше 33,5 — 1,8.
Прогноз на матч Рублев — Алькарас
Андрей уже провел успешный «Уимблдон». Это факт. Для нынешнего состояния Рублева выиграть три матча на Большом шлеме — отличный результат. Здесь нет ни сарказма, ни негатива. Рублев действительно хорош в Лондоне, ну, а по сетке изначально было понятно, что в четвертом круге ждет… да-да, Карлос Алькарас. Но здорово, что Рублев в принципе дошел до Карлитоса. Пусть это и «немного» сильнее соперник, чем те, кого россиянин победил на «Уимблдоне».
Однако никакой халявы у Андрея не было. Любое поражение — от Дьере, Харриса или Маннарино — не стало бы огромной сенсацией. Все соперники у Рублева были из категории «неприятные», особенно Харрис на траве. Но со всеми Андрей разобрался довольно рутинно, отдав максимум сет. И это на «Уимблдоне», где сеяные вылетают без остановки. Сеяные выше Рублева.
Кто бы мог подумать, но Алькарас за три круга отдал больше сетов, чем Рублев. Притом не сказать, что у Карлоса сильно сложнее сетка. Но если Андрей проиграл две партии, то Алькарас — три. Только с британцем Тарветом Карлос разобрался без проблем. Штруффу отдал второй сет, а со стариной Фабио Фоньини вообще возился все пять партий. Хотя казалось, что информ Карлос должен просто выносить с корта 38-летнего итальянского ветерана, который сейчас почти не играет в теннис на серьезных турнирах.
Алькарас действительно пока не слишком убедителен на «Уимблдоне». Плохо летит первый мяч, много странных ошибок, постоянные потери концентрации, сильно сбоит форхенд по длине. Но Карлос уже на таком гипер-уровне, что по ходу Больших шлемов почти всегда прибавляет. На «Ролан Гаррос» в первых кругах Карлитос тоже был не безгрешен, а в итоге выиграл турнир.
Рублев ужасно играет важные встречи на «Больших шлемах», но пора уж показать россиянину хоть что-то в «большом матче». Тем более Андрей обыгрывал Карлоса, а это крайне важный фактор. Какого-то дикого страха у Рублева быть не должно, несмотря на все великолепие Карлоса. Странно так писать про действующего победителя «Уимблдона», но все же Алькарасу немного некомфортно играть именно на траве. В общем, в итоговую победу Рублева мы конечно не верим, но никакого избиения быть не должно.
Статистические тренды в играх Рублева и Алькараса
|Рублев
|Алькарас
|89% брейкпоинтов отыграл Рублев с Маннарино — 8 из 9.
|В личных встречах Алькарас ведет у Рублева 2:1, единственное поражение потерпел от Андрея на Мастерсе в Мадриде.
|100% матчей против топ-10 на турнирах «Большого шлема» проиграл Рублев. 10 из 10.
|Только 58% первого мяча подавал со Штруффом Алькарас. А с Фоньини вообще было 56.
Ставки на матч Рублев — Алькарас 6 июля 2025 года
Победа Рублева с форой по геймам +6,5 за 1,87.
Индивидуальный тотал % первой подачи Алькараса меньше 65,5 за 1,80.