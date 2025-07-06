Прогноз на матч Рублев — Алькарас 6 июля 2025 года: россиянин будет биться до последнего

Кто бы мог подумать, но Алькарас за три круга отдал больше сетов, чем Рублев. Притом не сказать, что у Карлоса сильно сложнее сетка. Но если Андрей проиграл две партии, то Алькарас — три. Только с британцем Тарветом Карлос разобрался без проблем. Штруффу отдал второй сет, а со стариной Фабио Фоньини вообще возился все пять партий. Хотя казалось, что информ Карлос должен просто выносить с корта 38-летнего итальянского ветерана, который сейчас почти не играет в теннис на серьезных турнирах.