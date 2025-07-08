Прогноз на матч Team Spirit — Xtreme Gaming 8 июля 2025 года: российский гранд начнет Esports World Cup с победы

Групповой этап Riyadh Masters 2025 в рамках Esports World Cup открывается ярким матчем между Team Spirit и Xtreme Gaming. Турнир проходит в Эр-Рияде с 7 по 19 июля, в нем участвуют 16 сильнейших коллективов планеты, а общий призовой фонд составляет 3 миллиона долларов.
Стартовая встреча особенно важна — только лидер квартета напрямую попадает в четвертьфинал, а остальным придется пройти через дополнительные раунды плей-офф. Team Spirit и Xtreme подходят к турниру после плотной подготовки, пропустив FISSURE Universe ради акклиматизации и разбора патча. Очный матч станет повторением их встречи в PGL Wallachia, где российская пятерка не оставила шансов китайцам.
Коэффициенты букмекеров на матч Team Spirit — Xtreme Gaming
Букмекеры не уверены в победе Team Spirit: на российский коллектив можно поставить за 2,23, на ничью — за 2,22. А вот успех Xtreme Gaming маловероятен, он оценивается в 6,60.
Прогноз на матч Team Spirit — Xtreme Gaming
Российская команда подходит к старту Esports World Cup после хорошего полугодия, в котором успела выиграть DreamLeague и регулярно попадала в топ-4 на престижных турнирах. Последним официальным матчем для Team Spirit стало поражение от BetBoom (1:2) в плей-офф PGL Wallachia. Сразу после этого команда ушла на перерыв, пропустив FISSURE Universe ради полноценной подготовки к турниру в Эр-Рияде. Такая стратегия уже приносила плоды ранее — «спириты» умеют точно расставлять приоритеты.
Отдельно стоит отметить форму Yatoro, который был ключевым фактором победы над Xtreme в июне (CDA: 17/0/11 и 10/3/12 в двух картах). Команда по-прежнему играет через раннее давление и смоки от Miposhka, стабильно выигрывает мид за счет Larl и ставит акцент на позднюю игру под керри-пул Yatoro. Слабое место — контроль Рошана: при его потере Team Spirit теряют темп.
Китайский коллектив после успешной серии на турнирах второго уровня столкнулся с суровой реальностью тир-1 сцены. В рамках PGL команда вышла в основную стадию, обыграв Nigma и Heroic, а затем неожиданно выбила NAVI из плей-офф. Однако после этого пошли два подряд поражения: от Gladiators (0:2) и Team Spirit (0:2).
Xtreme делают ставку на позднюю стадию игры, доверяя тайминги Ame и импровизацию XinQ в драфтах. Основная проблема команды — слабая игра на линиях, особенно против агрессивных оффлейнеров. Это четко проявилось в матче со Spirit, где Collapse просто переехал китайцев в начале обеих карт. К сильным сторонам Xtreme стоит отнести слаженные командные файты и грамотную игру в лейте — при подходящих условиях команда способна переворачивать любую карту.
Team Spirit стабильно сильны в матчах из 2 карт, особенно против команд, уступающих им в классе на линии и по скорости принятия решений. Учитывая свежую победу над Xtreme, более качественную подготовку и стабильную форму лидеров, «спириты» должны брать эту встречу. Наш прогноз: победа Team Spirit — 2,23, Xtreme Gaming не выиграет ни одну карту — 2,08.
Статистические тренды в играх Team Spirit и Xtreme Gaming
|Team Spirit
|Xtreme Gaming
|Выиграли 5 из 7 последних матчей.
|Проиграли 3 последние очные встречи.
|3 из 4 последних матчей заканчивались всухую.
|Сыграли всухую 6 из 7 последних матчей.
Ставки на матч Team Spirit — Xtreme Gaming 8 июля 2025 года
Победа Team Spirit — 2,23.
Xtreme Gaming не выиграет ни одну карту 2,08.