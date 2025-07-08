Прогноз на матч Team Spirit — Xtreme Gaming 8 июля 2025 года: российский гранд начнет Esports World Cup с победы

Российская команда подходит к старту Esports World Cup после хорошего полугодия, в котором успела выиграть DreamLeague и регулярно попадала в топ-4 на престижных турнирах. Последним официальным матчем для Team Spirit стало поражение от BetBoom (1:2) в плей-офф PGL Wallachia. Сразу после этого команда ушла на перерыв, пропустив FISSURE Universe ради полноценной подготовки к турниру в Эр-Рияде. Такая стратегия уже приносила плоды ранее — «спириты» умеют точно расставлять приоритеты.