Прогноз на матч «Зенит» — «Сьон» 9 июля 2025 года: трудовая победа питерцев

«Зениту» перед стартом сезона РПЛ остается провести два товарищеских матча против швейцарского «Сьона» и сербской «Войводины». Пока результаты сине-бело-голубых в предсезонных играх не дали полного ответа, в какой форме коллектив Семака подойдет к старту чемпионата. Истинную мощь питерцев мы должны ощутить именно сейчас, ведь настрой у клуба — только на чемпионство.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Сьон»
Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,46, на «Сьон» — 6,40. Ничья оценивается в 4,70. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,45.
Прогноз на матч «Зенит» — «Сьон»
«Зенит» провел не самый удачный матч против «Балтики», в котором проиграл 1:2. Главный тренер Семак сказал, что удовлетворен движением команды, а на результат внимания не обращал. Кажется, в игре с швейцарским «Сьоном» будет иначе. Редкие международные встречи дают ценный опыт и тренерскому штабу, и игрокам «Зенита», поэтому команда попытается выложиться и проверить свои силы.
Предсезонные матчи показывают, что основная проблема у сине-бело-голубых с атакой: моменты рождаются с трудом и чаще всего появляются в результате индивидуальных действий нападающих. Самым ярким из форвардов остается Луис Энрике, который способен обыгрывать защитников и бить с любых дистанций. Однако его усилий хватает не всегда — в игре с «Балтикой» единственный гол пришел с углового, а после снова случился кризис идей. Питерцы редко убегают в контратаки, делая ставку на владение мячом. Это помогает им контролировать ход встречи, но лишает разгромных побед.
«Сьон» же завершил сезон в подвале швейцарской Суперлиги. В последних играх им приходилось цепляться за результаты матчей любой ценой, чтобы сохранить прописку, поэтому счета часто были минимальными. В таком режиме клубу, скорее всего, придется провести и следующий сезон, поэтому на предсезонке тренеры работают именно над удержанием счета. В матче с «Зенитом» вряд ли что-то поменяется.
Наш прогноз: тотал меньше 3,5 — за 1,75. Также поставим на победу «Зенита» и его индивидуальный тотал меньше 2,5 — за 3,30.
Статистические тренды в играх «Зенита» и «Сьона»
|«Зенит»
|«Сьон»
|4 победы в 5 последних матчах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|Не пропускал в 4 из 5 последних матчей.
|Лишь 1 поражение в 7 последних встречах.
Ставки на матч «Зенит» — «Сьон» 9 июля 2025 года
Тотал меньше 3,5 — 1,75.
Победа «Зенита» и индивидуальный тотал меньше 2,5 — 3,30.