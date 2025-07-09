Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Зенит» — «Сьон» 9 июля 2025 года: трудовая победа питерцев

«Зенит» проведет товарищеский матч против швейцарского «Сьона». Что ждать от встречи — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зениту» перед стартом сезона РПЛ остается провести два товарищеских матча против швейцарского «Сьона» и сербской «Войводины». Пока результаты сине-бело-голубых в предсезонных играх не дали полного ответа, в какой форме коллектив Семака подойдет к старту чемпионата. Истинную мощь питерцев мы должны ощутить именно сейчас, ведь настрой у клуба — только на чемпионство.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Сьон»

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,46, на «Сьон» — 6,40. Ничья оценивается в 4,70. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Сьон»

«Зенит» провел не самый удачный матч против «Балтики», в котором проиграл 1:2. Главный тренер Семак сказал, что удовлетворен движением команды, а на результат внимания не обращал. Кажется, в игре с швейцарским «Сьоном» будет иначе. Редкие международные встречи дают ценный опыт и тренерскому штабу, и игрокам «Зенита», поэтому команда попытается выложиться и проверить свои силы.

Предсезонные матчи показывают, что основная проблема у сине-бело-голубых с атакой: моменты рождаются с трудом и чаще всего появляются в результате индивидуальных действий нападающих. Самым ярким из форвардов остается Луис Энрике, который способен обыгрывать защитников и бить с любых дистанций. Однако его усилий хватает не всегда — в игре с «Балтикой» единственный гол пришел с углового, а после снова случился кризис идей. Питерцы редко убегают в контратаки, делая ставку на владение мячом. Это помогает им контролировать ход встречи, но лишает разгромных побед.

«Сьон» же завершил сезон в подвале швейцарской Суперлиги. В последних играх им приходилось цепляться за результаты матчей любой ценой, чтобы сохранить прописку, поэтому счета часто были минимальными. В таком режиме клубу, скорее всего, придется провести и следующий сезон, поэтому на предсезонке тренеры работают именно над удержанием счета. В матче с «Зенитом» вряд ли что-то поменяется.

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 — за 1,75. Также поставим на победу «Зенита» и его индивидуальный тотал меньше 2,5 — за 3,30.

Статистические тренды в играх «Зенита» и «Сьона»

«Зенит»
«Сьон»
4 победы в 5 последних матчах.
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Не пропускал в 4 из 5 последних матчей.
Лишь 1 поражение в 7 последних встречах.

Ставки на матч «Зенит» — «Сьон» 9 июля 2025 года

Тотал меньше 3,5 — 1,75.

Победа «Зенита» и индивидуальный тотал меньше 2,5 — 3,30.