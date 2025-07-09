Прогноз на матч «Зенит» — «Сьон» 9 июля 2025 года: трудовая победа питерцев

Предсезонные матчи показывают, что основная проблема у сине-бело-голубых с атакой: моменты рождаются с трудом и чаще всего появляются в результате индивидуальных действий нападающих. Самым ярким из форвардов остается Луис Энрике, который способен обыгрывать защитников и бить с любых дистанций. Однако его усилий хватает не всегда — в игре с «Балтикой» единственный гол пришел с углового, а после снова случился кризис идей. Питерцы редко убегают в контратаки, делая ставку на владение мячом. Это помогает им контролировать ход встречи, но лишает разгромных побед.