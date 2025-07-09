Прогноз на матч PVision — Team Liquid 9 июля 2025 года: ничья как самый вероятный исход

Особенно сильна команда на стадии второй половины игры, когда ключевые игроки — такие как miCKe и Nisha — реализуют преимущество в фарме и инициативах. Главным козырем остаются драфты с участием Nature’s Prophet, Void Spirit и Templar Assassin. Несмотря на недавние неудачи в PGL Wallachia, Liquid возвращается в топ-форму и подходит к этой встрече в качестве фаворита.