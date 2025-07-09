Прогноз на матч PVision — Team Liquid 9 июля 2025 года: ничья как самый вероятный исход

Обе команды набрали отличный ход, а формат матча из двух карт оставляет максимум пространства для интриги. Для PVISION это шанс реабилитироваться после недавнего разгрома от «жидких», а для Liquid — возможность подтвердить статус европейского топа и укрепить лидерство в таблице. Учитывая специфику формата и богатую историю личных встреч, матч обещает быть насыщенным, динамичным и крайне непредсказуемым.
Коэффициенты букмекеров на матч PVision — Team Liquid
Букмекеры с легким перевесом смотрят в сторону PARIVISION: их победа идет за 2,92, ничья оценивается в 2,10, а успех Team Liquid котируется выше — за 4,14.
Прогноз на матч PVision — Team Liquid
Команда Satanic'а подходит к этому матчу с сильной статистикой и высокой агрессией в драфтах. PARIVISION продолжает демонстрировать уверенную игру на старте турнира — убедительная победа над HEROIC (2:0) только подтвердила их готовность к борьбе на высшем уровне. Однако свежая история противостояний с Liquid явно оставила неприятный осадок: на FISSURE они уступили своему сегодняшнему оппоненту дважды (0:2 и 0:3).
Сейчас PVISION стремится взять реванш, и фактор мотивации может сыграть ключевую роль. Команда часто берет темп в начале, агрессивно играет смоками и делает упор на быстрые пики, что особенно ярко проявилось в исполнении No[o]ne- и DM. Среди нестандартных решений можно выделить Ogre Magi в оффлейн с быстрым Midas и Hex. Главный риск — авантюрные заходы на хайграунд без байбеков.
Liquid уверенно стартовали на Riyadh Masters — в первом туре они не оставили шансов Shopify Rebellion, выиграв 2:0. Коллектив miCKe и Nisha показывает отличную адаптацию к текущей мете и полагается на проверенные решения: стабильная доминация в макро, грамотный контроль Рошана, дисциплинированные тимфайты. За последние дни «жидкие» уже дважды обыгрывали PVISION, в том числе с сухим счетом.
Особенно сильна команда на стадии второй половины игры, когда ключевые игроки — такие как miCKe и Nisha — реализуют преимущество в фарме и инициативах. Главным козырем остаются драфты с участием Nature’s Prophet, Void Spirit и Templar Assassin. Несмотря на недавние неудачи в PGL Wallachia, Liquid возвращается в топ-форму и подходит к этой встрече в качестве фаворита.
Форма Liquid внушает доверие, но PVISION уже показал, что способен бороться даже после неудач. Формат матча из двух карт повышает вероятность ничейного результата, особенно учитывая, как часто команды обмениваются картами в очных встречах. Наш прогноз: ничья за 2,10 и Team Liquid выиграют одну карту — 2,03.
Статистические тренды в играх PVision и Team Liquid
|PVision
|Team Liquid
|6 последних матчей заканчивались сухой победой одной из команд.
|Не проигрывает 7 матчей кряду.
|Проиграл 3 из 4 последних очных встреч.
|Выиграл последние 4 матча всухую.
Ставки на матч PVision — Team Liquid 9 июля 2025 года
Ничья — 2,10.
Team Liquid выиграет одну карту — 2,03.